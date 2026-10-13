Sẽ giám sát toàn diện công tác giáo dục phổ thông, sách giáo khoa, thời gian hoàn thành trước ngày 15/12/2026. Ảnh: Thiên Ân

Ngày 13/10, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo quyết định và kế hoạch giám sát của Ban Bí thư, nội dung giám sát tập trung đánh giá toàn diện công tác liên quan đến nội dung sách giáo khoa.

Đồng thời, đánh giá công tác giáo dục phổ thông, công tác quản lý, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông; việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nói chung và các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới nói riêng.

Thời gian giám sát được tính từ năm 2023 đến ngày 30/9/2026; thời gian hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – Trưởng Đoàn Giám sát cho biết, đây là hoạt động giám sát theo chương trình tổng thể của Ban Bí thư, nhằm đánh giá khách quan kết quả thực hiện, làm rõ những nội dung còn hạn chế, tồn tại, những vấn đề nhân dân và cả hệ thống chính trị quan tâm.

Trên cơ sở đó, Đoàn sẽ đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư giải pháp, chủ trương nhằm tiếp tục đổi mới giáo dục phổ thông trong thời gian tới, bảo đảm đạt hiệu quả tốt hơn.

Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định, Bộ sẽ xây dựng báo cáo bảo đảm trung thực, xác thực, đầy đủ thông tin, cập nhật kịp thời; các tài liệu kèm theo cũng được cung cấp đầy đủ, toàn diện và đúng thời hạn.

Bộ đồng thời phối hợp chặt chẽ với Đoàn Giám sát và các bên liên quan, lựa chọn địa phương, đơn vị, chuyên gia để Đoàn có được thông tin toàn diện nhất.