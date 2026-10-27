SCIC tổ chức Hội thảo về 'Đề án tái cơ cấu toàn diện SCIC theo hướng kinh doanh vốn chuyên nghiệp'

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: Hương Giang)

Về phía chuyên gia có ông Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế-tài chính, Bộ Tài chính; ông Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; ông Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và cạnh tranh.

Về phía SCIC có đồng chí Nguyễn Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc; Ban Kiểm soát cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị; Ban Lãnh đạo SIC và các chuyên viên cấp 4 tại trụ sở chính.

Về phía nguyên Lãnh đạo SCIC có đồng chí Trần Văn Hiếu, nguyên Thứ trưởng Tài chính, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên; đồng chí Trần Văn Tá, nguyên Thứ trưởng Tài chính, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng Giám đốc; đồng chí Cao Viết Sinh, nguyên Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên; đồng chí Trần Hữu Tiến, nguyên Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên; đồng chí Lại Văn Đạo, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên, nguyên Tổng Giám đốc và đồng chí Hoàng Nguyên Học, nguyên Thành viên Hội đồng thành viên, nguyên Tổng giám đốc phụ trách.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC nêu rõ: Thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, Bộ Tài chính đã giao trực tiếp SCIC xây dựng đề án tái cơ cấu toàn diện, tiến tới hình thành Quỹ đầu tư quốc gia trên cơ sở tổng kết 20 năm hoạt động và học hỏi kinh nghiệm quốc tế.

Về tầm nhìn chiến lược, SCIC đặt lộ trình dài hạn đến năm 2030 và 2045, kỳ vọng quy mô Quỹ đạt 150 tỷ USD vào năm 2045. Đề án tập trung vào 3 nguồn lực chính gồm: nguồn lực vốn (dự kiến tiếp nhận khoảng 390 doanh nghiệp với giá trị gần 200.000 tỷ đồng), thể chế (kiến nghị sửa đổi Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp dựa trên tinh thần Nghị quyết 79-NQ/TW và Kết luận 18-KL/TW) và con người (đề xuất cơ chế mới về tuyển dụng, trả lương để thu hút nhân tài). Qua đó, SCIC hướng tới 4 mục tiêu cốt lõi là thực hiện vai trò dẫn dắt của kinh tế nhà nước, phát triển thị trường vốn, nâng cao chất lượng doanh nghiệp và thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển.

Tại hội thảo, đồng chí Đinh Việt Tùng, Phó Tổng giám đốc SCIC đã trình bày bản tóm tắt Đề án.

Tại hội thảo, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng đánh giá cao mục tiêu của Đề án nhưng lưu ý cần giải quyết bài toán giữa “Chiến lược nhà nước” và “Cơ chế thị trường”, định nghĩa đúng nội hàm “Quỹ đầu tư” theo chuẩn mực quốc tế, giải quyết thách thức trong quản lý các doanh nghiệp nhà nước lớn đặc thù và chịu áp lực cạnh tranh từ khu vực tư nhân, FDI.

Trong khi đó, chuyên gia Võ Trí Thành khẳng định Quỹ đầu tư quốc gia là thực thể tham gia vào “trò chơi thị trường và hội nhập”, giúp Việt Nam đạt tự chủ chiến lược và chủ quyền công nghệ; đồng thời đề nghị SCIC tập trung vào các lĩnh vực như kinh tế biển, công nghệ chiến lược (AI, bán dẫn, vật liệu mới, năng lượng) và vươn ra toàn cầu thông qua M&A.

Nhấn mạnh về cơ chế, chuyên gia Trần Đình Thiên chỉ ra Quỹ cần một cuộc "lột xác" về cơ chế vận hành với thể chế độc lập, xác lập sứ mệnh quốc gia kéo dòng vốn quốc tế vào mảng đầu tư chiến lược, thay đổi tư duy mục tiêu, quy mô và thể hiện vai trò "Nhà nước khởi tạo", chấp nhận rủi ro ban đầu để dẫn dắt, nhường lợi thế cho tư nhân phát triển.

Phân tích dưới góc độ chính sách, chuyên gia Nguyễn Như Quỳnh cho rằng cốt lõi của Đề án là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ quản lý vốn sang đầu tư vốn, từ đại diện chủ sở hữu thụ động sang cổ đông chuyên nghiệp, từ bảo toàn vốn đơn thuần sang kiến tạo giá trị dài hạn; đồng thời nhấn mạnh 5 nhóm nội dung về mô hình tổ chức, cơ chế tách bạch nhiệm vụ, cơ chế quản trị, chính sách đặc thù và lộ trình chuyển đổi đến trước năm 2030.

Bên cạnh đó, các đồng chí nguyên Lãnh đạo SCIC cũng đóng góp ý kiến thẳng thắn về việc cần nhìn nhận hoạt động đầu tư thời gian qua còn khiêm tốn, rút kinh nghiệm quốc tế sâu sắc và tháo gỡ nút thắt thể chế, con người theo lộ trình phù hợp.

Kết thúc hội thảo, đồng chí Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC khẳng định quyết tâm đổi mới toàn diện để thực hiện sứ mệnh huy động nguồn lực cho đất nước trong kỷ nguyên mới, đồng thời ghi nhận và tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đại biểu để hoàn thiện Đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.