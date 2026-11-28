Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã: MBB) ngày 26/11 công bố thông tin về việc ký hợp đồng mua bán cổ phiếu với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được phê duyệt.

Theo đó, SCIC sẽ mua 32 triệu cổ phiếu MBB với giá 15.090 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch 482,88 tỷ đồng.

Hiện SCIC là cổ đông lớn thứ hai tại MB với tỷ lệ sở hữu 9,831% vốn điều lệ, chỉ sau Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Nếu MB hoàn tất đợt phát hành, lượng cổ phiếu MBB do SCIC nắm giữ dự kiến tăng lên hơn 1,02 tỷ đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 9,951% vốn điều lệ ngân hàng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MBB kết phiên 27/11 tại mức 18.200 đồng/cổ phiếu, tăng 500 đồng, tương ứng 2,82% so với phiên liền trước. Thanh khoản cũng cải thiện với hơn 21,22 triệu cổ phiếu được giao dịch, tăng 31,3%, tương ứng giá trị giao dịch đạt 373,22 tỷ đồng, tăng 29,4% so với phiên 26/11.

So với thị giá chốt phiên 27/11, mức giá chào bán riêng lẻ 15.090 đồng/cổ phiếu thấp hơn khoảng 17,1%. Với mức chênh lệch này, giá trị 32 triệu cổ phiếu MBB mà SCIC dự kiến mua tính theo thị giá đạt 582,4 tỷ đồng, cao hơn 99,52 tỷ đồng so với giá trị hợp đồng đã ký, chưa tính đến điều kiện hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm.

Tại diễn biến liên quan, trước SCIC, ngày 20/11, Viettel cũng đăng ký mua 27 triệu cổ phiếu MBB thông qua đợt chào bán riêng lẻ này, với tổng giá trị 407,43 tỷ đồng. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ ngày 27/11 đến ngày 18/12/2026.

Viettel hiện là cổ đông lớn nhất tại MB với hơn 1,48 tỷ cổ phiếu MBB, tương ứng 14,702% vốn điều lệ. Sau đợt phát hành, dù lượng cổ phiếu nắm giữ dự kiến tăng lên hơn 1,5 tỷ đơn vị, tỷ lệ sở hữu của Viettel sẽ giảm nhẹ xuống 14,679% do quy mô vốn điều lệ của ngân hàng tăng lên.

Một cổ đông hiện hữu khác tham gia đợt chào bán là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Ngân hàng này dự kiến mua 46 triệu cổ phiếu MBB, tương ứng giá trị 694,14 tỷ đồng.

MB dự kiến huy động hơn 3.000 tỷ đồng từ 6 nhà đầu tư tổ chức

Theo phương án đã được phê duyệt, MB dự kiến chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 6 nhà đầu tư tổ chức. Ngoài SCIC, Viettel và Vietcombank, danh sách còn có Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng Công ty Đông Bắc và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP HCM (HFIC).

Trong đó, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn là nhà đầu tư dự kiến mua lượng cổ phiếu lớn nhất với 50 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 754,5 tỷ đồng. HFIC và Tổng Công ty Đông Bắc dự kiến mua lần lượt 25 triệu và 20 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 377,25 tỷ đồng và 301,8 tỷ đồng.

Tính chung, ba doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng gồm Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Viettel và Tổng Công ty Đông Bắc dự kiến mua 97 triệu cổ phiếu MBB, chiếm 48,5% tổng lượng cổ phiếu chào bán, với giá trị gần 1.464 tỷ đồng.

Giá chào bán được xác định ở mức 15.090 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính riêng lẻ của MB tại ngày 30/9/2026. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Nếu hoàn tất phương án, MB sẽ thu về 3.018 tỷ đồng, đồng thời nâng vốn điều lệ từ 100.687,5 tỷ đồng lên 102.687,5 tỷ đồng.

Các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ tại MB. Ảnh được hỗ trợ bởi AI

Về phương án sử dụng vốn, MB dự kiến dành hơn 2.568,5 tỷ đồng, tương đương 85,1% tổng số tiền huy động, để đầu tư tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh, bao gồm phần cứng và phần mềm công nghệ thông tin. Gần 449,5 tỷ đồng còn lại được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho vay khách hàng.

Đợt chào bán dự kiến được thực hiện từ quý 4/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có thông báo về việc đã nhận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của MB. Nguồn vốn huy động dự kiến được giải ngân trong giai đoạn từ quý 4/2026 đến quý 4/2027.