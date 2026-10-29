SCIC hai lần đấu giá bất thành lô cổ phần tại Seaprodex

Ảnh minh họa: Seaprodex

Theo thông báo ngày 28/10 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), phiên đấu giá theo lô cổ phần Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (Seaprodex, UPCoM: SEA) do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu, dự kiến diễn ra ngày 2/11/2026, sẽ không được tổ chức.

Nguyên nhân là đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc lúc 15h30 ngày 26/10, không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia, khiến phiên đấu giá không đủ điều kiện tổ chức theo quy định.

Lô cổ phần SCIC chào bán gồm 79,228 triệu cổ phiếu SEA, tương ứng 63,38% vốn điều lệ Seaprodex, với giá khởi điểm hơn 8.509 tỷ đồng, tương đương khoảng 107.400 đồng/cổ phiếu.

Đây là lần thứ hai liên tiếp SCIC không thể tổ chức đấu giá lô cổ phần trên. Trước đó, phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 29/9/2026 cũng không được tổ chức do đến hết thời hạn đăng ký ngày 22/9 không có nhà đầu tư tham gia.

Ở cả hai lần chào bán, SCIC đều giữ nguyên số lượng cổ phần và mức giá khởi điểm hơn 8.509 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông Seaprodex, bên cạnh SCIC, doanh nghiệp còn ghi nhận sự tham gia của Công ty TNHH Địa ốc Ngân Hiệp và Công ty TNHH Đầu tư Redwood.

Trong tháng 12/2025, Địa ốc Ngân Hiệp đã mua hơn 30 triệu cổ phiếu SEA, qua đó nắm giữ 24,03% vốn điều lệ Seaprodex. Trong khi đó, Đầu tư Redwood sở hữu 8,44% vốn.

Địa ốc Ngân Hiệp có mối liên hệ với CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL). Theo báo cáo tài chính quý 3/2025 của Novaland, tại thời điểm ngày 30/9/2025, tập đoàn sở hữu 99,98% vốn tại Ngân Hiệp.

Ngoài lĩnh vực thủy sản, Seaprodex còn được chú ý bởi các tài sản bất động sản, trong đó có khu đất tại số 2-4-6 Đồng Khởi, TP HCM. Theo thông tin được công bố vào cuối năm 2025, khu đất này khi đó chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.