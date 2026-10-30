Sẽ cải tạo Công viên văn hóa Lê Thị Riêng thành Công viên tưởng niệm

Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2027) tại TP.HCM vừa được UBND TP.HCM ban hành.

Bên cạnh việc cải tạo, chỉnh trang Công viên văn hóa Lê Thị Riêng thành Công viên tưởng niệm, Thành phố cũng sẽ cải tạo, chỉnh trang Quảng trường Vinh Quang kết hợp giải phóng mặt bằng khu vực bảo vệ di tích lịch sử Côn Đảo.

Ngoài ra, TP.HCM bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia, đền đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; đồng thời, tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ đặc biệt đối với người có công.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng vào ngày 14-10

Cùng với các công trình tưởng niệm, Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Bộ Tư lệnh TPHCM chủ trì thực hiện, tổ chức tổng kết chiến dịch trước tháng 7-2027.

Công viên văn hóa Lê Thị Riêng tọa lạc trên địa bàn phường Hòa Hưng (TP.HCM), trước đây là Nghĩa trang Đô Thành, gắn liền với đời sống của người dân Sài Gòn cũng như các biến cố bi hùng của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Năm 1983, trong kế hoạch chỉnh trang Thành phố, Nghĩa trang Đô Thành được giải tỏa để xây dựng thành Công viên Lê Thị Riêng như ngày nay.

Đức Pháp chủ - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tham dự lễ cầu nguyện anh linh các liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức

Công viên Lê Thị Riêng còn là nơi đặt Nhà truyền thống quận 10 (cũ), Nhà bia tưởng niệm ghi danh hơn 1.500 anh hùng liệt sĩ và bia tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, trong đó có mộ phần bà Lê Thị Riêng - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam Năm 1999, chính quyền tìm thấy phần mộ của cố Tổng Bí thư Trần Phú ngay tại công viên này sau 68 năm ngày ông hy sinh. Tháng 9-2005, Đảng và Nhà nước đã tiến hành xây dựng bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú gần nơi tìm thấy mộ phần của ông. Ngày 23-6, các lực lượng chức năng bắt đầu đào thăm dò, chính thức khởi động hành trình tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Tính đến ngày 29-10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 862 hài cốt liệt sĩ (333 bộ có di vật). Trong đó, có 829 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.