Trong nhiều năm, vai trò chủ đạo của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) là tiếp nhận, quản lý và thoái vốn tại doanh nghiệp, qua đó thu hồi nguồn lực cho ngân sách và mở rộng dư địa cho khu vực tư nhân.

Nhưng khi nền kinh tế bước vào chu kỳ đầu tư lớn, kéo dài hàng chục năm cho hạ tầng và công nghệ, kỳ vọng đặt lên định chế này đã thay đổi căn bản.

Các chuyên gia cho rằng nguồn vốn quốc tế vẫn sẽ là một phần quan trọng để tài trợ những dự án có quy mô lớn. Ảnh: DP

Tại Diễn đàn Đầu tư tạo tác động do Báo Nhân Dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tài chính Thông minh (SmartF) tổ chức mới đây, đề xuất nâng tầm SCIC thành quỹ đầu tư quốc gia theo mô hình Temasek của Singapore thu hút nhiều sự chú ý, phản ánh nhu cầu cấp thiết về một nhà đầu tư chiến lược đủ sức dẫn dắt dòng vốn dài hạn.

Từ thoái vốn sang tích tụ nguồn lực

Quá trình hoạt động trước đây cho thấy SCIC đã tích lũy được kinh nghiệm đáng kể trong quản lý, sắp xếp và cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo ông Vũ Trí Thức, Phó tổng giám đốc SCIC, tổng công ty đã tiếp nhận khoảng 1.086 doanh nghiệp từ các bộ, ngành và địa phương, đồng thời thực hiện bán, thoái vốn hoặc cơ cấu vốn tại khoảng 1.070 doanh nghiệp, thu về khoảng 56.000 tỷ đồng. Giá bán bình quân đạt khoảng 4,1 lần giá trị đầu tư.

Những kết quả này phản ánh vai trò chủ yếu của SCIC trong giai đoạn trước: tiếp nhận phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tìm cách nâng cao giá trị khoản đầu tư trước khi chuyển nhượng để thu hồi vốn cho Nhà nước. Qua đó, tổng công ty cũng từng bước hoàn thiện các phương thức bán vốn, từ đấu giá cả lô đến yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài đặt cọc, ký quỹ.

Tuy nhiên, yêu cầu phát triển kinh tế trong giai đoạn tới đang đặt ra vai trò rộng hơn cho SCIC. Khi nhu cầu vốn dài hạn ngày càng lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng và công nghệ, tổng công ty được kỳ vọng không chỉ dừng lại ở việc quản lý, thoái vốn nhà nước mà còn chủ động tham gia vào quá trình lựa chọn và phát triển doanh nghiệp.

Việt Nam cần những khoản vốn có thể duy trì trong nền kinh tế hàng chục năm để phát triển hạ tầng. Ảnh: Hoàng Anh

Theo ông Thức, trong giai đoạn 2026–2030, SCIC sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu danh mục, tập trung vào những doanh nghiệp quy mô lớn, hoạt động hiệu quả. Nguồn lực dành cho quá trình này không chỉ bao gồm vốn tài chính mà còn cả nhân lực.

Định hướng trên cho thấy SCIC đang hướng tới một mô hình đầu tư chủ động hơn, trong đó trọng tâm không còn đơn thuần là thu hồi và bảo toàn vốn nhà nước mà còn là nâng cao giá trị các khoản đầu tư trong dài hạn. Điều này đòi hỏi tổng công ty phải có năng lực đánh giá cơ hội, lựa chọn lĩnh vực ưu tiên và tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển doanh nghiệp.

Đổi tư duy phân bổ vốn

Tại diễn đàn, TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, nhấn mạnh Việt Nam cần sớm nâng cấp SCIC theo mô hình tương tự Temasek, định chế đầu tư thuộc sở hữu của Chính phủ Singapore chuyên quản lý và đầu tư thương mại vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

Điểm cốt lõi của mô hình này không chỉ nằm ở việc nắm giữ nhiều tài sản hơn. Một định chế đầu tư quốc gia cần có khả năng phân bổ vốn theo chiến lược, lựa chọn doanh nghiệp và lĩnh vực có tiềm năng, đồng thời chấp nhận những chu kỳ đầu tư dài hơn so với hoạt động thoái vốn thông thường.

