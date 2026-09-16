Sẽ cấp sổ đỏ điện tử và tích hợp trên VNeID cho người dân

Ngày 16/9, ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, cơ quan này đang nghiên cứu, đánh giá khả năng áp dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dạng điện tử.

Theo ông Phấn, lộ trình thực hiện phụ thuộc vào nhiều tiêu chí, trong đó phải hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm đảm bảo tính pháp lý, thống nhất giữa sổ đỏ cơ học (bản giấy) và sổ đỏ điện tử.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được Bộ Tư pháp thẩm định cũng quy định việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo 2 hình thức dạng giấy hoặc điện tử và có giá trị pháp lý như nhau.

Ông Phấn cho biết, Cục đang hướng dẫn 34 địa phương lựa chọn một số thủ tục đảm bảo tính khả thi khi áp dụng, làm sao để cuối cùng ra được giấy chứng nhận điện tử thay thế cho giấy chứng nhận cơ học bản giấy.

Để triển khai giấy chứng nhận điện tử phải có cơ sở dữ liệu đất đai. Điều này phụ thuộc vào tiến độ hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai với các cơ sở dữ liệu liên quan, trong đó có dữ liệu dân cư. Việc này giúp cơ quan chức năng xác minh thông tin người tham gia giao dịch, tư cách pháp nhân khi giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

“Chúng tôi cũng phối hợp với Cục Thuế để đảm bảo việc kết nối chia sẻ cung cấp thông tin nhằm xác định nghĩa vụ tài chính khi người sử dụng đất thực hiện các giao dịch", ông Phấn thông tin thêm.

Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, đến cuối tháng 8 vừa qua tổng số thửa đất được rà soát, cập nhật tại 34 tỉnh, thành phố trên 102,96 triệu thửa đất. Trong đó, hơn 68,2 triệu thửa đất đã được đồng bộ dữ liệu.

Khoảng 47,7 triệu thửa đất đã bảo đảm tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Còn hơn 20,5 triệu thửa đất ở các địa phương đang phải tiếp tục bổ sung thông tin để làm sạch, làm đúng, làm đủ.

Vướng mắc lớn nhất hiện nay nằm ở nguồn nhân lực thực hiện khi phải thực hiện đồng bộ trên phạm vi cả nước, mục tiêu tiến tới 100% thửa đất phải có dữ liệu. Ông Phấn nhấn mạnh, dữ liệu làm ra phải đảm bảo đồng bộ từ địa phương lên Trung ương và đồng bộ từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Bộ Công an cùng các địa phương.