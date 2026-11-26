Thông tin trên được ông Vũ Trí Thức, Phó Tổng Giám đốc SCIC, chia sẻ tại Diễn đàn Đầu tư tạo tác động (Vietnam Impact Investing Forum) với chủ đề “Đầu tư vì một Việt Nam phát triển bền vững” diễn ra sáng 25/11.

Từ góc độ đại diện nhà đầu tư nhà nước, ông Vũ Trí Thức nhấn mạnh thoái vốn đang là một trong những nhiệm vụ chính của SCIC. Kể từ khi thành lập đến nay, đơn vị đã tiếp nhận khoảng 1.086 doanh nghiệp do các bộ và địa phương bàn giao.

Cùng với các khoản đầu tư mới, SCIC đã thực hiện bán vốn, thoái vốn và cơ cấu lại vốn tại khoảng 1.070 doanh nghiệp, thu về giá trị khoảng 56.000 tỷ đồng, với mức giá bán gấp khoảng 4,1 lần giá trị đầu tư.

“Con số trên minh chứng cho hoạt động bán vốn của SCIC đã thực sự chuyên nghiệp và thông qua đó, chúng tôi đã tham mưu với các cơ quan có thẩm quyền để luật hóa một số quy định liên quan như quy chế đấu giá cả lô, đặt cọc, ký quỹ đối với nhà đầu tư nước ngoài... Đáng chú ý, hình thức bán vốn của chúng tôi cũng đã đạt được mức độ công khai, minh bạch và chuẩn mực trên thị trường”, ông Vũ Trí Thức cho biết.

Ông Vũ Trí Thức, Phó Tổng Giám đốc SCIC

Đẩy mạnh tái cơ cấu, dồn nguồn lực cho các doanh nghiệp lớn giai đoạn 2026–2030

Bước vào giai đoạn 2026–2030, đại diện SCIC cho biết đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, đặc biệt là trong hoạt động thoái vốn nhà nước. Qua đó, tổng công ty hướng tới việc tích tụ, tập trung và dồn cả nguồn lực tài chính lẫn nguồn lực con người để đầu tư vào những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm.

Theo lãnh đạo SCIC, hoạt động bán vốn sẽ góp phần tạo thêm hàng hóa cho nền kinh tế, đồng thời nguồn lực thu về được tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả. Các khoản đầu tư này phải bảo đảm tính dẫn dắt, lan tỏa, tạo động lực phát triển và xứng đáng gắn với nguồn lực của Nhà nước.

“Khi SCIC bán vốn ở những doanh nghiệp nhỏ, phân tán thì sử dụng nguồn lực từ con người, cụ thể là từ quản trị những doanh nghiệp đó, để tập trung vào quản trị những doanh nghiệp lớn. Từ đó, chúng tôi mong muốn tạo ra sự tăng trưởng tốt hơn cho doanh nghiệp, hình thành các doanh nghiệp lớn, hoạt động hiệu quả trong danh mục đầu tư”, ông Thức nhấn mạnh.

Bước vào giai đoạn 2026–2030, SCIC sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, đặc biệt là trong hoạt động thoái vốn nhà nước

Xây dựng bộ 5 tiêu chí cho chiến lược đầu tư mới

Liên quan đến chiến lược đầu tư của SCIC, ông Vũ Trí Thức cho biết đơn vị hiện đã xây dựng bộ tiêu chí gồm 5 nội dung chính. Thứ nhất, SCIC tập trung đầu tư vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, hạ tầng cảng biển, năng lượng, dữ liệu về năng lượng xanh, năng lượng sạch, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thứ hai, việc đầu tư vốn nhà nước phải tuân thủ nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn, đồng nghĩa dự án đầu tư phải bảo đảm hiệu quả và có mức độ sinh lời tương xứng với rủi ro của từng dự án. Thứ ba, các khoản đầu tư phải chủ động đánh giá vấn đề tác động và mang lại tác động tích cực đối với môi trường, xã hội cũng như mục tiêu phát triển bền vững.

Thứ tư, trong bối cảnh quy mô vốn của các ngân hàng hiện rất lớn còn vốn của các quỹ đầu tư, trong đó có vốn nhà nước, còn nhỏ khi chỉ chiếm khoảng 3%, mục tiêu của SCIC là sử dụng vốn nhà nước để thu hút thêm các nguồn vốn tư nhân cũng như vốn từ các tổ chức trong nước và quốc tế. Cuối cùng, các khoản đầu tư phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, chịu sự giám sát cao và hướng tới các tiêu chuẩn quản trị của OECD.

“SCIC hướng tới mô hình nhà đầu tư chuyên nghiệp, có năng lực thực hiện các khoản đầu tư dài hạn, lớn, có quy mô để tạo ra những tác động, những động lực mới, hướng tới nâng cao năng suất lao động và tạo ra sự phát triển bền vững”, ông Vũ Trí Thức khẳng định.