SchoolFoodSafe Map: Bản đồ số vì bữa ăn an toàn cho học sinh

Toàn tỉnh hiện có gần 1.600 bếp ăn tập thể trong các cơ sở giáo dục, phục vụ gần 200.000 trẻ em và học sinh. Bảo đảm an toàn thực phẩm cho từng suất ăn là yêu cầu quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, đơn vị cung cấp thực phẩm và cơ quan chức năng. Trước đây, việc kiểm thực ba bước và ghi chép thông tin lưu mẫu thức ăn chủ yếu thực hiện bằng sổ sách, gây khó khăn cho việc quản lý, lưu trữ, tra cứu và công khai thông tin đến phụ huynh.

Điểm trường mầm non Tà Dông thuộc Trường Mầm non Tú Lệ, xã Tú Lệ tổ chức nấu ăn bán trú cho 100% trẻ.

SchoolFoodSafe Map xuất phát từ ý tưởng của học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Tất Thành, phường Văn Phú. Trên cơ sở sáng kiến này, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, đưa nền tảng vào triển khai thí điểm tại địa chỉ schoolfoodsafe.laocai.gov.vn.

Bản đồ tích hợp các chức năng quản lý, tra cứu và công khai thông tin về bếp ăn tập thể, cơ sở tổ chức bán trú, đơn vị sử dụng suất ăn sẵn và cơ sở cung cấp thực phẩm cho trường học; đồng thời cung cấp kho văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm. Mỗi cơ sở giáo dục được xác định bằng tọa độ GPS, cho phép tra cứu thông tin về trường, địa chỉ, số điện thoại, đơn vị cung cấp suất ăn và thực đơn hằng ngày.

Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ số hóa việc ghi nhận các khâu kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn, với thông tin về món ăn, nguyên liệu, khối lượng, nguồn cung cấp, thời gian chế biến, người thực hiện và điều kiện bảo quản. Việc cập nhật, lưu trữ dữ liệu trên hệ thống góp phần tăng tính minh bạch, hỗ trợ truy xuất thông tin và phục vụ xác minh khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm.

Đến nay, 100% trường và điểm trường có bếp ăn nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh đã được đưa lên Bản đồ an toàn thực phẩm trường học.

Giữa tháng 10/2026, Sở Y tế tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn khai thác, sử dụng bản đồ. Từ đó, các trường từng bước tiếp cận và thực hành cập nhật dữ liệu, đưa nền tảng vào hỗ trợ công tác quản lý bữa ăn bán trú.

Tại Trường Trung học cơ sở Lâm Giang, xã Lâm Giang, nhà trường đã tiếp cận và thực hành cập nhật dữ liệu lên nền tảng Bản đồ an toàn thực phẩm trường học của tỉnh.

Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở Lâm Giang, xã Lâm Giang thường xuyên kiểm tra bếp ăn tập thể, đảm bảo bếp luôn sạch sẽ, gọn gàng.

Ông Dương Cao Thủy - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lâm Giang, xã Lâm Giang chia sẻ: “Ban giám hiệu cùng với đồng chí phụ trách y tế đã tham gia tập huấn và thực hiện các thao tác trên bản đồ, bắt đầu triển khai từ ngày 19/10. Khi thực hiện, tôi thấy bản đồ mang lại lợi ích rất lớn, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Phụ huynh, học sinh và người dân đều có thể tiếp cận với thông tin suất ăn cũng như thực đơn hằng ngày”.

Chị Vũ Thị Thu Huyền, nhân viên y tế Trường Trung học cơ sở Lâm Giang, xã Lâm Giang cho biết: “Hằng ngày, đến giờ giao thực phẩm, tôi xuống khu vực tiếp nhận để bàn giao thực phẩm ba bên giữa nhà cung cấp, người phụ trách bán trú và nhà bếp. Tôi kiểm tra nguyên liệu rồi bàn giao cho nhà bếp. Trong quá trình sơ chế thực phẩm, chế biến món ăn, tôi tiếp tục kiểm tra và thực hiện lưu mẫu thực phẩm. Các bước này đều được chụp ảnh và đưa lên bản đồ”.

Nhà bếp chia các suất ăn cho học sinh Trường Trung học cơ sở Lâm Giang, xã Lâm Giang.

Việc công khai thông tin bữa ăn trên nền tảng số mở thêm kênh kết nối giữa nhà trường và phụ huynh. Thông qua dữ liệu được cập nhật, phụ huynh có thể theo dõi thực đơn, nắm bắt thông tin về bữa ăn của con em mình. Nhà trường cũng có thêm điều kiện tiếp nhận ý kiến phản hồi để điều chỉnh công tác tổ chức bán trú.

Tại Trường Mầm non Tú Lệ, xã Tú Lệ, nơi tổ chức nấu ăn bán trú cho 100% trẻ, việc triển khai bản đồ số được kỳ vọng sẽ giúp thông tin bữa ăn công khai hơn, đồng thời tăng sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường.

Nhà bếp chia suất ăn cho các lớp Trường Mầm non Tú Lệ, xã Tú Lệ.

Bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tú Lệ, xã Tú Lệ cho biết: “Ý nghĩa lớn nhất của bản đồ là giúp phụ huynh biết được hằng ngày con mình được ăn gì, bữa ăn của trẻ có đảm bảo dinh dưỡng không. Về phía nhà trường, công khai bữa ăn giúp chúng tôi kịp thời tiếp nhận những phản hồi, góp ý từ phụ huynh để điều chỉnh, giúp bữa ăn của trẻ ngày càng phong phú và đảm bảo hơn”.

Việc triển khai SchoolFoodSafe Map là bước tiến trong ứng dụng công nghệ số vào quản lý bữa ăn học đường tại Lào Cai. Tuy nhiên, hiệu quả của nền tảng phụ thuộc vào tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu và trách nhiệm cập nhật thường xuyên của từng cơ sở giáo dục.

Gắn ứng dụng công nghệ với kiểm tra thực tế, kiểm soát nguồn cung thực phẩm và sự phối hợp của phụ huynh góp phần nâng cao hiệu quả quản lý bữa ăn bán trú, bảo vệ sức khỏe học sinh.