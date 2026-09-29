Sẽ cưỡng chế nhà xưởng trái phép ven sông Nhuệ sau phản ánh của báo Tin tức và Dân tộc

Rà soát, lập hồ sơ hàng trăm công trình vi phạm

Sau bài viết “Nhà xưởng ‘băm nát’ hành lang thoát lũ sông Nhuệ” của báo Tin tức và Dân tộc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu kiểm tra, xác minh, làm rõ tình trạng nhà xưởng, lều lán tồn tại sát hành lang sông Nhuệ. UBND phường Từ Liêm và Đại Mỗ đã tổ chức kiểm tra, rà soát và báo cáo kết quả xử lý.

Theo báo cáo số 757/BC-UBND ngày 23/9, phường Từ Liêm đã kiểm tra 100 công trình, nhà xưởng, kho bãi, lập biên bản xử lý 80 trường hợp vi phạm và ghi nhận 20 trường hợp đã đóng cửa, dừng hoạt động.

UBND phường Từ Liêm cho biết các công trình này tồn tại qua nhiều thời kỳ. Một số khu đất, nhà ở có nguồn gốc được các tổ chức, đơn vị phân, giao trái thẩm quyền cho cán bộ, công nhân viên. Nhiều công trình hình thành từ thời huyện Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm.

Nhiều công trình cao 1-2 tầng nằm sát mép sông, khoảng trống giữa các khu vực bị thu hẹp đáng kể, đặt ra nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy khi xảy ra sự cố.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành từ ngày 1/7/2025, phường Từ Liêm thành lập các tổ công tác liên ngành, tổng rà soát đất đai, trật tự xây dựng và an toàn phòng cháy, chữa cháy. Các công trình, nhà xưởng có nguy cơ mất an toàn được lập danh mục để quản lý, xử lý.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, phường Từ Liêm đã cưỡng chế, xử lý dứt điểm 8 công trình vi phạm phát sinh, hoàn trả mặt bằng về nguyên trạng.

Ngày 10/9, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Từ Liêm ban hành thông báo yêu cầu các chủ công trình tự di dời tài sản, tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm tại hành lang bảo vệ công trình thủy lợi sông Nhuệ. Thông báo được niêm yết công khai tại các vị trí vi phạm.

Ông Lê Việt Bắc Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Việt Bắc Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Từ Liêm cho biết, hiện có hơn 1000 công trình vi phạm, phường đã rà soát, lập biên bản các trường hợp vi phạm và xây dựng lộ trình xử lý. Trước mắt, phường sẽ cắt điện, cắt nước; trường hợp không chấp hành sẽ cưỡng chế theo quy định. Phường cũng khẳng định không để phát sinh công trình mới dọc sông Nhuệ. Một số nhà xưởng đã chủ động chuyển địa điểm kinh doanh.

Còn đối với phường Đại Mỗ, đại diện UBND phường cho biết, kết quả rà soát cho thấy 311 công trình vi phạm còn tồn tại trong phạm vi hành lang sông Nhuệ. Các công trình có nguồn gốc từ đất hành lang sông Nhuệ trước năm 1994. Trong quá trình sử dụng, các hộ dân cơi nới, cải tạo mặt bằng, xây dựng công trình, làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất.

Hiện khu vực này có nhiều nhà xưởng, kho bãi sử dụng để sản xuất, chế biến nông sản, sản xuất đồ gia dụng, lưu trữ hàng hóa và vật liệu. UBND phường Đại Mỗ xác định các hoạt động này không phù hợp quy định về sử dụng đất trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi.

Từ đầu năm 2026, phường Đại Mỗ đã tổ chức rà soát, lập hồ sơ đối với 143 trường hợp, ban hành quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 26 trường hợp. Địa phương yêu cầu xử lý dứt điểm các trường hợp này trước ngày 30/9/2026.

