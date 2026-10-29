Sẽ có địa phương không phải tổ chức thi vào lớp 10

Thi lớp 10 công lập Hà Nội là kỳ thi gây áp lực lớn nhất với học sinh.

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT), cho biết, trong một năm qua, tỷ lệ học sinh sau lớp 9 được vào học lớp 10 đã tăng từ 75% lên trên 80%. Một số tỉnh đạt tỷ lệ 95%, thậm chí 97%. Tỷ lệ này sẽ tiếp tục tăng khi các địa phương thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục THPT.

Với xu hướng này, số học sinh phải tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 được dự báo sẽ giảm, nhiều tỉnh có thể không cần tổ chức thi tuyển. "Tỷ lệ học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh để được vào THPT sẽ còn rất ít. Nhiều địa phương có thể thực hiện phương thức xét tuyển học bạ mà không cần thi tuyển", ông Tài nhận định.

Đây cũng là cơ sở để Bộ này đưa ra dự thảo thông tư quy định về quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông đang được bộ này xây dựng trên tinh thần bảo đảm quyền học tập của trẻ em trong độ tuổi, thực hiện giáo dục bắt buộc ở cấp tiểu học, THCS và hướng tới phổ cập giáo dục THPT theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị.

Theo dự thảo, các địa phương vẫn phải tổ chức thi tuyển có thể lựa chọn một trong ba phương thức tuyển sinh: xét tuyển, kết hợp thi tuyển với xét tuyển hoặc thi tuyển. Việc lựa chọn phương thức nào cần được cân nhắc trên cơ sở điều kiện thực tế, bảo đảm giảm áp lực cho học sinh.

Nếu thi tuyển, kỳ thi diễn ra với hai môn Ngữ văn (120 phút) và Toán (90 hoặc 120 phút), nội dung không vượt quá yêu cầu của chương trình THCS, tạo sự ổn định để học sinh chủ động học tập và giảm nguồn lực tổ chức kỳ thi. Theo ông Thái Văn Tài, việc giảm số môn thi còn nhằm khuyến khích học sinh học tập toàn diện, thay vì tập trung vào một số môn chỉ để phục vụ kỳ thi tuyển sinh.

Bên cạnh đó, việc giảm môn thi nhằm thực hiện định hướng không sử dụng các kỳ thi để hạn chế cơ hội học tập, đồng thời giảm tối đa áp lực thi cử đối với học sinh.