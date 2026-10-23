Schneider Electric hợp tác NVIDIA và HPE đưa AI vào vận hành nhà máy

Ngày 21/10/2026, tại Berlin (Đức), Schneider Electric công bố hợp tác chiến lược với NVIDIA và Hewlett Packard Enterprise (HPE) nhằm thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo vật lý (Physical AI) trong các ngành công nghiệp chế biến và công nghiệp nặng.

Trọng tâm của hợp tác là phát triển giải pháp Industrial AI Agents at the Edge, cho phép các tác nhân AI hoạt động trực tiếp trong môi trường sản xuất, liên tục giám sát, phân tích dữ liệu và hỗ trợ tối ưu hóa vận hành theo thời gian thực.

Theo Schneider Electric, việc triển khai AI trong các ngành công nghiệp có quy trình sản xuất liên tục đang đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến độ tin cậy, an toàn hệ thống, bảo mật dữ liệu và chi phí vận hành.

Thông qua hợp tác, ba doanh nghiệp hướng tới đưa khả năng xử lý và phân tích dữ liệu đến gần thiết bị, hệ thống điều khiển, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng điện toán đám mây.

Schneider Electric hợp tác với NVIDIA và HPE phát triển các tác nhân AI phục vụ giám sát vận hành, an ninh mạng và tối ưu năng lượng công nghiệp. Nguồn: Schneider Electric

Phát triển ba tác nhân AI phục vụ vận hành công nghiệp

Giải pháp mới kết hợp nền tảng HPE Private Cloud AI được HPE phối hợp phát triển cùng NVIDIA, các mô hình AI NVIDIA Nemotron và chuyên môn về công nghệ vận hành của Schneider Electric.

Các tác nhân AI được quản lý thông qua ứng dụng EcoStruxure Industrial Insights, giúp doanh nghiệp triển khai, giám sát và kiểm soát nhiều ứng dụng AI trên cùng một môi trường.

Theo công bố, ba nhóm tác nhân AI đầu tiên tập trung vào những nhiệm vụ thiết yếu trong hoạt động sản xuất.

Đầu tiên là tác nhân giám sát công nghệ vận hành, sử dụng dữ liệu thiết bị, cấu hình hệ thống, cảnh báo và lịch sử bảo trì để nhận diện sớm các vấn đề kỹ thuật, đánh giá tác động và đề xuất biện pháp khắc phục.

Tiếp theo là tác nhân an ninh mạng, có khả năng phân tích hoạt động mạng, trạng thái hệ thống điều khiển và các sự kiện vận hành để phát hiện dấu hiệu bất thường, hỗ trợ đánh giá rủi ro và xử lý sự cố.

Nhóm thứ ba là tác nhân tối ưu hóa năng lượng, kết hợp dữ liệu tiêu thụ điện, hiệu suất thiết bị và nhu cầu sản xuất để xác định cơ hội tiết kiệm năng lượng, đề xuất điều chỉnh và đánh giá hiệu quả thực hiện.

Schneider Electric cho biết việc xử lý dữ liệu ngay tại nhà máy có thể giúp doanh nghiệp duy trì quyền kiểm soát thông tin vận hành nhạy cảm, hạn chế một số rủi ro an ninh mạng và giảm chi phí liên quan đến truyền tải, xử lý dữ liệu AI trên đám mây.

Hệ thống HPE Private Cloud AI tích hợp công nghệ NVIDIA, nền tảng được sử dụng trong định hướng phát triển các tác nhân AI công nghiệp tại biên. Nguồn: HPE.

Hướng tới ứng dụng AI trong các cơ sở sản xuất

Một trong những cơ sở được Schneider Electric đề cập là CMPC Chile, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bột giấy, giấy và bao bì tại khu vực Mỹ Latinh.

Trong ba năm qua, CMPC Chile đã sử dụng hệ thống giám sát công nghệ vận hành OTMS của Schneider Electric để theo dõi tình trạng và khả năng hoạt động của các hệ thống điều khiển trong dây chuyền sản xuất.

Hệ thống cung cấp thông tin tập trung về máy chủ, máy trạm, thiết bị chuyển mạch và hệ thống điều khiển, giúp đội ngũ kỹ thuật phát hiện sớm sự cố, chẩn đoán nguyên nhân và xác định thứ tự ưu tiên bảo trì.

Theo Schneider Electric, nền tảng giám sát đang được CMPC sử dụng có thể tạo tiền đề cho việc tích hợp các tác nhân AI công nghiệp trong tương lai, qua đó hỗ trợ quá trình phân tích và ra quyết định nhanh hơn.

Bà Gwenaelle Huet, Phó Chủ tịch điều hành phụ trách Tự động hóa công nghiệp tại Schneider Electric, nhận định việc tích hợp trí tuệ nhân tạo trực tiếp vào hệ thống vận hành sẽ mở ra cơ hội nâng cao hiệu quả, khả năng phục hồi và tính bền vững của các ngành công nghiệp.

Ở phía HPE, doanh nghiệp xác nhận kế hoạch kết hợp HPE Private Cloud AI với chuyên môn công nghệ vận hành của Schneider Electric, nhằm đưa năng lực xử lý AI đến gần nơi dữ liệu được tạo ra và các quyết định sản xuất được thực hiện.

Hợp tác giữa Schneider Electric, NVIDIA và HPE cho thấy xu hướng đưa AI từ các hệ thống xử lý dữ liệu tập trung vào trực tiếp môi trường sản xuất, nơi yêu cầu về bảo mật, độ ổn định và hiệu quả sử dụng năng lượng ngày càng được chú trọng.