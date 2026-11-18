Lợi nhuận 9 tháng tăng 13%, đẩy mạnh tái cấu trúc kinh doanh

Tập đoàn SCG vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng các nhà sản xuất và doanh nghiệp địa phương tại Việt Nam thông qua việc mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, nâng cao hiệu quả vận hành và triển khai các khoản đầu tư chiến lược, nổi bật là Dự án Cải tạo tổ hợp (LSPE) nhằm tích hợp nguyên liệu khí Ethane tại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP).

Trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động, SCG ghi nhận kết quả kinh doanh cải thiện trong 9 tháng năm 2026, nhờ tiếp tục triển khai các hoạt động chuyển đổi kinh doanh và nâng cao hiệu quả vận hành.

Cụ thể, trong 9 tháng năm 2026, SCG ghi nhận lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao điều chỉnh theo dòng tiền (Adjusted Cash EBITDA) đạt 45,341 nghìn tỷ đồng (tương đương 1,725 tỷ USD), tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, lợi nhuận và doanh thu bán hàng của tập đoàn lần lượt tăng 13% và 3%. Trước những căng thẳng địa chính trị, biến động giá năng lượng và điều kiện thị trường còn nhiều thách thức, SCG kiên định tái cấu trúc các mảng kinh doanh, củng cố nền tảng tài chính và nâng cao hiệu quả vận hành thông qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ robot. Bên cạnh đó, thị trường vật liệu xây dựng và bao bì tại khu vực ASEAN, đặc biệt là tại Việt Nam, cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực.

Ông Thammasak Sethaudom - Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Tập đoàn SCG chia sẻ về các ưu tiên chuyển đổi mô hình kinh doanh và định hướng đầu tư dài hạn của Tập đoàn.

Ông Thammasak Sethaudom, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Tập đoàn SCG, chia sẻ: “Năm 2026 đặt ra nhiều thách thức đáng kể, từ căng thẳng địa chính trị đến biến động chi phí năng lượng khó lường. Trong bối cảnh đó, Việt Nam tiếp tục là một thị trường quan trọng trong chiến lược tăng trưởng dài hạn của SCG. Dù điều kiện thị trường còn nhiều khó khăn, chúng tôi vẫn duy trì đầu tư vào các dự án, con người và quan hệ hợp tác nhằm tạo ra những giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng. Thông qua các khoản đầu tư chiến lược và tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn trong khu vực ASEAN, SCG hướng đến xây dựng các hoạt động kinh doanh vững mạnh hơn, đồng thời cùng thúc đẩy tăng trưởng bền vững”.

Việt Nam tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới sản xuất của SCG tại khu vực, với doanh thu đạt 48,996 nghìn tỷ đồng (tương đương 1,859 tỷ USD) trong 9 tháng năm 2026 (Số liệu tính theo hoạt động kinh doanh tại Việt Nam). Không chỉ tập trung vào kết quả kinh doanh, SCG nhận thấy nhiều cơ hội đóng góp vào quá trình phát triển của Việt Nam thông qua ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thắt chặt quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong nước. Trong đó, việc phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn và nâng cao năng lực cạnh tranh của các nhà cung cấp địa phương sẽ là những yếu tố then chốt để thúc đẩy tiến trình này.

Thông qua các sáng kiến như chương trình “Go Together”, SCG chia sẻ kinh nghiệm sản xuất thực tiễn với các đối tác doanh nghiệp địa phương nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực vận hành.

Trong quý III/2026, SCG tập trung thúc đẩy ba ưu tiên tại Việt Nam: hỗ trợ doanh nghiệp địa phương tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh; mở rộng cơ hội mới cho các nhà sản xuất Việt Nam; và đồng hành, hỗ trợ thế hệ trẻ cùng cộng đồng.

Mở rộng cơ hội cho các nhà sản xuất Việt Nam

SCG đang hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, cải thiện hiệu quả vận hành và đầu tư vào năng lực sản xuất tiên tiến.

Tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP), SCG đang đẩy nhanh tiến độ Dự án Cải tạo tổ hợp (LSPE) nhằm tích hợp nguyên liệu khí Ethane, với mục tiêu hoàn thành vào quý 2/2027, sớm hơn so với kế hoạch ban đầu. Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ tăng tính linh hoạt về nguồn nguyên liệu đầu vào, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn của ngành hóa dầu Việt Nam. Nhà máy LSP dự kiến sẽ vận hành trở lại vào quý II/2027.

SCG đẩy nhanh tiến độ Dự án Cải tạo tổ hợp (LSPE) nhằm tích hợp nguyên liệu khí Ethane, kỳ vọng nâng cao tính linh hoạt về nguyên liệu đầu vào và năng lực cạnh tranh của toàn ngành.

Trong mảng kinh doanh bao bì, Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân - thành viên của SCG Packaging (SCGP) đã chính thức khởi công dự án mở rộng Nhà máy Nhựa Duy Tân Long An tại tỉnh Tây Ninh với tổng vốn đầu tư ước tính 900 tỷ đồng. Dự án sẽ giúp mở rộng công suất sản xuất và tích hợp các công nghệ tự động hóa tiên tiến, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành cũng như năng lực phục vụ thị trường trong nước và quốc tế của doanh nghiệp.

Trong khi đó, PRIME Group (công ty thành viên của SCG) ghi nhận mức tăng trưởng 70% so với cùng kỳ năm trước về tổng sản lượng gạch xuất khẩu, và tăng trưởng 33% đối với dòng gạch porcelain xuất khẩu trong quý 3/2026, phản ánh nhu cầu tích cực đối với vật liệu xây dựng sản xuất tại Việt Nam trên thị trường quốc tế. Bên cạnh lĩnh vực sản xuất, sự kiện khai trương SCG Home - không gian trải nghiệm rộng 5.500 m² quy tụ hơn 60 thương hiệu Việt Nam và quốc tế đã mở ra cơ hội giúp các nhà sản xuất tiếp cận gần hơn với khách hàng, đồng thời mang đến cho người tiêu dùng đa dạng giải pháp hoàn thiện và nâng cấp không gian sống.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - đại diện PRIME Group (công ty thành viên của SCG) phát biểu tại Hội thảo “Vươn tới chuỗi cung ứng toàn cầu đổi mới sáng tạo” về chủ đề đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong doanh nghiệp.

Đồng hành cùng thế hệ trẻ và cộng đồng

Với cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau, SCG luôn chú trọng hỗ trợ học sinh, sinh viên Việt Nam, đồng thời chung tay với cộng đồng địa phương giải quyết các nhu cầu thiết thực trong cuộc sống.

Đánh dấu cột mốc lần thứ 20 triển khai chương trình học bổng SCG Sharing The Dream vào năm 2026, SCG trao tặng 170 suất học bổng với tổng trị giá 2,1 tỷ đồng nhằm tiếp sức cho các em học sinh, sinh viên trên con đường học vấn, đồng thời rèn luyện kỹ năng và sự tự tin để đóng góp cho tương lai của Việt Nam.

Chương trình học bổng SCG Sharing The Dream năm 2026 trao tặng 170 suất học bổng.

Song song đó, chương trình "Thương nguồn nước - Yêu tương lai" do SCG phối hợp cùng Nhựa Bình Minh triển khai tiếp tục hỗ trợ cộng đồng gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước sạch tại tỉnh Lâm Đồng và Sơn La, qua đó giúp cải thiện khả năng tiếp cận nguồn tài nguyên thiết yếu này trong đời sống hàng ngày.

Thông qua chương trình “Thương nguồn nước - Yêu tương lai”, SCG và Nhựa Bình Minh chung tay hỗ trợ các cộng đồng gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước sạch.

Thông qua tinh thần Hợp lực ASEAN (ASEAN Synergy) và việc tăng cường hợp tác trong khu vực, SCG hướng tới việc kiến tạo giá trị dài hạn cho khách hàng, doanh nghiệp và cộng đồng, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng bền vững và có giá trị gia tăng cao trên toàn khu vực.