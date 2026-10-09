Sẽ có bán tải 'hồn Mitsubishi da Honda'?

Theo Motor1, Honda sẽ sớm bổ sung một mẫu bán tải khung gầm rời vào danh mục sản phẩm toàn cầu. Điểm đáng chú ý trong kế hoạch này nằm ở cái tên Mitsubishi Triton, bởi Honda được cho là sẽ bán mẫu bán tải này dưới dạng xe rebadge, tức chỉ thay đổi logo. Lô xe đầu tiên dự kiến bàn giao từ năm 2028.

Nếu thông tin mà tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản chia sẻ là chuẩn xác, Honda và Mitsubishi sẽ đạt được kết quả lớn đầu tiên trong các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa 2 bên. Honda dường như có ý định bán Mitsubishi Triton “đè tem” tại khu vực Đông Nam Á, trước khi nghiên cứu mở rộng sang các thị trường khác.

Hiện, chưa bên nào chính thức công bố các thỏa thuận. Chi tiết về phiên bản Triton đeo logo Honda cũng vẫn được giữ kín.

Mitsubishi Triton được xem là lựa chọn hợp lý cho Honda, bởi mẫu bán tải của thương hiệu 3 lá sử dụng kết cấu khung gầm rời, có thể vận hành trong các điều kiện khắc nghiệt.

Triton do vậy phù hợp với các thị trường nơi bán tải được chọn làm công cụ làm việc, thay vì là một phương tiện phục vụ nhu cầu hàng ngày.

Việc rebadge một mẫu xe đã khẳng định được vị thế cũng giúp Honda tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí, so với phát triển ngay từ đầu một mẫu bán tải chuyên dụng.

Về phần mình, thỏa thuận này có thể cho phép Mitsubishi tiếp tục gia tăng sản lượng tại nhà máy của hãng ở Thái Lan - nơi phụ trách xuất xưởng bán tải Triton.

Mitsubishi đang lắp ráp Triton và cả Nissan Navara tại địa chỉ này, do vậy việc cung cấp thêm sản phẩm cho một hãng mới sẽ giúp Mitsubishi tối ưu công suất, phân bổ chi phí phát triển và sản xuất trên nhiều xe hơn.

Thỏa thuận hợp tác giữa Mitsubishi và Honda thậm chí còn có thể mở rộng ra ngoài phạm vi phân khúc bán tải. Theo Yomiuri Shimbun, Honda đang hứng thú với việc bán thêm nhiều mẫu xe khác của Mitsubishi dưới dạng rebadge, dù cả 2 đều chưa xác định cụ thể cái tên tiếp theo.

Hai nhà sản xuất ôtô Nhật Bản đang cân nhắc cùng nhau phát triển các linh kiện khoang lái, bao gồm cụm đồng hồ và màn hình trung tâm.

Nếu thỏa thuận này đi vào thực tế, việc thị trường có một mẫu bán tải được bán dưới 3 tên gọi khác nhau sẽ không còn là điều viển vông. Hiện, Nissan Navara được xem là “bản sao” của Mitsubishi Triton, cả 2 đều đang có mặt trên thị trường ôtô Việt Nam và nhiều quốc gia Đông Nam Á khác.