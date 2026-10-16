SCG khẳng định vị thế đối tác tin cậy cho tăng trưởng chất lượng

Từ đầu tư sản xuất xanh đến các chương trình hỗ trợ và phát triển cộng đồng, SCG từng bước kiến tạo chuỗi giá trị bền vững tại Việt Nam.

SCG vừa cùng các đối tác Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, qua đó tiếp tục khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với Việt Nam. Suốt hơn ba thập kỷ qua, Việt Nam luôn là “ngôi nhà thứ hai” của SCG. Bên cạnh việc mở rộng hoạt động kinh doanh, SCG luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực địa phương, thúc đẩy đổi mới công nghệ và nâng cao các tiêu chuẩn ESG, qua đó góp phần xây dựng một tương lai bền vững hơn cho đất nước. Cam kết lâu dài này thể hiện niềm tin của SCG rằng thành công bền vững của doanh nghiệp bắt nguồn từ sự tăng trưởng cùng Việt Nam, người dân và cộng đồng nơi đây.

Cam kết gắn bó lâu dài của SCG với Việt Nam được thể hiện rõ qua các khoản đầu tư liên tục vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp và chuỗi cung ứng nội địa. Tính đến nay, SCG đã hợp tác với khoảng 5.000 doanh nghiệp địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời củng cố nền tảng sản xuất công nghiệp của quốc gia. Khi Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp và chuyển dịch sang các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao hơn, SCG vẫn kiên định đầu tư vào sản xuất tiên tiến, đổi mới sáng tạo và các chuỗi cung ứng linh hoạt. Điều này không chỉ góp phần vào sự phát triển dài hạn của Việt Nam mà còn củng cố hợp tác công nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh trên toàn khu vực ASEAN.

Đối với SCG, phát triển bền vững không phải là một hoạt động riêng lẻ mà là cốt lõi trong chiến lược kinh doanh, được lồng ghép toàn diện vào mọi mặt hoạt động thông qua ba trụ cột chiến lược: Chuyển đổi Xanh (Green Transition), Chuyển đổi số (Digital Transformation) và Phát triển Con người (People Development).

Về Chuyển đổi Xanh, SCG đầu tư vào các công nghệ phát thải thấp, phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững thông qua các sáng kiến như SCG Green Choice và SCG Low Carbon. Thông qua dự án gia tăng năng lực của Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP), SCG đang triển khai Dự án Tăng cường Nguyên liệu Khí Ethane (Ethane Feedstock Enhancement Project) nhằm nâng cao tính linh hoạt về nguyên liệu, giảm phát thải khí nhà kính và tăng cường năng lực cạnh tranh dài hạn cho tổ hợp. Những sáng kiến này là những bước đi thiết thực, góp phần hỗ trợ cam kết Net Zero 2050 của Việt Nam.

Thuộc trụ cột Chuyển đổi Số, SCG ứng dụng AI và IoT trong toàn bộ hoạt động sản xuất, đồng thời chủ động chia sẻ chuyên môn về ESG (Dự án Go Together) và chuyển đổi số với các đối tác địa phương. Những nỗ lực này giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tăng cường sức cạnh tranh của chuỗi giá trị và góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nền công nghiệp đổi mới sáng tạo và cạnh tranh hơn của Việt Nam.

Dựa trên nguyên tắc cốt lõi “Không ai bị bỏ lại phía sau” (Leave No One Behind), SCG đặt phát triển con người làm trọng tâm trong hành trình phát triển bền vững. Thông qua các sáng kiến dài hạn như Học bổng SCG Sharing the Dream, chương trình Learn to Earn và SCG Academy, cũng như sự hợp tác chặt chẽ với các cơ sở giáo dục, SCG tiếp tục đầu tư vào nguồn nhân lực sẵn sàng cho tương lai, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, phát triển kỹ năng và tạo ra giá trị lâu dài cho các cộng đồng tại Việt Nam.

Từ sản xuất xanh đến phát triển cộng đồng, SCG đang từng bước kiến tạo chuỗi giá trị bền vững tại Việt Nam. Nhân dịp hai nước kỷ niệm 5 thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, SCG cam kết tiếp tục đóng vai trò là đối tác công nghiệp lâu dài và tin cậy, công dân doanh nghiệp có trách nhiệm, đồng thời là cầu nối góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác giữa hai nước và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam.

