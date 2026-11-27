Việt Nam hiện có nhiều doanh nghiệp FDI với quy mô đầu tư hàng tỷ USD. Ảnh minh họa: T.L.

Đây là chia sẻ được bà Lê Thị Việt Nga, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra tại Hội thảo "Chiến lược đầu tư 2027: Đón những cơ hội" do Công ty Chứng khoán VPBankS tổ chức, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996-28/11/2026).

Cụ thể, bà Nga cho biết thị trường chứng khoán ngày càng trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.

Vừa qua, FTSE Russell đã công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên mới nổi. Đây là cột mốc quan trọng ghi nhận những nỗ lực cải cách toàn diện của ngành chứng khoán Việt Nam, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới.

"Đây cũng là cơ hội để thị trường nâng cao chất lượng phát triển, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về tính minh bạch, kỷ luật, năng lực quản trị, chất lượng hàng hóa, hạ tầng và khả năng đáp ứng chuẩn mực quốc tế", lãnh đạo UBCK nhấn mạnh.

Mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp qua thị trường chứng khoán

Phó chủ tịch UBCK Lê Thị Việt Nga cũng cho biết thực hiện chỉ đạo về phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính, UBCK đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển thị trường theo hướng minh bạch, hiệu quả, bền vững, bảo đảm an toàn hệ thống và ngày càng phát huy vai trò huy động nguồn lực cho nền kinh tế.

Trong đó, cơ quan quản lý sẽ tập trung vào 4 định hướng lớn.

Một là, phát triển thị trường chứng khoán ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, hội nhập, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế. Duy trì tăng trưởng quy mô, chú trọng nâng cao chất lượng, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân có tiềm năng tăng trưởng, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hai là, thúc đẩy hoạt động chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường.

Ba là, phát triển các sản phẩm tài chính đa dạng, đáp ứng nhu cầu huy động vốn trung và dài hạn, đồng thời phù hợp với khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

Bốn là, thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư dài hạn, đặc biệt từ các quỹ đầu tư, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Khuyến khích doanh nghiệp FDI niêm yết ở Việt Nam

Để thực hiện các định hướng trên, cơ quan quản lý chứng khoán Việt Nam cũng đề ra một số giải pháp.

Trong đó, UBCK sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế để hoàn thiện môi trường kinh doanh, rà soát, bổ sung quy định pháp luật. Bà Nga cho biết vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, dự kiến có hiệu lực từ 1/3/2027.

"Đây là một bước thay đổi lớn trong cơ chế chính sách để tạo điều kiện cho thu hút dòng vốn trong và ngoài nước cho phát triển kinh tế", bà Nga nói và cho biết hiện UBCK, Bộ Tài chính đang tiếp tục xây dựng các dự thảo văn bản hướng dẫn luật và sẽ được mang ra lấy ý kiến thời gian tới.

Cơ quan này cũng đặt mục tiêu tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trên cơ sở đề xuất của các tổ chức xếp hạng, tổ chức toàn cầu nhằm tăng độ mở cho thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế. Triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) đầu năm 2027 và rà soát, hoàn thiện quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo hướng mở rộng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt đối với các ngành nghề không thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh đó, UBCK cũng sẽ đa dạng hóa hàng hóa trên thị trường, thúc đẩy việc chào bán cổ phiếu ra công chúng gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch. Đồng thời có giải pháp thu hút các doanh nghiệp FDI thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu các sản phẩm mới, đa dạng chỉ số...

Đáng chú ý, bà Nga cho biết nhà điều hành cũng sẽ có giải pháp cơ cấu lại cơ sở nhà đầu tư, phát triển ngành quỹ, thu hút nhà đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, UBCK sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hạ tầng và giao dịch, ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động giám sát thị trường.

Tổng giám đốc VPBankS cho rằng năm 2027 thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội, nhưng cũng có nhiều thách thức từ biến động kinh tế thế giới, áp lực lạm phát, lãi suất... Ảnh: BTC.

Tại hội thảo, ông Nhâm Hà Hải, Tổng giám đốc VPBankS cũng cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với sự quyết tâm, quyết liệt của cơ quan quản lý, thúc đẩy các giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế, nâng cấp hạ tầng và mở rộng sản phẩm.

Trong khi các thành viên thị trường có thể nâng cao năng lực về vốn, công nghệ và con người để đón đầu những cơ hội lớn hơn, đưa thị trường chứng khoán đáp ứng sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Năm 2027, ông Hải cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước nhiều kỳ vọng mới. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, cùng khả năng thu hút dòng vốn quốc tế sau nâng hạng sẽ mở ra nhiều cơ hội đáng chú ý, nhưng đi cùng với đó là thách thức từ biến động của kinh tế thế giới, áp lực lạm phát, lãi suất và sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa doanh nghiệp.