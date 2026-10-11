Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tiếp tục đưa toàn bộ hơn 79,2 triệu cổ phiếu Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex, UpCOM: SEA) ra đấu giá theo lô với giá khởi điểm 8.509,1 tỷ đồng, sau khi phiên đấu giá cuối tháng 9/2026 không có nhà đầu tư đăng ký tham gia.

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), SCIC sẽ đấu giá 79.228.000 cổ phiếu SEA, tương đương 63,38% vốn điều lệ của Seaprodex. Giá khởi điểm cho cả lô cổ phần là 8.509,1 tỷ đồng, tương ứng 107.400 đồng/cổ phiếu. Bước giá được quy định là 1 triệu đồng/lô.

Nhà đầu tư có thể đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ ngày 12/10 đến 15h30 ngày 26/10/2026. Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá là 16h ngày 29/10. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 9h ngày 2/11 tại trụ sở HNX, số 2 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, Hà Nội.

SCIC tiếp tục đấu giá hơn 79,2 triệu cổ phiếu Seaprodex (Ảnh: SCIC).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SEA giao dịch quanh mức 57.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 9/10. Như vậy, giá khởi điểm bình quân của lô cổ phần SCIC chào bán cao hơn khoảng 88,4% so với thị giá.

Trước đó, SCIC dự kiến tổ chức đấu giá lô cổ phần này vào ngày 29/9 với mức giá khởi điểm tương tự. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc lúc 15h30 ngày 22/9, không có nhà đầu tư đăng ký tham gia. Theo quy chế đấu giá do HNX ban hành, phiên đấu giá không đủ điều kiện tổ chức.

Seaprodex hoạt động trong lĩnh vực thủy sản, đồng thời sở hữu khu đất gần 1.500 m2 tại số 2-4-6 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, Tp.HCM.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2026, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của doanh nghiệp ghi nhận 693 tỷ đồng, phần lớn liên quan đến quyền sử dụng đất tại địa chỉ này.

Tính đến ngày 30/6/2026, ngoài SCIC sở hữu 63,38% vốn, Seaprodex còn có CTCP Địa ốc Ngân Hiệp nắm 24,03% và CTCP Đầu tư Redwood sở hữu 8,44%. Phần vốn còn lại thuộc về các cổ đông khác.

Về kết quả kinh doanh, nửa đầu năm 2026, Seaprodex ghi nhận doanh thu thuần 435 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ đạt 93 tỷ đồng, giảm 13%, chủ yếu do chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Seaprodex đạt 2.905 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho là 182 tỷ đồng. Nợ phải trả ở mức 249 tỷ đồng, bao gồm 133 tỷ đồng nợ vay và thuê tài chính.