SCG ตอกย้ำบทบาทพันธมิตรที่ไว้วางใจได้เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเวียดนาม–ไทย (พ.ศ. 2519–2569) ทั้งสองประเทศยังคงเสริมสร้างความไว้วางใจ เพิ่มพูนความร่วมมือ และสานต่อมิตรภาพอันยั่งยืน

ปี 2569 นับเป็นวาระสำคัญของความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–เวียดนาม เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี บนพื้นฐานของความไว้วางใจ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และเป้าหมายร่วมกันสู่ความเจริญรุ่งเรือง SCG ซึ่งเป็นหนึ่งในนักลงทุนไทยชั้นนำในเวียดนาม ได้ร่วมเดินเคียงข้างการพัฒนาประเทศเวียดนามมากว่า 3 ทศวรรษ มุ่งมั่นสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน และยืนยันบทบาทในฐานะพันธมิตรด้านอุตสาหกรรมระยะยาวที่น่าเชื่อถือพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืนของเวียดนาม

SCG ร่วมกับพันธมิตรจากเวียดนามและไทยเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการอยู่เคียงข้างเวียดนามในระยะยาว ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา เวียดนามเปรียบเสมือน “บ้านหลังที่สอง” ของ SCG นอกจากการขยายธุรกิจแล้ว SCG ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี และยกระดับมาตรฐาน ESG อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นให้กับประเทศ ความมุ่งมั่นในระยะยาวนี้สะท้อนความเชื่อของ SCG ว่าความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจเกิดจากการเติบโตไปพร้อมกับเวียดนาม ประชาชน และชุมชนในพื้นที่

ความมุ่งมั่นในการอยู่เคียงข้างเวียดนามในระยะยาวของ SCG สะท้อนผ่านการลงทุนอย่างต่อเนื่องในภาคการผลิตอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ ปัจจุบัน SCG ร่วมมือกับผู้ประกอบการท้องถิ่นประมาณ 5,000 ราย มีส่วนช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจเวียดนาม พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้กับฐานการผลิตอุตสาหกรรมของประเทศ ขณะที่เวียดนามเดินหน้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและปรับเปลี่ยนสู่ภาคอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น SCG ยังคงมุ่งมั่นลงทุนในระบบการผลิตขั้นสูง นวัตกรรม และห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่น ซึ่งไม่เพียงมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาในระยะยาวของเวียดนาม แต่ยังช่วยเสริมสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและความสามารถในการแข่งขันทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน

สำหรับ SCG การพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่ใช่กิจกรรมที่แยกออกจากการดำเนินธุรกิจ แต่เป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ผสานอยู่ในทุกมิติของการดำเนินงาน ผ่าน 3 เสาหลักเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การเปลี่ยนผ่านสู่สีเขียว (Green Transition) การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) และการพัฒนาคน (People Development)

ภายใต้การเปลี่ยนผ่านสู่สีเขียว SCG ลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตที่ปล่อยมลพิษต่ำ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น SCG Green Choice และ SCG Low Carbon นอกจากนี้ โครงการเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี Long Son Petrochemicals (LSP) SCG กำลังดำเนินโครงการ Ethane Feedstock Enhancement เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นด้านวัตถุดิบ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของโครงการ ทั้งนี้ โครงการเหล่านี้ถือเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero 2050 ของเวียดนาม

ภายใต้การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล SCG นำ AI และ IoT มาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการผลิต พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้ด้าน ESG (Go Together Project) และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลแก่พันธมิตรในท้องถิ่น ความพยายามเหล่านี้ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันตลอดห่วงโซ่คุณค่า และมีส่วนสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของเวียดนามให้มีความสามารถด้านนวัตกรรมและการแข่งขันมากยิ่งขึ้น

โดยยึดหลักการสำคัญ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave No One Behind) SCG ให้การพัฒนาคนเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการระยะยาว เช่น ทุนการศึกษา SCG Sharing the Dream โครงการ Learn to Earn และ SCG Academy ตลอดจนความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ SCG ยังคงลงทุนในการพัฒนาบุคลากรที่พร้อมสำหรับอนาคต ขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา พัฒนาทักษะ และสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ในเวียดนาม

จากการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปจนถึงการพัฒนาชุมชน SCG กำลังเดินหน้าสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืนในเวียดนาม เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ SCG มุ่งมั่นที่จะยังคงมีบทบาทในฐานะพันธมิตรด้านอุตสาหกรรมระยะยาวและน่าเชื่อถือ ตลอดจนเป็นองค์กรธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ และเป็นสะพานเชื่อมที่มีส่วนช่วยกระชับความร่วมมือระหว่างสองประเทศ พร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเวียดนาม