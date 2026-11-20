Ảnh minh họa: Duy Nguyễn.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Nghị định số 158/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, từ ngày 1/7/2025, chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, nộp thuế theo phương pháp kê khai thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Còn chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký thuộc các nhóm còn lại, sẽ tham gia từ ngày 1/7/2029.

Thực hiện quy định nêu trên, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố đã tuyên truyền, vận động, thực hiện thu và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp có phát sinh.

Tuy nhiên, ngày 29/4/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, mức kê khai doanh thu chịu thuế của chủ hộ kinh doanh được nâng lên mức từ trên 1 tỷ đồng/năm, quy định này được áp dụng từ ngày 1/1/2026.

Với quy định nêu trên, từ ngày 1/1/2026, chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký, nộp thuế theo phương pháp kê khai với doanh thu năm trên 1 tỷ đồng mới thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Việc thay đổi quy định về chính sách thuế nêu trên, dẫn đến vướng mắc trong việc xác định tiêu chí "nộp thuế theo phương pháp kê khai" quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Nghị định số 158/2025/NĐ-CP, cũng như việc xác định đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là chủ hộ kinh doanh kể từ ngày 1/1/2026.

Để có cơ sở hướng dẫn thống nhất việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đã có văn bản xin ý kiến Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội – Bộ Nội vụ.

Hiện Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền để thống nhất cách hiểu và phương thức tổ chức thực hiện.

Sau khi có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể việc xác định đối tượng, thời điểm tham gia và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với chủ hộ kinh doanh.

Theo quy định hiện hành, chủ hộ kinh doanh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc với mức 29,5% trên mức tiền lương tháng do chủ hộ chọn làm căn cứ đóng, nhưng không thấp hơn mức tham chiếu (hiện áp dụng theo mức lương cơ sở), và không cao hơn 20 lần mức tham chiếu.

Tỷ lệ 29,5% gồm: 22% đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; 3% vào quỹ ốm đau, thai sản; 4,5% vào Quỹ bảo hiểm y tế.

Từ ngày 1/7/2026, lương cơ sở tăng lên 2.530.000 đồng/tháng, tương ứng với mức tham chiếu cũng là 2.530.000 đồng/tháng. Như vậy, mức đóng của chủ hộ kinh doanh hiện nay như sau: Mức đóng thấp nhất là 29,5% × 2.530.000 đồng = 746.350 đồng/tháng; mức đóng cao nhất (20 lần mức tham chiếu) là 29,5% × 20 × 2.530.000 đồng = 14.927.000 đồng/tháng.

Chủ hộ kinh doanh có thể lựa chọn phương thức đóng hàng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần tùy theo nhu cầu.