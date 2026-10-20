Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SCI (mã chứng khoán: S99) vừa thông qua quyết định đầu tư và phương án vay vốn cho Dự án Nhà máy điện gió SCI Hướng Việt tại xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị. Theo nghị quyết ban hành ngày 14/10/2026, dự án do Công ty Cổ phần SCI Quảng Trị làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư gần 1.390 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm.

Đây là dự án điện gió có quy mô công suất 26 MW, gồm 6 tuabin gió, trong đó 5 tuabin có công suất 4,3 MW mỗi tuabin và một tuabin công suất 4,5 MW. Các hạng mục đi kèm gồm hệ thống đường dây nội bộ, trạm biến áp 35/110 kV, đường dây 110 kV đấu nối và hạ tầng phục vụ thi công, vận hành.

SCI lên kế hoạch vay vốn cho dự án điện gió gần 1.390 tỷ đồng.

Theo hồ sơ dự án, sản lượng điện thuần dự kiến đạt khoảng 82,42 GWh mỗi năm. Nhà máy được định hướng bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, phục vụ nhu cầu phụ tải tại Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ.

SCI đặt kế hoạch khởi công dự án vào tháng 11/2026, đóng điện và đưa công trình vào vận hành dự kiến trong tháng 6/2027. Như vậy, thời gian triển khai theo kế hoạch tương đối ngắn, đòi hỏi chủ đầu tư phải đồng bộ các khâu từ thu xếp vốn, lựa chọn nhà thầu, cung ứng thiết bị đến thi công công trình và hoàn thiện hệ thống đấu nối.

Vốn vay có thể chiếm 80% tổng mức đầu tư

Một trong những nội dung đáng chú ý tại nghị quyết của SCI là phương án huy động vốn cho dự án. Theo đó, SCI Quảng Trị được chấp thuận vay vốn thương mại với số tiền không vượt quá 80% tổng mức đầu tư. Khoản vay được sử dụng để đầu tư xây dựng Nhà máy điện gió SCI Hướng Việt, với thời hạn 132 tháng kể từ ngày rút vốn đầu tiên.

Với tổng mức đầu tư gần 1.390 tỷ đồng, hạn mức vay tối đa tương đương khoảng 1.112 tỷ đồng nếu tính trên toàn bộ tổng mức đầu tư được công bố. Phần vốn còn lại theo cơ cấu này vào khoảng 278 tỷ đồng. Đây là phép tính theo hạn mức tối đa được phê duyệt, không phải số tiền vay thực tế đã giải ngân hay giá trị vốn tự có đã được xác nhận.

Nghị quyết cũng quy định thời gian ân hạn nợ gốc và lãi là 12 tháng. Các biện pháp bảo đảm có thể bao gồm thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay, tài sản của dự án, tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp của công ty, cùng bảo lãnh của bên thứ ba nếu có.

SCI Quảng Trị được lựa chọn một trong các tổ chức tín dụng gồm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) hoặc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Hội đồng quản trị SCI Quảng Trị được giao thực hiện việc lựa chọn ngân hàng, quyết định nội dung hợp đồng vay vốn và các điều chỉnh, bổ sung phù hợp với phương án đã được chấp thuận. Việc phê duyệt này tạo cơ sở để chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo trong quá trình thu xếp nguồn lực tài chính.

Hội đồng quản trị SCI Quảng Trị được giao thực hiện việc lựa chọn ngân hàng, quyết định nội dung hợp đồng vay vốn và các điều chỉnh, bổ sung phù hợp với phương án đã được chấp thuận.

Tuy nhiên, chấp thuận hạn mức vay không đồng nghĩa toàn bộ khoản vay đã được ký kết hoặc giải ngân. Khả năng huy động vốn thực tế còn phụ thuộc vào quá trình đàm phán với ngân hàng, điều kiện tín dụng, tài sản bảo đảm và tiến độ đáp ứng các yêu cầu giải ngân.

