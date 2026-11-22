Với thông điệp “Từ bản nguyên đất trời – Qua chiều sâu bản sắc – Đến khát vọng vươn tầm”, chương trình không chỉ là điểm nhấn khép lại một năm du lịch sôi động mà còn là lời mời gọi du khách, đặc biệt là giới trẻ, cùng đến Gia Lai, hòa mình vào không gian nghệ thuật bùng nổ, khám phá những giá trị đặc sắc của vùng đất và con người nơi đây.

Đại ngàn và biển xanh...thăng hoa

Lấy cảm hứng từ những chuyển động bất tận của thiên nhiên và nhịp sống con người, chương trình được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, đưa khán giả đi từ vẻ đẹp nguyên sơ của đất trời, âm vang văn hóa đại ngàn, tinh hoa bản sắc đến khát vọng hội nhập và vươn tầm của Gia Lai trong giai đoạn phát triển mới.

Chương trình được dàn dựng với sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo, nghệ thuật trình diễn, công nghệ ánh sáng, visual LED, các hiệu ứng sân khấu hiện đại và những đại cảnh quy mô lớn, tạo nên một không gian nghệ thuật đa chiều, giàu cảm xúc và mang tính trải nghiệm.

Lễ bế mạc Năm du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 sẽ diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn ca khúc chủ đề “Đại Ngàn Chạm Biển Xanh” một lần nữa vang lên trên sân khấu, nơi các nghệ sĩ, diễn viên và lực lượng biểu diễn cùng hội tụ trong đại cảnh nghệ thuật hoành tráng, kết hợp hình ảnh các nền kinh tế APEC, lan tỏa thông điệp về một Gia Lai giàu bản sắc, năng động, đổi mới và rộng mở với thế giới. Chương trình dự kiến khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ, tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả và du khách.

Âm nhạc kết nối cảm xúc

Không dừng lại ở một chương trình nghệ thuật mang tính tổng kết, chương trình hướng đến trở thành điểm hẹn văn hóa, âm nhạc và giải trí hấp dẫn dành cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Sau phần chương trình nghệ thuật bế mạc được truyền hình trực tiếp, không gian lễ hội âm nhạc tiếp tục được mở rộng với Mega Concert, các màn trình diễn solo, song ca và những tiết mục sôi động của các nghệ sĩ trẻ, mang đến không khí concert hiện đại, gần gũi với thị hiếu khán giả trẻ.

Hứa hẹn Lễ bế mạc Năm du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 sẽ mang tới cảm xúc "bùng nổ" cho mọi người.

Theo phương án nghệ thuật dự kiến, chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như: Dương Domic, Pháp Kiều, buitruonglinh, CONGB, Phạm Anh Duy, Bảo Anh, Orange, Ali Hoàng Dương, Đặng Hồng Hải, MAIQUINN và nhiều nghệ sĩ, diễn viên.

Những ca khúc trẻ trung, giàu năng lượng, kết hợp với không gian sân khấu quy mô lớn, hiệu ứng ánh sáng và những màn trình diễn được dàn dựng công phu hứa hẹn tạo nên một đêm nhạc hội bùng nổ, nơi khán giả không chỉ thưởng thức mà còn cùng hòa giọng, cùng chuyển động và cùng lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Đây cũng là dịp để các bạn trẻ lựa chọn Gia Lai làm điểm đến cho một chuyến đi đặc biệt – nơi có âm nhạc, có thiên nhiên, có văn hóa và những trải nghiệm mới mẻ, khác biệt.

Trải nghiệm không giới hạn tại Gia Lai

Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 là hành trình quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, tài nguyên du lịch và những giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh đến du khách trong nước và quốc tế.

Thông qua chương trình nghệ thuật, hình ảnh Gia Lai được giới thiệu không chỉ là vùng đất của đại ngàn hùng vĩ, những giá trị văn hóa truyền thống giàu bản sắc, mà còn là điểm đến năng động, sáng tạo, hấp dẫn với các hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao, giải trí và trải nghiệm.

Từ những không gian thiên nhiên đặc sắc đến các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc, từ những sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc đến nhịp sống hiện đại, Gia Lai đang mở ra nhiều lựa chọn trải nghiệm dành cho du khách ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là thế hệ trẻ yêu khám phá, yêu văn hóa và đam mê những hành trình mới.

Chương trình sẽ có sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ trẻ nổi tiếng.

Chương trình Bế mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 chính là lời mời gọi cùng khám phá, cùng trải nghiệm và cùng cảm nhận một Gia Lai đang chuyển mình mạnh mẽ, nơi những giá trị truyền thống được tiếp nối, hòa quyện với tinh thần sáng tạo và khát vọng phát triển.

Chương trình nghệ thuật Bế mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 là sự kiện được mong đợi, đánh dấu thời khắc khép lại hành trình Năm Du lịch quốc gia 2026 bằng một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc, đồng thời mở ra những kỳ vọng mới cho sự phát triển du lịch Gia Lai trong thời gian tới. Hãy đến Gia Lai, để nghe đại ngàn “kể chuyện”, để “chạm” vào biển xanh, để hòa nhịp cùng âm nhạc và để cảm nhận một vùng đất đang chuyển động bằng tất cả sức sống, bản sắc và khát vọng vươn xa. Nhân dân, du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là các bạn trẻ, những người yêu âm nhạc, yêu du lịch và đam mê khám phá hãy đến Lễ bế mạc Năm du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 tham dự, hòa mình vào không khí lễ hội, cùng lan tỏa tình yêu Gia Lai và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp tại vùng đất đại ngàn chạm biển xanh. Mega Concert Bế mạc Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 – một đêm nghệ thuật, một hành trình cảm xúc, một lời hẹn với Gia Lai!