Nhà xưởng ‘băm nát’ hành lang thoát lũ sông Nhuệ

Dọc sông Nhuệ đoạn qua địa bàn Hà Nội, hàng loạt lều lán, nhà xưởng mọc sát mép sông, cùng rác thải và vật liệu tập kết ngổn ngang, thu hẹp không gian ven sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đối với vi phạm phát sinh từ ngày 1/7/2025, phường Đại Mỗ đã lập hồ sơ xử lý 2 trường hợp, đồng thời cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả cả 2 trường hợp. Phường khẳng định không để phát sinh công trình vi phạm mới.

Cắt điện, nước, cưỡng chế nếu không chấp hành

Phường Từ Liêm xác định ngừng cung cấp điện, nước là một trong những biện pháp xử lý đối với các công trình vi phạm.

UBND phường đã gửi danh sách các cơ sở vi phạm cho Công ty Điện lực Từ Liêm để áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện theo quy định. Trước mắt, phường phối hợp với Điện lực Từ Liêm và các đơn vị liên quan lập hồ sơ cắt điện, nước đối với các nhà xưởng, kho bãi, công trình vi phạm có quy mô lớn.

Tổ liên ngành UBND Phường Từ Liêm kiểm tra, lập biên bản các công trình vi phạm.

Phường Từ Liêm yêu cầu các cơ sở vi phạm dừng hoạt động, tự tháo dỡ. Các trường hợp không chấp hành sẽ bị cưỡng chế xử lý trong quý IV/2026.

Theo kế hoạch, tổ công tác liên ngành của phường gồm cơ quan chuyên môn, Công an phường, Điện lực Từ Liêm, tổ dân phố và các đơn vị liên quan hoàn thành rà soát, phân loại các công trình vi phạm; đôn đốc các cơ sở dừng hoạt động, tự tháo dỡ trước ngày 30/9/2026.

Việc xử lý các công trình vi phạm được phường Từ Liêm thực hiện đồng thời với công tác giải phóng mặt bằng. Các công trình, nhà xưởng, kho bãi, lều lán trong hành lang sông Nhuệ nằm trong phạm vi nghiên cứu của Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ.

Phường Từ Liêm cho biết sẽ kết hợp xử lý vi phạm với giải phóng mặt bằng khi dự án triển khai, đồng thời tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư công, trong đó có 3 tuyến đường khung trên địa bàn.

Đối với loạt nhà xưởng tại phường Đại Mỗ, UBND phường cũng đã lập biên bản đề nghị áp dụng biện pháp ngừng cung cấp điện, nước đối với các trường hợp vi phạm theo Nghị quyết số 20/2026/NQ-HĐND ngày 2/6/2026 của HĐND thành phố. Địa phương tiếp tục vận động các hộ dân tự tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản khỏi khu vực vi phạm.

Việc xử lý được thực hiện song song với giải phóng mặt bằng các dự án dọc hai bên sông Nhuệ. Phường đang đo đạc, kiểm đếm hiện trạng để phục vụ các dự án Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô, Xây dựng Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm sông Nhuệ.

Các nhà xưởng, lều lán mọc dày đặc dọc hai bên sông Nhuệ, tạo thành những dãy công trình kéo dài ven bờ sông.

Theo lộ trình, từ tháng 9 đến hết quý IV/2026, phường Đại Mỗ tiếp tục rà soát, thống kê toàn bộ công trình, nhà xưởng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy; lập hồ sơ và ban hành quyết định xử lý đối với 100% trường hợp vi phạm.

Từ quý I đến hết quý II/2027, phường hoàn thành giải phóng mặt bằng dọc hai bên bờ sông Nhuệ để bàn giao cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc, phường Từ Liêm và Đại Mỗ đã xác định cụ thể số lượng công trình cần xử lý và lộ trình thực hiện. Các công trình vi phạm sẽ bị ngừng cung cấp điện, nước; trường hợp không chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định. Đồng thời tăng cường kiểm tra, không để phát sinh công trình mới và từng bước giải tỏa các công trình vi phạm gắn với tiến độ giải phóng mặt bằng, chỉnh trang và xử lý môi trường sông Nhuệ.