SCO thúc đẩy hợp tác kinh tế và thu hẹp khoảng cách số

Nội dung này được nêu trong thông cáo chung tại Hội nghị lần thứ 25 Hội đồng Nguyên thủ quốc gia các nước thành viên SCO, diễn ra ngày 20/10 tại Dushanbe, Tajikistan.

Theo thông cáo, các trưởng đoàn xác định hợp tác kinh tế và thương mại là một trong những lĩnh vực trọng tâm của SCO, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác cùng có lợi trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính; đẩy mạnh trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thực tiễn tốt; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển thị trường dịch vụ tài chính.

Các nước thành viên liên quan cũng tái khẳng định cam kết từng bước mở rộng tỷ trọng thanh toán bằng đồng nội tệ. Thông cáo ghi nhận tiến triển trong quá trình thành lập Ngân hàng Phát triển SCO, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục thúc đẩy sáng kiến này. Các bên nhất trí xây dựng môi trường thương mại ổn định, minh bạch và có thể dự đoán, cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư, hỗ trợ các liên doanh và dự án đầu tư chung.

Về chuyển đổi số, các trưởng đoàn cho rằng lĩnh vực này ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hợp tác SCO, đồng thời kêu gọi mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ số cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, nhằm thu hẹp khoảng cách số giữa các nước thành viên.

Thông cáo nhấn mạnh yêu cầu tăng cường an ninh thông tin, bảo đảm độ tin cậy của hạ tầng số và an toàn dữ liệu, đồng thời nâng cao năng lực số của người dân. Các nước cũng đề cao việc bảo đảm tất cả thành viên được tiếp cận bình đẳng với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), trên cơ sở tôn trọng lợi ích quốc gia và tuân thủ nguyên tắc sử dụng khoa học, công nghệ vì mục đích hòa bình.