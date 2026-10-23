Sẽ bắn pháo hoa tại lễ khai mạc 'Các hoạt động theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh'

Công tác chuẩn bị cho đêm khai mạc “Các hoạt động theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh” và chương trình chính luận nghệ thuật “Cà phê Khe Sanh-Hương vị hòa bình” diễn ra vào tối 24/10 cơ bản hoàn tất - Ảnh: Lê Trường

Lễ khai mạc “Các hoạt động theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh” và chương trình chính luận nghệ thuật “Cà phê Khe Sanh-Hương vị hòa bình” sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 24/10 tại Nhà văn hóa Vân Kiều, Pa Kô ở xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị. Cùng với màn trình diễn pháo hoa, chương trình chính luận nghệ thuật “Cà phê Khe Sanh-Hương vị hòa bình” sẽ tái hiện hành trình một thế kỷ của cây cà phê trên vùng đất Khe Sanh, từ dấu mốc khởi nguồn năm 1926, trải qua những năm tháng chiến tranh đến quá trình hồi sinh, phát triển và khẳng định thương hiệu cà phê Arabica đặc trưng của địa phương.

Cùng với màn trình diễn pháo hoa, chương trình chính luận nghệ thuật “Cà phê Khe Sanh-Hương vị hòa bình” sẽ tái hiện hành trình một thế kỷ của cây cà phê trên vùng đất Khe Sanh - Ảnh: Lê Trường

Chương trình khai mạc “Các hoạt động theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh” và chương trình chính luận nghệ thuật “Cà phê Khe Sanh-Hương vị hòa bình” được truyền hình trực tiếp trên kênh QTTV, livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị và hòa sóng trực tiếp nhiều Báo và phát thanh, truyền hình trên cả nước.