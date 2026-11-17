Dự án Cải tạo tổ hợp hóa dầu Long Sơn (LSPE) với mục tiêu tích hợp nguyên liệu khí Ethane dự kiến hoàn thành vào quý 2/2027. Đây là một trong những khoản đầu tư trọng điểm trong bối cảnh Tập đoàn SCG đang tái cấu trúc hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất và tìm kiếm dư địa tăng trưởng tại Việt Nam.

Việc bổ sung Ethane được kỳ vọng giúp tổ hợp tăng tính linh hoạt trong lựa chọn nguyên liệu đầu vào, giảm sự phụ thuộc vào một số nguồn nguyên liệu truyền thống và cải thiện khả năng cạnh tranh về chi phí.

LSPE là một trong những dự án hóa dầu có quy mô đầu tư lớn tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh hơn 6 tỷ USD. Việc cải tạo công nghệ và cơ cấu nguyên liệu được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tổ hợp trong dài hạn.

Thông tin về tiến độ Long Sơn được đưa ra trong bối cảnh SCG công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với một số chỉ tiêu tăng trưởng tích cực.

Theo đó, tập đoàn ghi nhận lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao điều chỉnh theo dòng tiền (Adjusted Cash EBITDA) đạt 45.341 tỷ đồng (tương đương 1,725 tỷ USD), tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận tăng 13%, doanh thu bán hàng tăng 3%.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, SCG cho biết đang tập trung tái cấu trúc các mảng kinh doanh, củng cố nền tảng tài chính và nâng cao hiệu quả vận hành thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ robot.

Tại Việt Nam, doanh thu của tập đoàn trong 9 tháng đầu năm đạt 48.996 tỷ đồng (tương đương 1,859 tỷ USD), tiếp tục khẳng định vai trò của thị trường này trong mạng lưới sản xuất tại ASEAN.

Bên cạnh Long Sơn, một số khoản đầu tư trong lĩnh vực sản xuất và bao bì cũng được triển khai. Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân, thành viên của SCG Packaging (SCGP), đã khởi công dự án mở rộng Nhà máy Nhựa Duy Tân Long An tại tỉnh Tây Ninh với tổng vốn đầu tư ước tính 900 tỷ đồng. Dự án hướng tới mở rộng công suất, tích hợp công nghệ tự động hóa nhằm cải thiện hiệu quả vận hành và năng lực đáp ứng thị trường trong nước, quốc tế.

Ở lĩnh vực vật liệu xây dựng, PRIME Group ghi nhận tổng sản lượng gạch xuất khẩu trong quý 3/2026 tăng 70% so với cùng kỳ năm trước; riêng dòng gạch porcelain xuất khẩu tăng 33%. Kết quả này phản ánh diễn biến tích cực trong hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp.

Ngoài đầu tư sản xuất, SCG cũng triển khai các chương trình chia sẻ kinh nghiệm quản trị, vận hành với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam thông qua hợp tác với PRIME Group, Nhựa Bình Minh và các đối tác trong ngành. Mục tiêu là hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, đổi mới công nghệ và cải thiện năng lực cạnh tranh.

Ông Thammasak Sethaudom, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Tập đoàn SCG cho biết, Việt Nam tiếp tục là thị trường quan trọng trong chiến lược tăng trưởng dài hạn của tập đoàn. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, SCG sẽ duy trì đầu tư vào các dự án, nguồn nhân lực và quan hệ hợp tác nhằm củng cố hoạt động kinh doanh trong khu vực.

Thời gian tới, việc đưa tổ hợp Long Sơn trở lại vận hành, cùng các dự án mở rộng sản xuất và cải thiện hiệu quả hoạt động, sẽ là những yếu tố đáng chú ý trong chiến lược kinh doanh của SCG tại Việt Nam.