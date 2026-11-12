Sẽ cưỡng chế đối với hộ cố tình không phối hợp để bảo đảm khởi công Dự án Cơ sở giáo dục và đào tạo nghề phường Vĩnh Yên

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kiểm tra tại thực địa.

Dự án Cơ sở giáo dục và đào tạo nghề phường Vĩnh Yên có quy mô 11,92ha, do Công ty TNHH Giáo dục FPT làm chủ đầu tư, tổng vốn gần 664 tỷ đồng.

Dự án hướng tới hình thành cơ sở giáo dục phổ thông từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông và đào tạo nghề ở các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng.

Đến nay, UBND phường Vĩnh Yên đã ban hành 12 quyết định phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 221/226 hộ dân.

Hiện, còn 5 hộ với diện tích khoảng 0,12ha chưa được phê duyệt phương án bồi thường; 14 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ do một số vướng mắc liên quan đến phương án chi trả, phân chia quyền thừa kế, chưa đồng thuận hoặc chưa phối hợp kiểm đếm.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Giáo dục FPT báo cáo tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp báo cáo tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo tại buổi làm việc.

Phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư đã tạm ứng 8 đợt kinh phí với tổng số tiền hơn 71,3 tỷ đồng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Các sở, ngành đã hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai, xác định nghĩa vụ ký quỹ và chính sách ưu đãi đầu tư. Hiện, dự án tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và hồ sơ đất đai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu kết luận buổi kiểm tra.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, tỉnh đặc biệt quan tâm thu hút đầu tư phát triển các dự án giáo dục ngoài công lập nhằm đa dạng hóa mô hình đào tạo, giảm áp lực cho hệ thống giáo dục công lập, giảm gánh nặng ngân sách nhà nước và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.

Đồng chí yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc và UBND phường Vĩnh Yên tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại, giải thích đầy đủ các quy định, chính sách để người dân hiểu, đồng thuận và phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với những trường hợp cố tình không phối hợp kiểm đếm, phải thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Đối với Công ty TNHH Giáo dục FPT, đồng chí đề nghị chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai xây dựng ngay sau khi được bàn giao mặt bằng.

Các sở, ngành, địa phương cần xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ và thời hạn giải quyết từng nội dung; chủ động phối hợp, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo tháo gỡ.

Văn phòng UBND tỉnh ban hành thông báo kết luận, đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND phường Vĩnh Yên tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu khởi công dự án vào ngày 29/12/2026.