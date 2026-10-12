SCIC đấu giá lại 63,38% vốn Seaprodex với giá hơn 8.509 tỷ đồng

SCIC tiếp tục đưa lô cổ phần Seaprodex ra đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo tổ chức đấu giá theo lô hơn 79,2 triệu cổ phiếu Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (Seaprodex, mã SEA) do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nắm giữ. Lượng cổ phiếu này tương đương 63,38% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Giá khởi điểm của toàn bộ lô là hơn 8.509 tỷ đồng, tương ứng khoảng 107.400 đồng/cổ phiếu; bước giá được quy định ở mức 1 triệu đồng/lô. Phiên đấu giá dự kiến tổ chức lúc 9h ngày 2/11 tại trụ sở HNX ở Hà Nội.

Nhà đầu tư có thể đăng ký tham gia và nộp tiền đặt cọc từ ngày 12/10 đến 15h30 ngày 26/10. Phiếu tham dự đấu giá phải được gửi chậm nhất vào 16h ngày 29/10.

Phiên trước không đủ điều kiện tổ chức

Đây là lần tiếp theo SCIC đưa cổ phần Seaprodex ra bán sau khi phiên dự kiến diễn ra ngày 29/9 phải hủy do không có nhà đầu tư đăng ký. HNX cho biết đến 15h30 ngày 22/9, thời điểm kết thúc đăng ký và đặt cọc, không ghi nhận tổ chức hay cá nhân nào đăng ký mua lô cổ phiếu SEA.

Theo Điều 13 Quy chế bán đấu giá theo lô cổ phần Seaprodex do SCIC sở hữu, phiên đấu giá không đủ điều kiện tổ chức khi không có nhà đầu tư đăng ký. Quy chế được ban hành kèm Quyết định số 1133/QĐ-SGDHN ngày 8/9 của Tổng Giám đốc HNX.

Giá chào bán cao hơn thị giá, Seaprodex vượt kế hoạch lợi nhuận

Cổ phiếu SEA đóng cửa phiên 9/10 ở mức 57.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá khởi điểm SCIC đưa ra cao khoảng 1,9 lần thị giá tại thời điểm này.

Tại ngày 30/6, ngoài SCIC sở hữu 63,38% vốn, Seaprodex còn có hai cổ đông lớn là CTCP Địa ốc Ngân Hiệp với 24,03% và CTCP Đầu tư Redwood với 8,44%.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Seaprodex đạt 434,8 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế giảm 7%, còn khoảng 103 tỷ đồng; lợi nhuận ròng giảm 13%, xuống khoảng 93 tỷ đồng.

Seaprodex đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế gần 80 tỷ đồng trong năm 2026. Kết quả nửa đầu năm tương đương mức vượt khoảng 29% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.