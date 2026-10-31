Sẽ cấp phát miễn phí và sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2028 - 2029

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu giải trình, làm rõ các vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm. Ảnh: Quốc hội

Sáng 31/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI thảo luận ở Hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, trong đó có nhiều đại biểu quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Tại hội trường, sau phần thảo luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã phát biểu giải trình, làm rõ các vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Theo đó, nhấn mạnh việc bảo đảm đủ trường, lớp và đội ngũ giáo viên là yêu cầu hàng đầu, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các địa phương chuẩn bị trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo danh mục đi kèm chương trình giáo dục phổ thông.

Vừa qua, cả nước đã xây dựng và khánh thành 108 trường phổ thông nội trú liên cấp; giai đoạn hai của đề án sẽ tiếp tục được triển khai. Chính phủ đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá hiệu quả triển khai giai đoạn một, hướng dẫn quy trình vận hành đồng bộ và đề xuất nhân rộng mô hình này tới các địa bàn khó khăn ngoài khu vực biên giới.

Đồng thời, trong Chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất hiện nay, Bộ đã xây dựng, đề xuất các tiêu chí ưu tiên hỗ trợ địa phương kiên cố hóa trường lớp, đầu tư trang thiết bị để nâng cao chất lượng giáo dục và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, bảo đảm công bằng cho người học.

Về đội ngũ nhà giáo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, gần 30.000 cán bộ quản lý giáo dục đã được điều chuyển sang trực tiếp làm nhiệm vụ giảng dạy, góp phần giảm đáng kể áp lực thiếu giáo viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đôn đốc các địa phương khẩn trương sắp xếp, điều chuyển giáo viên linh hoạt giữa các địa bàn để khắc phục tình trạng thừa - thiếu cục bộ. Bộ cũng đang chuẩn bị ban hành thông tư điều chỉnh định mức giáo viên/lớp, yêu cầu các địa phương cập nhật dữ liệu đội ngũ đầy đủ, chuẩn xác lên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành để làm căn cứ đề xuất cấp có thẩm quyền giao bổ sung biên chế tuyển dụng thời gian tới.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Về chương trình và sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành kế hoạch rà soát, sửa đổi, hoàn thiện đồng bộ chương trình sách giáo. Theo đó, năm 2026 sẽ hoàn thành việc sửa đổi chương trình; năm 2027 sẽ hoàn thành việc sửa đổi, hoàn thiện bộ sách giáo khoa để đưa vào sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2028 - 2029. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ năm học 2028 - 2029 sẽ thực hiện cấp phát sách giáo khoa miễn phí cho học sinh, sớm hơn 1 năm so với lộ trình dự kiến trước đây.

Về công tác thi cử và tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đánh giá, rà soát các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Vừa qua, Bộ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị tăng cường các biện pháp chống gian lận trong thi cử và đánh giá kết quả học tập.

Về bảo đảm an toàn trường học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn thông tin, Bộ đang trong quá trình xin ý kiến hoàn thiện để sớm ban hành dự thảo Thông tư quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú, dịch vụ căng tin trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Đối với công tác phòng chống bạo lực học đường và bảo vệ học sinh trên không gian mạng, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan liên quan hoàn thiện hành lang pháp lý, quy định rõ trách nhiệm các bên liên quan trong đó có các nhà mạng và nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến.

Đồng thời, Bộ cũng có kế hoạch đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định số 80/2017/NĐ-CP nhằm kiểm soát bảo lực học đường, có những biện pháp phòng chống, xử lý và quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội bảo vệ học sinh và giữ vững kỷ cương trong trường học.

Về đào tạo nguồn nhân lực, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, triển khai nhiều đề án về đào tạo nâng cao chất lượng và chuyển dịch cơ cấu nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 179/2026/NĐ-CP quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Bước đầu đã tạo ra tác động lớn để thu hút sinh viên theo học các ngành này…