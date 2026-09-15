Sẻ chia cùng bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 14/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã phát công điện về việc chủ động ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá gửi tới Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Mưa rất lớn tại miền Trung, nhiều nơi ngập sâu và chia cắt.