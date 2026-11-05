Sẽ có quy định riêng về an toàn kỹ thuật đối với rơ - moóc nhà ở lưu động

Bổ sung yêu cầu kỹ thuật riêng đối với xe nhà ở lưu động

Cục Đăng kiểm Việt Nam đang xây dựng, hoàn thiện dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với rơ - moóc, sơ - mi rơ - moóc, thay thế QCVN 11:2024/BGTVT để trình Bộ Xây dựng ban hành.

Dự thảo quy chuẩn mới bổ sung các yêu cầu kỹ thuật riêng đối với rơ - moóc, sơ - mi rơ -moóc nhà ở lưu động (ảnh minh hoạ).

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung các yêu cầu kỹ thuật riêng đối với rơ - moóc, sơ - mi rơ -moóc nhà ở lưu động nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng.

Theo đó, các phương tiện này không được chở người khi di chuyển, khu vực sinh hoạt chỉ được sử dụng khi xe đã dừng, đỗ. Đồ vật, phụ kiện và thiết bị nội thất phải được định vị, lắp đặt chắc chắn, không có cạnh sắc nhọn và đủ khả năng chịu rung động, va chạm trong quá trình vận hành.

Khu vực sinh hoạt phải có tối thiểu không gian ngủ, khu vực bếp nấu ăn, khu vực vệ sinh, bàn, ghế và tủ chứa đồ. Trong đó, không gian ngủ được bố trí bên trong khu vực sinh hoạt, với chiều rộng tối thiểu cho một chỗ ngủ không nhỏ hơn 480mm. Chỗ ngủ có thể được chuyển đổi từ ghế ngồi nếu sau khi chuyển đổi vẫn bảo đảm kích thước theo quy định.

Đối với khu vực bếp, dự thảo cho phép bố trí bên trong hoặc bên ngoài xe tùy theo thiết kế. Trường hợp đặt bếp trong xe, khu vực này phải thông thoáng, tách biệt với không gian ngủ và có hệ thống thông gió ra bên ngoài. Thiết bị bếp phải được lắp đặt chắc chắn, bảo đảm chịu được rung động khi phương tiện di chuyển.

Riêng khu vực vệ sinh, các thiết bị phải được lắp đặt cố định; chất thải và nước thải phải được thu gom vào các thùng chứa. Phương tiện phải có tối thiểu ba loại thùng, gồm thùng chứa chất thải từ bồn cầu, bồn tiểu; thùng chứa nước thải từ khu vực vệ sinh và bếp; thùng chứa nước sạch được bố trí tách biệt với khu vực chứa chất thải.

Các thùng chứa phải được lắp đặt chắc chắn, có lỗ thông hơi, hệ thống chống tràn, van đóng mở và đầu nối phù hợp với nơi cấp nước sạch, xả thải. Vỏ thùng phải có khả năng chống ăn mòn, chống thấm, chịu va chạm, không bị rách vỡ hoặc rò rỉ trong quá trình sử dụng.

Với bàn, ghế, vị trí lắp đặt bàn phải cố định, có thể thiết kế dạng tháo rời hoặc gấp lại. Khi xe di chuyển, bàn và ghế phải được định vị chắc chắn vào sàn hoặc thành xe.

Cửa lên xuống phải có ít nhất một cửa ở phía bên phải hoặc phía sau xe, với kích thước tối thiểu rộng 650mm, cao 1.200mm.

Bên cạnh các yêu cầu về không gian sinh hoạt, dự thảo quy chuẩn cũng đưa ra những quy định cụ thể đối với hệ thống điện và các thiết bị phục vụ sinh hoạt trên xe. Theo đó, hệ thống điện phục vụ sinh hoạt phải được thiết kế độc lập với hệ thống điện chung của phương tiện.

Trước khi kết nối với nguồn điện bên ngoài hoặc thiết bị lưu trữ điện độc lập, hệ thống phải có các thiết bị bảo vệ an toàn như cầu chì, aptomat hoặc thiết bị tương tự. Hệ thống điện phải được tính toán, thiết kế phù hợp với quy định của hệ thống điện lưới quốc gia để có thể kết nối khi cần thiết.

Xe cũng có thể lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời để cung cấp điện cho khu vực sinh hoạt, nhưng hệ thống này phải tuân thủ các quy định về điện mặt trời.

Đáng chú ý, phương tiện phải được trang bị ít nhất một bình chữa cháy, lắp đặt chắc chắn trong không gian sinh hoạt, tại vị trí dễ quan sát và tiếp cận.

Đối với hệ thống LPG phục vụ sinh hoạt, đường ống dẫn khí phải có lớp bảo vệ chống mài mòn tại những vị trí đi qua vách ngăn hoặc các bộ phận của xe. Đường ống không được đi qua không gian ngủ hoặc lắp đặt gần những bộ phận dễ phát sinh tia lửa điện như bình ắc quy, dây điện của xe.

Bình chứa LPG phải được lắp đặt chắc chắn tại khu vực riêng biệt với không gian sinh hoạt, có hệ thống thông gió phù hợp và được kiểm định theo quy định. Đặc biệt, dự thảo không cho phép đấu nối, sử dụng chung hệ thống LPG của xe kéo trong trường hợp xe kéo sử dụng nhiên liệu LPG.

Tương tự rơ - moóc, sơ - mi rơ - moóc nhà ở lưu động, rơ - moóc lều trại lưu động không được chở người khi di chuyển và chỉ được sử dụng khu vực sinh hoạt khi xe đã đỗ (ảnh minh hoạ).

Quy định riêng đối với rơ - moóc lều trại lưu động

Ngoài phương tiện nhà ở lưu động, dự thảo cũng đề xuất các yêu cầu riêng đối với rơ - moóc lều trại lưu động. Tương tự rơ - moóc, sơ - mi rơ - moóc nhà ở lưu động, phương tiện này không được chở người khi di chuyển và chỉ được sử dụng khu vực sinh hoạt khi xe đã đỗ.

Các trang thiết bị phục vụ hoạt động dã ngoại phải được định vị, lắp đặt chắc chắn, có khả năng chịu rung động, va chạm trong quá trình vận hành. Không gian ngủ có thể được bố trí ngay trên xe hoặc hình thành từ các mô đun mở rộng khi triển khai.

Trường hợp có khu vực bếp, việc bố trí phải bảo đảm thông thoáng, tách biệt với không gian ngủ và có hệ thống thông gió ra bên ngoài nếu đặt bên trong xe.

Đối với khu vực vệ sinh (nếu có), thiết bị có thể được lắp đặt cố định hoặc di động trong khu vực này. Chất thải, nước thải phải được thu gom vào các thùng chứa lắp đặt chắc chắn, có lỗ thông hơi, hệ thống chống tràn, van đóng mở và đầu nối phù hợp với nơi xả thải.