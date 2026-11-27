Tại Diễn đàn Đầu tư tạo tác động với chủ đề “Đầu tư vì một Việt Nam phát triển bền vững”, diễn ra sáng 25/11, ông Vũ Trí Thức, Phó tổng giám đốc SCIC, cho biết thoái vốn tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổng công ty.

Từ khi thành lập đến nay, SCIC đã tiếp nhận khoảng 1.086 doanh nghiệp do các bộ, ngành và địa phương bàn giao. Cùng với hoạt động đầu tư mới, đơn vị đã bán vốn, thoái vốn và cơ cấu lại vốn tại khoảng 1.070 doanh nghiệp, thu về khoảng 56.000 tỷ đồng. Giá bán vốn bình quân cao gấp khoảng 4,1 lần giá trị đầu tư.

SCIC thoái vốn hơn 1.000 doanh nghiệp, thu về 56.000 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2026-2030, đại diện SCIC cho biết đơn vị tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ hơn, nhất là trong hoạt động thoái vốn nhà nước, từ đó, tích tụ, tập trung, dồn nguồn lực để đầu tư vào những lĩnh vực có trọng tâm, trọng điểm, không chỉ nguồn lực về tài chính mà cả nguồn lực về con người.

Lãnh đạo SCIC cho biết sẽ hướng tới tạo thêm hàng hóa cho nền kinh tế thông qua hoạt động bán vốn và nguồn lực từ hoạt động bán vốn đó được tập trung để đầu tư vào những doanh nghiệp có quy mô lớn, các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, bảo đảm các khoản đầu tư phải mang tính chất dẫn dắt, lan tỏa, tạo động lực, xứng đáng được gắn với nguồn lực của nhà nước.

“Khi SCIC bán vốn ở những doanh nghiệp nhỏ, phân tán thì sử dụng nguồn lực từ con người (cụ thể là từ quản trị những doanh nghiệp đó) để tập trung vào quản trị những doanh nghiệp lớn, từ đó, mong muốn tạo ra sự tăng trưởng tốt hơn cho doanh nghiệp, hình thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp có hiệu quả trong danh mục đầu tư”, ông Thức nhấn mạnh.

Liên quan chiến lược đầu tư của SCIC, ông Thức cho biết, hiện đơn vị cũng xây dựng bộ tiêu chí gồm 5 nội dung chính.

Trong đó đầu tiên sẽ tập trung đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, cơ sở hạ tầng cảng biển, năng lượng, dữ liệu về năng lượng xanh, năng lượng sạch, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thứ hai, việc đầu tư vốn nhà nước phải dựa trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển, đồng nghĩa với việc dự án đầu tư phải hiệu quả, có mức độ sinh lời tương xứng với rủi ro của từng dự án.

Thứ ba, khoản đầu tư phải chủ động đánh giá được vấn đề tác động, khoản đầu tư phải tác động, có tác động đối với cả môi trường, xã hội và phát triển bền vững.

Thứ tư, với tiêu chí khoản đầu tư, vốn hiện nay của ngân hàng lớn, vốn của các quỹ đầu tư trong đó có nhà nước thì nhỏ, chỉ chiếm khoảng 3% do đó, mục tiêu của SCIC vốn của nhà nước phải thu hút được thêm các đồng vốn của tư nhân, của các tổ chức trong nước và quốc tế.

Cuối cùng, các khoản đầu tư phải được bảo đảm công khai, minh bạch, giám sát cao và hướng tới tiêu chuẩn về quản trị của OECD.