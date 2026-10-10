Sẽ có cáp treo ở đèo Mã Pì Lèng nổi tiếng?

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Quyết định số 2398/QĐ-UBND, phê duyệt danh mục 181 dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Danh mục trải rộng từ du lịch, công nghiệp, đô thị đến năng lượng, môi trường, y tế và nông nghiệp. Đáng chú ý, trong nhóm 34 dự án phát triển du lịch, tỉnh đưa vào nội dung nghiên cứu cáp treo khu vực Mã Pì Lèng.

Mã Pì Lèng là một trong những điểm đến nổi bật của vùng cao nguyên đá, nằm trên tuyến đường Hạnh Phúc. Trong đó, Đèo Mã Pì Lèng là một trong "tứ đại đỉnh đèo" của Việt Nam. Từ trên đèo có thể nhìn xuống sông Nho Quế xanh ngắt và hẻm vực Tu Sản kỳ vĩ.

Hoa gạo bung nở bên sông Nho Quế. Ảnh: HT.

Hiện tại, việc đầu tư cáp treo tại đây mới dừng lại ở định hướng, chưa có thông tin cụ thể. Theo thông tin được tỉnh Tuyên Quang công bố, tổng nguồn vốn đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ là cơ quan đầu mối tiếp nhận và công bố thông tin.

Bên cạnh dự án cáp treo Mã Pì Lèng, dự án du lịch của tỉnh Tuyên Quang còn có dự án quy mô lớn như Khu phức hợp đô thị sinh thái núi Mỏ Neo, dự kiến tổng vốn 1.500 tỷ đồng; Khu du lịch sinh thái Nà Hang - Lâm Bình (Lâm viên Phiêng Bung), khoảng 1.000 tỷ đồng; Khu suối khoáng Quảng Ngần, khoảng 1.000 tỷ đồng; Khu phức hợp suối khoáng Nậm Choong, khoảng 900 tỷ đồng và Khu du lịch Nho Quế 1 với quy mô 1.500 ha.

Không chỉ tập trung vào du lịch, danh mục 181 dự án còn dành số lượng lớn cho phát triển công nghiệp với 51 dự án; hạ tầng kỹ thuật môi trường có 31 dự án; năng lượng và hạ tầng phụ trợ có 24 dự án; hạ tầng kỹ thuật đô thị có 21 dự án.

Một số dự án công nghiệp đáng chú ý gồm Khu công nghiệp Long Bình An mở rộng, quy mô 350 ha, vốn dự kiến 2.975 tỷ đồng; Khu công nghiệp Tam Đa mở rộng, quy mô 275 ha, dự kiến 2.337 tỷ đồng vốn FDI; Khu công nghiệp Tân Long và Khu công nghiệp Bắc Quang, mỗi dự án quy mô 200 ha, vốn dự kiến 1.700 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực đô thị, tỉnh đưa vào danh mục Khu phức hợp đô thị nghỉ dưỡng và sân golf Hồ Ngòi Là với quy mô 1.650 ha, cùng các dự án như Khu đô thị Lưỡng Vượng, Tân Quang City 1, Luxury Park Views và Trung Việt.

UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các sở, ngành và UBND cấp xã, phường có trách nhiệm hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin, khảo sát thực địa và thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

Cũng theo quyết định tỉnh này, việc ban hành danh mục 181 dự án không thay thế các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận hoặc lựa chọn nhà đầu tư và các thủ tục pháp lý liên quan. Danh mục cũng không làm phát sinh quyền thực hiện dự án hay quyền sử dụng đất cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. Vì vậy, nội dung nghiên cứu cáp treo Mã Pì Lèng hiện mới nằm trong danh mục thu hút đầu tư, chưa đồng nghĩa dự án đã được chấp thuận xây dựng.

Theo định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu GRDP đạt 170.000 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng/năm; kinh tế số chiếm tối thiểu 20% GRDP và thu ngân sách đạt 12.000 tỷ đồng. Tỉnh phấn đấu đón 6 triệu lượt khách du lịch, duy trì sản lượng lương thực có hạt trên 750.000 tấn/năm. Về du lịch, Tuyên Quang định hướng đưa ngành này trở thành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng xanh, chuyên nghiệp và bền vững. Trong đó, khu vực Mã Pì Lèng - sông Nho Quế được định hướng phát triển thành trung tâm du lịch sinh thái, cộng đồng, khám phá và trải nghiệm có thương hiệu, sức cạnh tranh cao.