Sẽ có đề án quản lý điện thoại, mạng xã hội trong trường học

Chính phủ giao Bộ GD&ĐT quản lý việc dùng điện thoại ở trường. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Theo Nghị quyết ngày 6/11/2026 về nhiệm vụ của các địa phương, bộ, ngành trong tháng 11/2026 và thời gian tới, Chính phủ giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình ban hành đề án tổng thể về quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội tại các cơ sở giáo dục.

Theo đó, đề án cần đưa ra phương án quản lý phù hợp với đặc điểm của từng cấp học, làm cơ sở để các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện.

Bên cạnh nhiệm vụ này, Chính phủ yêu cầu ngành giáo dục rà soát, điều chỉnh nội dung chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, thiết thực, hiệu quả.

Bộ GD&ĐT cũng cần phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương xác định nhu cầu, xây dựng lộ trình cụ thể theo từng năm để giải quyết căn bản tình trạng thiếu trường, lớp, đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí nguồn lực.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm khác là tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống, lịch sử dân tộc và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương và cơ sở giáo dục triển khai giải pháp xây dựng văn hóa học đường, chấn chỉnh và phòng, chống bạo lực học đường, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và tích cực.

Chính phủ cũng giao Bộ GD&ĐT khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Đối với hệ thống trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, Bộ GD&ĐT được giao hoàn thiện cơ chế quản lý, tổ chức và vận hành. Bộ đồng thời phải hướng dẫn, kiểm tra, tập huấn và kịp thời khắc phục những bất cập tại các trường đã đưa vào sử dụng.

Theo yêu cầu của Chính phủ, các hạng mục còn lại của trường thuộc giai đoạn 1 phải hoàn thành trong tháng 11/2026; các trường thuộc giai đoạn 2 hoàn thành trước ngày 30/8/2027.

Bộ GD&ĐT có trách nhiệm theo dõi tiến độ từng trường, đôn đốc UBND các tỉnh, thành phố có xã biên giới đất liền chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng và an toàn công trình.

Bộ cũng cần tổng hợp khó khăn, vướng mắc của địa phương, đề nghị Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính rà soát, hướng dẫn tính toán lại đơn giá sát với thực tế từng địa bàn. Những vấn đề vượt thẩm quyền, đặc biệt là nội dung làm thay đổi tổng mức kinh phí đã báo cáo Bộ Chính trị, phải được kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục sau sắp xếp.