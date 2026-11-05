SCR: Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 3,9 tỷ đồng, doanh thu thuần giảm hơn 40%

Lợi nhuận sau thuế quý III tăng 114%, doanh thu giảm 43%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR) ghi nhận doanh thu thuần đạt khoảng 245 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng nhẹ lên khoảng 190 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm mạnh 77%, từ mức 245 tỷ đồng cùng kỳ năm trước xuống còn khoảng 55 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù hoạt động kinh doanh cốt lõi chịu áp lực suy giảm, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của SCR vẫn ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 11,59 tỷ đồng, tăng khoảng 3,22 triệu đồng, tương ứng 0,03% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 3,9 tỷ đồng, tăng hơn 2,08 tỷ đồng, tương đương mức tăng 114,42%.

Theo giải trình của SCR, kết quả lợi nhuận hợp nhất cao hơn cùng kỳ chủ yếu nhờ Tập đoàn thực hiện cơ cấu lại các khoản đầu tư. Trong khi đó, tại báo cáo tài chính riêng, lợi nhuận thấp hơn cùng kỳ chủ yếu do hoạt động môi giới sụt giảm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của SCR đạt 581 tỷ đồng, giảm khoảng 38,8% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh của SCR theo từng quý.

Sự suy giảm doanh thu chủ yếu đến từ hai mảng kinh doanh. Trong đó, doanh thu dịch vụ bất động sản đạt 112,64 tỷ đồng, giảm 64,1% so với mức 313,66 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán hàng hóa cũng giảm mạnh 94,5%, từ 141,66 tỷ đồng xuống còn khoảng 7,76 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dịch vụ cho thuê và dịch vụ xây dựng tiếp tục đóng góp đáng kể vào cơ cấu doanh thu, lần lượt đạt 237,45 tỷ đồng và 212,72 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản không phát sinh trong kỳ.

Đối với hoạt động tài chính, doanh thu trong 9 tháng đạt 190,38 tỷ đồng, giảm khoảng 9,3% so với mức 209,95 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Về doanh thu hoạt động tài chính, một số khoản thu vẫn ghi nhận tăng trưởng tích cực. Cụ thể, thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng đạt 12,65 tỷ đồng; thu nhập từ lãi sử dụng vốn đạt 56,73 tỷ đồng. Tuy nhiên, thu nhập từ lãi cho vay đạt 87,3 tỷ đồng và thu nhập từ hoạt động đầu tư đạt 9,03 tỷ đồng, đều giảm so với cùng kỳ năm 2025.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, SCR ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 35,5 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 27 tỷ đồng, giảm 20%.

Dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.093 tỷ đồng, áp lực lớn từ các khoản phải trả

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, biến động các khoản mục vốn lưu động đã tạo áp lực lớn lên dòng tiền của doanh nghiệp. Cụ thể, các khoản phải thu giảm 212,51 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận mức 281,94 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm mạnh hơn 1.501 tỷ đồng, trái ngược với mức tăng 244,31 tỷ đồng cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, các khoản phải trả giảm tới 2.960 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước tăng 534,1 tỷ đồng. Chi phí chờ phân bổ cũng giảm 186,67 tỷ đồng.

Bên cạnh biến động vốn lưu động, SCR tiếp tục phải chi trả các nghĩa vụ tài chính đáng kể. Trong 9 tháng, chi phí lãi vay đã thanh toán lên tới 217,41 tỷ đồng.

Những yếu tố trên khiến lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của SCR âm 1.093,36 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026. Trong khi đó, cùng kỳ năm trước, dòng tiền từ hoạt động này vẫn dương 37,85 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận tại ngày 30/9/2026 của SCR.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của SCR đạt khoảng 13.643 tỷ đồng, tăng 5,8% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho ghi nhận gần 1.993 tỷ đồng, giảm khoảng 43%. Trong đó, bất động sản dở dang còn khoảng 1.389 tỷ đồng, hàng hóa bất động sản ghi nhận gần 574 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, các khoản phải thu khác tiếp tục chiếm quy mô lớn và có xu hướng gia tăng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tại ngày 30/9/2026, giá trị thuần các khoản phải thu khác của SCR đạt 2.434,81 tỷ đồng, tăng 7,2% so với mức 2.271,55 tỷ đồng hồi đầu năm.

Trong đó, các khoản phải thu khác ngắn hạn tăng mạnh lên 696,95 tỷ đồng, tăng khoảng 75% so với đầu năm. Đáng chú ý, khoản mục phải thu khác tăng từ 275,9 tỷ đồng lên 589,81 tỷ đồng. Theo thuyết minh, số dư này chủ yếu phát sinh từ việc thanh lý các hợp đồng góp vốn hợp tác đầu tư với CTCP May Tiến Phát và các hợp đồng hứa chuyển nhượng vốn góp, cổ phần với CTCP Nội thất 68, CTCP May Tiến Phát và Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh An Việt.

Quy mô các khoản phải thu của SCR tại thời điểm 30/9/2026.

Trong khi đó, các khoản phải thu khác dài hạn giảm nhẹ từ 1.894,48 tỷ đồng đầu năm xuống còn 1.759,32 tỷ đồng tại cuối tháng 9.

Đáng chú ý, khoản phải thu từ góp vốn hợp tác kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nhóm phải thu dài hạn, với giá trị 1.523 tỷ đồng. Đây là khoản liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa SCR và CTCP Toàn Hải Vân nhằm phát triển dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Ngoài ra, khoản đặt cọc thực hiện dự án vẫn duy trì ở mức 42 tỷ đồng. Đây là khoản đặt cọc theo hợp đồng ký với CTCP Đầu tư và Vận tải Việt Nam từ năm 2012 để triển khai dự án Charmington La Pointe tại phường Hòa Hưng, TP.HCM.