TS. Cấn Văn Lực cho rằng vốn nhà nước có thể tham gia để tạo nền tảng, chia sẻ một phần rủi ro ban đầu và thu hút thêm nguồn vốn đầu tư. Ảnh: ND

Nhu cầu vốn trong một số lĩnh vực cho thấy quy mô của bài toán. Riêng năng lượng và chuyển đổi năng lượng, TS Cấn Văn Lực ước tính nhu cầu có thể lên tới khoảng 20 tỷ USD mỗi năm. Đây là mức vốn lớn, khó có thể trông chờ vào một kênh tài trợ đơn lẻ.

Các lĩnh vực được định hướng đầu tư cũng trải rộng từ hạ tầng, cảng biển, năng lượng, dữ liệu năng lượng xanh đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với những lĩnh vực này, vốn nhà nước có thể tham gia để tạo nền tảng, chia sẻ một phần rủi ro ban đầu và thu hút thêm nguồn vốn từ khu vực tư nhân cũng như các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước.

Cách tiếp cận này tương đồng với quan điểm của TS Nguyễn Hải Nam, Uỷ viên hoạt động chuyên trách tại Uỷ ban Kinh tế và tài chính của Quốc hội, về vai trò của đầu tư công: nguồn lực nhà nước cần đóng vai trò vốn mồi, trong khi khu vực tư nhân mới là động lực đầu tư chính.

Đặt trong định hướng mới của SCIC, điều này có nghĩa tổng công ty không nhất thiết phải tự mình tài trợ toàn bộ dự án mà cần tạo cấu trúc đầu tư đủ hấp dẫn để huy động thêm các nguồn lực xã hội.

Ông Thức cho biết SCIC đang xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn đầu tư, trong đó đặt yêu cầu về bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, lợi nhuận tương xứng với rủi ro, phù hợp với định hướng phát triển của Nhà nước và tạo tác động tích cực về kinh tế, xã hội, môi trường.

Các khoản đầu tư cũng cần có khả năng thu hút thêm vốn tư nhân trong nước và quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch và chuẩn mực quản trị OECD.

Bộ tiêu chí này cho thấy SCIC hướng tới cách đánh giá hiệu quả đầu tư toàn diện hơn. Giá trị của một khoản đầu tư được xem xét trên cả hiệu quả tài chính, đóng góp cho nền kinh tế và khả năng huy động thêm nguồn lực xã hội.

Bài toán của một Quỹ đầu tư Quốc gia

Muốn trở thành một định chế đầu tư quốc gia, SCIC sẽ phải làm nhiều việc hơn so với việc chỉ quản lý phần vốn được Nhà nước chuyển giao rồi tìm thời điểm thoái vốn.

Tổng công ty cần chủ động tìm kiếm doanh nghiệp có tiềm năng, đánh giá cơ hội đầu tư, quyết định rót vốn và theo sát hoạt động của doanh nghiệp trong suốt quá trình phát triển. Đây là sự thay đổi đáng kể về năng lực và cách thức vận hành.

Theo TS Cấn Văn Lực, một trong những điểm nghẽn hiện nay là quá trình chuyển giao doanh nghiệp từ các bộ, ngành về SCIC còn chậm. Khi chưa tập trung được nguồn lực và quyền đại diện vốn, SCIC sẽ khó phát huy vai trò của một nhà đầu tư có quy mô đủ lớn để tham gia vào những lĩnh vực chiến lược.

Bên cạnh đó, quy mô vốn lớn cũng không tự động bảo đảm hiệu quả đầu tư. Với những dự án trong lĩnh vực hạ tầng, năng lượng hay công nghệ, thời gian thu hồi vốn thường dài và rủi ro không nhỏ. SCIC cần có khả năng thẩm định kỹ lưỡng, lựa chọn đối tác và tính toán mức sinh lời phù hợp, kể cả khi khoản đầu tư phục vụ một mục tiêu phát triển dài hạn.

Bộ tiêu chí đầu tư mà SCIC xây dựng, trong đó có yêu cầu bảo toàn và phát triển vốn, lợi nhuận tương xứng với rủi ro, minh bạch và tuân thủ chuẩn quản trị OECD, phần nào cho thấy những yêu cầu này đã được tính đến. Nhưng thách thức nằm ở việc biến các nguyên tắc thành quy trình ra quyết định và giám sát thực chất.

Mô hình Temasek vì thế không thể được sao chép đơn giản bằng cách mở rộng quy mô tài sản hay thay đổi tên gọi. Điều SCIC cần xây dựng là năng lực đầu tư chuyên nghiệp, đội ngũ đủ khả năng đánh giá những thương vụ phức tạp và cơ chế quản trị giúp các quyết định đầu tư vừa bám sát định hướng phát triển, vừa chịu sự kiểm chứng về hiệu quả sử dụng vốn.