Sẽ đưa giữ khoảng cách cao tốc vào sát hạch

Văn phòng Chính phủ ngày 14/9 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát các quy định về khoảng cách an toàn giữa các phương tiện giao thông đường bộ.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an đưa các tình huống về giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt trên đường cao tốc, vào chương trình đào tạo và sát hạch cấp giấy phép lái xe. Người điều khiển phương tiện cần được trang bị đầy đủ kỹ năng nhận biết, duy trì khoảng cách phù hợp trong các điều kiện giao thông khác nhau.

Việc xử phạt hành vi không giữ khoảng cách an toàn phải được thực hiện theo lộ trình, kết hợp với tuyên truyền, hướng dẫn để tài xế hiểu và chấp hành quy định. Chỉ triển khai xử phạt khi các điều kiện về hạ tầng, thiết bị, tiêu chuẩn và quy chuẩn được đáp ứng đầy đủ.

Phó Thủ tướng lưu ý quá trình xử phạt không được gây ùn tắc hoặc tạo xung đột giao thông, nhất là trong các dịp lễ, Tết khi mật độ phương tiện thường tăng cao.

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Quy định phù hợp pháp luật nhưng cần điều chỉnh cách thực hiện

Theo lãnh đạo Chính phủ, yêu cầu giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện trên đường bộ, đặc biệt trên cao tốc, phù hợp với Công ước Viên năm 1968 mà Việt Nam là thành viên, cũng như Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tuy nhiên, việc áp dụng quy định trên cao tốc trong thời gian qua còn gặp một số hạn chế về hành lang pháp lý, truyền thông chính sách và tổ chức thực hiện. Thời điểm triển khai xử phạt cũng chưa tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng sớm rà soát, sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan, trong đó có Thông tư 38/2024.

Khoảng cách an toàn cần được quy định phù hợp với nhiều yếu tố như tốc độ phương tiện, mật độ giao thông, điều kiện cầu đường, địa hình và thời tiết. Trước mắt, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an đặt biển báo tại những đoạn cao tốc áp dụng xử phạt hành vi không giữ khoảng cách, giúp tài xế nhận biết rõ yêu cầu và chủ động chấp hành.

Khoảng cách tối thiểu được quy định thế nào?

Theo Thông tư 38/2024, trong điều kiện đường khô ráo, bằng phẳng, tầm nhìn được bảo đảm và không có biển báo khoảng cách riêng, xe chạy với tốc độ 60 km/h phải giữ khoảng cách với phương tiện phía trước ít nhất 35 m.

Với tốc độ trên 60 đến 80 km/h, khoảng cách tối thiểu là 55 m; trên 80 đến 100 km/h là 70 m; trên 100 đến 120 km/h là 100 m.

Đối với phương tiện chạy dưới 60 km/h, tài xế phải chủ động giữ khoảng cách phù hợp với mật độ phương tiện và tình hình giao thông thực tế.

Trong điều kiện thời tiết bất lợi như mưa, sương mù, đường trơn trượt, khi đi qua đèo dốc hoặc nơi có tầm nhìn hạn chế, khoảng cách an toàn phải lớn hơn mức áp dụng trong điều kiện thông thường hoặc thực hiện theo biển báo.

Việc xác định hành vi vi phạm cũng phải căn cứ vào khả năng chủ động duy trì khoảng cách của tài xế. Trường hợp một phương tiện khác bất ngờ chuyển làn hoặc chen vào khoảng trống phía trước thì không thể mặc nhiên xác định phương tiện phía sau vi phạm quy định về khoảng cách an toàn.

Trước đó, sau phản ánh của báo chí về việc xử phạt phương tiện không giữ khoảng cách trên cao tốc, Phó Thủ tướng đã yêu cầu các cơ quan chức năng đánh giá mức phạt cũng như tính khả thi của quy định. Từ ngày 27/8, Cục Cảnh sát giao thông triển khai kiểm tra việc chấp hành quy định về giữ khoảng cách trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - quốc lộ 45 - Nghi Sơn. Đến nay, hơn 20 trường hợp đã bị xử lý, chủ yếu là xe khách chạy sát phương tiện phía trước. Việc rà soát, điều chỉnh quy định được Chính phủ yêu cầu thực hiện theo hướng vừa bảo đảm an toàn giao thông, vừa phù hợp với điều kiện thực tế của hạ tầng và tình hình lưu thông. Trong đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn người lái được đặt song song với việc tổ chức xử phạt, nhằm nâng cao ý thức và kỹ năng giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông, đặc biệt trên đường cao tốc.