Sẽ có cụm tượng về tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên

Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng, sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp Thượng tướng Ryo Chol Ung.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam và Triều Tiên có mối quan hệ hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Triều Tiên dành cho Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Ryo Chol Ung tại buổi tiếp. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đoàn, đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất, góp phần đưa hợp tác quốc phòng trở thành một trụ cột trong quan hệ Việt Nam - Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện để các nội dung hợp tác giữa hai bên được triển khai thuận lợi, đạt kết quả thiết thực.

Thượng tướng Ryo Chol Ung nhấn mạnh chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này nhằm cụ thể hóa, hiện thực hóa hơn nữa những nội dung hợp tác đã được thống nhất trong Ý định thư về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Thượng tướng Ryo Chol Ung mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước, qua đó góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Triều Tiên ngày càng thực chất, hiệu quả.

Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Ryo Chol Ung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên đồng chủ trì hội đàm, trao đổi về hợp tác quốc phòng.

Trong tổng thể quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Triều Tiên, hợp tác quốc phòng luôn là một trong những lĩnh vực quan trọng, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội hai nước quan tâm, thúc đẩy.

Thời gian qua, hợp tác quốc phòng song phương đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; công tác đảng, công tác chính trị; giáo dục, đào tạo...

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị hai bên chú trọng trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; công tác đảng, công tác chính trị; hợp tác giữa các quân, binh chủng; giáo dục, đào tạo; đồng thời thúc đẩy những lĩnh vực hợp tác mà hai bên có tiềm năng và nhu cầu.

Thượng tướng Ryo Chol Ung đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quân đội; trao đổi một số nội dung liên quan đến quan hệ hợp tác quốc phòng.

Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Triều Tiên, quan hệ hợp tác quốc phòng.

Tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, hai Thứ trưởng đã dự chương trình gắn biển cụm tượng “Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên”.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Thượng tướng Ryo Chol Ung tham quan mẫu cụm tượng. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Cụm tượng gồm 5 nhân vật, lấy hình ảnh không quân làm điểm nhấn, khắc họa sự phối hợp, sát cánh của quân nhân Việt Nam và Triều Tiên trong chiến đấu trên bầu trời miền Bắc Việt Nam. Cụm tượng được đúc bằng hợp kim đồng, thể hiện hình ảnh các quân nhân Việt Nam và Triều Tiên đan xen hài hòa, qua đó thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Việc gắn biển cụm tượng góp phần làm rõ giá trị lịch sử của tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên; đồng thời ghi nhận sự ủng hộ, giúp đỡ và những đóng góp, hy sinh của các chuyên gia, quân nhân Triều Tiên trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của nhân dân Việt Nam.