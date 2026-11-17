Kinh tế bạc mở ra dư địa phát triển mới

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, kinh tế bạc là hệ sinh thái kinh tế - xã hội có tính liên ngành, hình thành từ nhu cầu, khả năng tiêu dùng, tích lũy và nguồn lực đóng góp của người cao tuổi.

Hệ sinh thái này gắn với nhiều lĩnh vực như y tế, nhà ở, tài chính, bảo hiểm, văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ và thị trường lao động.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị. (Ảnh VGP)

Phát triển kinh tế bạc gắn với đổi mới mô hình phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành, đồng thời thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển thị trường dịch vụ, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực.

Theo Phó Thủ tướng, đây là hướng phát triển có nhiều tiềm năng, góp phần mở rộng thị trường, tạo việc làm, gia tăng giá trị kinh tế, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Chính trị đã giao Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chủ trì, phối hợp xây dựng Đề án phát triển kinh tế bạc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chính phủ sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, chính sách về người cao tuổi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, lao động, đầu tư, đất đai, nhà ở và các lĩnh vực liên quan.

Trên cơ sở các nguyên tắc khung, Chính phủ sẽ thể chế hóa những vấn đề liên quan đến kinh tế bạc, tháo gỡ bất cập, chồng chéo, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các mô hình, sản phẩm, dịch vụ mới.

Trọng tâm là hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với các mô hình chăm sóc tích hợp, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn; chuẩn hóa điều kiện hoạt động, chất lượng dịch vụ; phát triển thị trường lao động linh hoạt, bao trùm, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục tham gia lao động phù hợp với khả năng và điều kiện của mình.

“Thể chế phải được bảo đảm thông thoáng, đồng bộ, khả thi, thực sự mở đường cho đầu tư phát triển thị trường và hình thành các mô hình dịch vụ mới phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế bạc”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với hoàn thiện thể chế, Phó Thủ tướng yêu cầu huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, khuyến khích đầu tư tư nhân, hợp tác công tư, phát triển các sản phẩm tài chính, tín dụng, bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của người cao tuổi.

Các lĩnh vực ưu tiên gồm chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn, nhà ở, hạ tầng thân thiện, văn hóa, du lịch và công nghệ hỗ trợ người cao tuổi. Trong đó, cần phát triển mô hình chăm sóc liên tục, kết nối cơ sở y tế, cơ sở dưỡng lão, gia đình và cộng đồng.

Sửa đổi toàn diện Luật Người cao tuổi, Luật Bảo hiểm xã hội

Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế đẩy nhanh việc xây dựng dự án Luật Người cao tuổi sửa đổi theo hướng toàn diện, bao trùm, liên thông và đồng bộ.

Mục tiêu là phấn đấu ban hành luật sửa đổi vào quý II/2028, trên cơ sở nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị về phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc Việt Nam.

Đồng thời, cần phát triển đồng bộ hệ thống dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo hướng toàn diện, liên tục; khẩn trương xây dựng cơ chế phát triển đội ngũ nhân lực chăm sóc người cao tuổi.

Phó Thủ tướng cho rằng, nếu không có lực lượng điều dưỡng viên đáp ứng yêu cầu chăm sóc người cao tuổi tại các cơ sở cung cấp dịch vụ và cơ sở dưỡng lão thì sẽ dẫn đến thiếu hụt nhân lực, không đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Do đó, cần xây dựng một đề án riêng về phát triển đội ngũ này, triển khai khẩn trương, đồng bộ sau khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới.

Bộ Nội vụ được giao phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện đề án; tham mưu sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội.

Hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc.

Theo Phó Thủ tướng, Hội nghị Trung ương 5 tới đây sẽ ban hành nghị quyết mới về cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Trên cơ sở đó, Luật Bảo hiểm xã hội sẽ được sửa đổi toàn diện, trong đó có nội dung về bảo hiểm y tế hỗ trợ.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ tham mưu sửa đổi Bộ luật Lao động theo hướng thích ứng với già hóa dân số, phát huy nguồn nhân lực cao tuổi; rà soát chương trình tổng thể về cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền trong hệ thống hành chính nhà nước phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chọn 5 địa phương làm điểm phát triển kinh tế bạc trong 2 năm

Về tổ chức thực hiện, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đưa nhiệm vụ phát triển kinh tế bạc vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 và những năm tiếp theo, gắn với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

UBND cấp tỉnh căn cứ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện thực tiễn để chủ động lồng ghép, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế bạc tại địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ sẽ lựa chọn 5 địa phương gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Đà Nẵng, TP.HCM và An Giang làm điểm xây dựng, phát triển các mô hình tiêu biểu, phù hợp với đặc thù từng vùng miền, đô thị và nông thôn.

Các địa phương sẽ triển khai mô hình trong vòng 2 năm, sau đó tổ chức đánh giá, tổng kết, hoàn thiện chính sách trước khi nhân rộng hệ sinh thái kinh tế bạc trên phạm vi cả nước.

Phó Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức xã hội, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tích cực phối hợp, tham gia triển khai thực hiện.

Trên cơ sở chủ trương, định hướng và nghị quyết của cấp có thẩm quyền về phát triển kinh tế bạc, Chính phủ sẽ xây dựng kế hoạch tổng thể, rà soát hệ thống thể chế, tính toán ưu tiên nguồn lực, đồng thời thực hiện vai trò chủ trì, điều phối, kiến tạo và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc Việt Nam.

“Thành công của kinh tế bạc phải được thể hiện bằng những cải thiện thực chất về sức khỏe, chất lượng cuộc sống, hạnh phúc, khả năng tự chủ và sự đóng góp của người cao tuổi; đồng thời là hiệu quả huy động nguồn lực, chất lượng dịch vụ và những giá trị tạo ra cho tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.