Đối với dự án điện gió, cơ cấu vốn có ý nghĩa quan trọng bởi phần lớn chi phí đầu tư thường tập trung ở thiết bị, xây dựng và hạ tầng đấu nối. Riêng dự án SCI Hướng Việt, chi phí thiết bị được xác định hơn 786 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng mức đầu tư. Chi phí xây dựng khoảng 284 tỷ đồng, trong khi chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 21,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, tổng mức đầu tư còn bao gồm chi phí quản lý dự án, tư vấn, các khoản chi phí khác, dự phòng và lãi vay trong thời gian xây dựng. Riêng khoản lãi vay trong giai đoạn xây dựng được tính khoảng 58 tỷ đồng. Những khoản mục này cho thấy việc kiểm soát tiến độ và chi phí có vai trò đáng kể đối với hiệu quả đầu tư, nhất là khi dự án sử dụng tỷ trọng vốn vay lớn.

Tiến độ vận hành đặt ra yêu cầu đồng bộ hạ tầng đấu nối

Theo hồ sơ nghiên cứu khả thi, khu vực nghiên cứu khảo sát dự án có diện tích khoảng 130,4 ha, trong khi diện tích đất sử dụng có thời hạn và tạm thời của dự án là 16,9 ha. Công trình được thiết kế với 6 vị trí tuabin gió, một trạm biến áp 35/110 kV công suất 40 MVA và hệ thống đường dây phục vụ truyền tải điện.

Đáng chú ý, đường dây 110 kV đấu nối từ trạm biến áp của Nhà máy điện gió SCI Hướng Việt đến Trạm biến áp 110 kV Nhà máy điện gió Hướng Phùng 2 có chiều dài khoảng 7,4 km. Dự án đồng thời phải bổ sung một ngăn lộ đường dây 110 kV tại trạm Hướng Phùng 2 để tiếp nhận nguồn điện từ nhà máy.

Các hạng mục này có vai trò quyết định đối với khả năng đưa nhà máy vào vận hành thương mại. Việc hoàn thành lắp đặt tuabin chưa đủ để bảo đảm phát điện nếu đường dây, trạm biến áp và các thiết bị bảo vệ, điều khiển chưa sẵn sàng hoặc chưa đáp ứng điều kiện đấu nối. Vì vậy, tiến độ của công trình cần được triển khai đồng bộ giữa phần nhà máy và hạ tầng truyền tải liên quan.

Theo hồ sơ, sản lượng điện thuần dự kiến của dự án đạt 82,42 GWh mỗi năm, tương ứng khoảng 3.170 giờ phát điện quy đổi theo công suất lắp đặt. Đây là thông số tính toán trong báo cáo nghiên cứu khả thi, không phải sản lượng thực tế đã được kiểm chứng. Kết quả vận hành sau này còn phụ thuộc vào điều kiện gió, khả năng sẵn sàng của thiết bị, yêu cầu huy động của hệ thống điện và các điều kiện kỹ thuật khác.

Dự án đã có các bước pháp lý được đề cập trong hồ sơ, gồm chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Theo các tài liệu được SCI công bố, chủ đầu tư đang hướng đến giai đoạn triển khai xây dựng sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan.

Về cơ cấu sở hữu, SCI cho biết, doanh nghiệp nắm giữ tổng cộng 90,024% vốn chủ sở hữu tại SCI Quảng Trị thông qua SCI Năng Lượng, SCI Lai Châu và SCI Nghệ An. Cơ cấu này cho thấy dự án nằm trong hệ thống doanh nghiệp có liên quan đến SCI, đồng thời đặt trách nhiệm tổ chức triển khai và thu xếp vốn trực tiếp tại đơn vị chủ đầu tư.

Với tổng mức đầu tư gần 1.390 tỷ đồng và hạn mức vay có thể lên tới khoảng 1.100 tỷ đồng, SCI Hướng Việt là dự án đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nguồn vốn, thiết bị và tiến độ xây dựng. Mốc vận hành dự kiến vào tháng 6/2027 sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá khả năng hiện thực hóa kế hoạch đầu tư.

Dù vậy, hiệu quả tài chính của dự án chưa thể xác định chỉ từ tổng mức đầu tư và sản lượng điện dự kiến. Các thông tin như giá bán điện, doanh thu dự kiến, chi phí vận hành, điều kiện tín dụng thực tế và phương án trả nợ chưa được thể hiện đầy đủ trong nghị quyết công bố.