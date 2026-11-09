Sẻ chia khó khăn với những người thầy gieo chữ nơi vùng biên

Trung tá Nguyễn Xuân Giang trò chuyện, động viên các giáo viên đang được đơn vị hỗ trợ nơi ăn, ở tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Xín Cái. Ảnh: Hà Linh

Sẻ chia khó khăn cùng các thầy, cô giáo vùng biên

Bữa cơm chiều tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Xín Cái, Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun có thêm những câu chuyện về trường lớp, học trò bên cạnh công việc tuần tra, bảo vệ biên giới thường ngày của những người lính. Trong căn phòng ăn giản dị, cán bộ, chiến sĩ của trạm và 7 giáo viên của Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Vĩ quây quần như những người thân trong một gia đình. Ít ai nghĩ rằng, phía sau những sinh hoạt tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy là sự sẻ chia đầy ý nghĩa, giúp những giáo viên từ nhiều miền quê vượt qua những bỡ ngỡ, khó khăn trong những ngày đầu đến công tác tại vùng biên giới xa xôi.

Trong số những người đang được Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun bố trí nơi ăn, nghỉ, có cô giáo trẻ Thẩm Thị Nguyệt, quê xã Quang Long, tỉnh Cao Bằng. Nhận nhiệm vụ tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Vĩ, cô Nguyệt háo hức trước môi trường công tác mới, nhưng cũng không khỏi lo lắng khi một số hạng mục của trường chưa hoàn thiện, khu lưu trú dành cho giáo viên chưa đáp ứng nhu cầu. Nỗi lo ấy cũng là khó khăn chung của nhiều giáo viên từ nơi khác đến công tác tại địa bàn đặc biệt khó khăn. Ở Sơn Vĩ, điều kiện đi lại còn nhiều trở ngại, việc tìm chỗ ở phù hợp không dễ dàng.

Cùng chung mái nhà ấy có thầy Trần Trọng Nghĩa, quê xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Giang được biệt phái đến Sơn Vĩ. Rời môi trường làm việc đã quen thuộc để nhận nhiệm vụ ở một địa bàn mới, thầy Nghĩa phải thích nghi với không ít thay đổi, từ điều kiện sinh hoạt, đi lại đến đặc thù giáo dục ở vùng cao, biên giới. “Được cán bộ, chiến sĩ Biên phòng bố trí chỗ ở trong điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường chưa đáp ứng được, chúng tôi rất cảm động. Sự quan tâm ấy giúp chúng tôi ổn định cuộc sống, có thêm thời gian chuẩn bị bài giảng, chăm lo cho học sinh” - thầy Nghĩa bày tỏ.

Sau mỗi ngày đứng lớp, những người thầy trở về trạm, tiếp tục công việc soạn giáo án và những nội dung cần thiết cho buổi học hôm sau. Trong cùng một khuôn viên, những người lính duy trì nền nếp trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; còn các thầy, cô miệt mài với trang giáo án, trăn trở về việc học của những đứa trẻ vùng cao. Hai công việc khác nhau nhưng cùng hướng đến mục tiêu chung là chăm lo cho cuộc sống bình yên, sự phát triển của mảnh đất biên cương.

Thiếu tá Diệp Văn Quang, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Xín Cái chia sẻ: “Dù điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị còn hạn chế, song anh em đều sẵn sàng sẻ chia chỗ ở với các thầy, cô. Có thêm giáo viên đến sinh hoạt, không khí tại trạm cũng vui hơn, gần gũi hơn. Chúng tôi coi các thầy, cô như người thân trong gia đình, mong mọi người yên tâm công tác, gắn bó với học sinh vùng biên”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng, hỗ trợ hoàn thiện cơ sở vật chất Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Vĩ. Ảnh: Hà Linh

Từ mái ấm của người thầy đến tương lai học trò vùng biên

Tại xã Sơn Vĩ, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Vĩ được xây dựng trên diện tích 3,62ha, với tổng mức đầu tư hơn 211 tỷ đồng, quy mô 30 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở và sinh hoạt của 1.085 học sinh. Công trình thể hiện sự quan tâm đối với giáo dục vùng biên, mở ra điều kiện thuận lợi hơn để học sinh được học tập trong môi trường tập trung, từng bước khắc phục những bất cập về cơ sở vật chất và khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa các vùng miền.

Thế nhưng, một ngôi trường khang trang mới chỉ là điều kiện ban đầu. Để những lớp học thực sự phát huy hiệu quả, cần có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, vững về chuyên môn và sẵn sàng gắn bó với địa bàn. Đối với những xã biên giới đặc biệt khó khăn, nơi điều kiện địa lý, kinh tế và xã hội còn nhiều trở ngại, việc bảo đảm nơi ăn, chốn ở cho giáo viên chính là một trong những yếu tố quan trọng để duy trì chất lượng dạy và học. Thấu hiểu điều đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun không chỉ mở rộng cánh cửa đơn vị đón các thầy, cô giáo đến ở cùng, mà còn trực tiếp góp sức hoàn thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh. Trong thời gian nhà trường chuẩn bị đưa các hạng mục vào sử dụng, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng, kiểm tra hệ thống điện, nước, vệ sinh khuôn viên, sắp xếp bàn ghế, giường ngủ tại khu nội trú. Những công việc không lớn nhưng đòi hỏi nhiều công sức ấy đã giúp nhà trường giảm bớt khó khăn, sớm ổn định các điều kiện cần thiết phục vụ việc dạy và học.

Trung tá Nguyễn Xuân Giang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun cho biết: “Cùng với triển khai nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đơn vị luôn xác định đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục là trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Chúng tôi mong muốn, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực sẽ góp phần giúp các thầy, cô yên tâm bám trường, bám lớp, chăm lo tốt hơn cho học sinh vùng biên”.

Đối với nhà trường, sự sẻ chia từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun không chỉ giải quyết khó khăn về cơ sở vật chất, sinh hoạt mà còn là nguồn động viên đối với đội ngũ giáo viên đang làm nhiệm vụ tại địa bàn còn nhiều gian khó. Thầy Trần Văn Trung, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Vĩ chia sẻ: “Sự đồng hành, giúp đỡ thiết thực của Đồn Biên phòng cửa khẩu Săm Pun đã góp phần giúp nhà trường khắc phục khó khăn, từng bước ổn định hoạt động dạy và học. Đây là nguồn động viên lớn để đội ngũ giáo viên yên tâm công tác, gắn bó với học sinh vùng biên”.

Từ thực tế ở Sơn Vĩ có thể thấy, xây dựng một môi trường giáo dục tốt ở vùng biên giới không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành giáo dục. Đó còn là sự kết nối giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương và các lực lượng đang ngày đêm gắn bó với nhân dân. Trong sự kết nối ấy, những người lính quân hàm xanh đã lựa chọn cách đồng hành rất đỗi giản dị: Chia sẻ với người thầy những khó khăn trong cuộc sống để họ có thêm điều kiện chăm lo cho học trò.

Giữ vững biên cương không chỉ là bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là chăm lo cho cuộc sống nhân dân, tạo điều kiện để những thế hệ tương lai được học hành, trưởng thành và có cơ hội vươn lên. Từ những căn phòng được sẻ chia ở Xín Cái, tình cảm và trách nhiệm của người lính Biên phòng đang được nối dài qua từng trang giáo án, từng lớp học, góp phần bồi đắp nền tảng xã hội và củng cố "thế trận lòng dân" vững chắc nơi biên giới Tuyên Quang.