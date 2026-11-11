Sẽ có cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn giữa Nga và Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10/11 thông báo, các nhà đàm phán tại vòng thương lượng do Mỹ dẫn dắt giữa Ukraine và Nga ở Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất-UAE) đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn.

Trao đổi với báo giới, Tổng thống Zelensky xác nhận “một cuộc trao đổi quy mô lớn đang được chuẩn bị,” đồng thời tiết lộ các quan chức Mỹ sẽ tới Nga để thảo luận thêm về vấn đề này.

Liên quan đàm phán hòa bình, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết 2 đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff đã thay đổi cách tiếp cận và đồng thời đề nghị châu Âu cần lựa chọn đại diện tham gia tiến trình thương lượng giữa Kiev và Moskva ngay trong tháng này.

Trước đó, Tổng thống Zelensky khẳng định ngày đàm phán đầu tiên giữa Ukraine và Nga tại Abu Dhabi đã diễn ra trong bầu không khí “mang tính xây dựng và khá thực chất.”

Vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi đã kết thúc ngày làm việc đầu tiên sau khoảng 4,5 giờ, trong bối cảnh các bên thảo luận những vấn đề liên quan đến kế hoạch xây dựng khuôn khổ an ninh cho châu Âu thời kỳ hậu xung đột. Cuộc đàm phán dự kiến tiếp tục trong ngày 11/11./.