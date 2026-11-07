SCG đẩy mạnh đầu tư công nghệ, nâng cấp chuỗi sản xuất tại Việt Nam

Trong chiến lược tái cấu trúc mạng lưới sản xuất tại ASEAN, SCG đang tăng đầu tư vào công nghệ, mở rộng công suất và phát triển sản phẩm giá trị gia tăng cao tại Việt Nam. Các dự án trong lĩnh vực hóa dầu, bao bì và xi măng cho thấy xu hướng chuyển từ mở rộng quy mô sang cải thiện hiệu quả và năng lực cạnh tranh sản xuất.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 diễn ra ở TP.HCM mới đây, ông Thammasak Sethaudom - Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Tập đoàn SCG, tham gia phiên thảo luận “Climbing Up the Value Chain” (Nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị). Nội dung thảo luận tập trung vào khả năng chuyển hóa dòng vốn đầu tư nước ngoài thành năng lực công nghiệp, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và gia tăng giá trị sản xuất tại Đông Nam Á.

Theo ông Thammasak, trước những thay đổi của chuỗi cung ứng toàn cầu và áp lực cạnh tranh, doanh nghiệp cần chuyển dịch từ tăng trưởng dựa trên sản lượng sang tạo ra giá trị cao hơn thông qua tự động hóa, đổi mới công nghệ và liên kết sản xuất.

SCG đang triển khai định hướng này thông qua chiến lược Tối ưu hóa nguồn lực khu vực (Regional Optimization), tăng cường kết nối các mạng lưới sản xuất, chia sẻ công nghệ và khai thác lợi thế của từng thị trường ASEAN. Trong đó, Việt Nam được xác định là một mắt xích quan trọng trong hệ thống sản xuất của tập đoàn.

ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ, CẢI THIỆN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT

Sau hơn ba thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, SCG đang triển khai các dự án đầu tư ở nhiều lĩnh vực, với trọng tâm là nâng cao năng lực sản xuất, linh hoạt nguồn nguyên liệu và cải thiện hiệu quả vận hành.

Trong lĩnh vực hóa dầu, Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn (LSP) đang thực hiện Dự án Nâng cấp nguyên liệu Ethane, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027. Dự án hướng tới đa dạng hóa nguồn nguyên liệu đầu vào, qua đó tăng tính linh hoạt trong vận hành và cải thiện khả năng cạnh tranh về chi phí.

SCGP tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất bao bì tại Việt Nam với khoản đầu tư 604 tỷ đồng, hướng đến nâng cao hiệu quả vận hành và đáp ứng nhu cầu về các giải pháp bao bì chất lượng cao

Theo thông tin từ doanh nghiệp, tiến độ xây dựng các bồn chứa Ethane đã vượt 60%. Công nghệ hàn robot được ứng dụng trong thi công nhằm nâng cao độ chính xác và hiệu quả triển khai. Đây là một trong những hạng mục đầu tư đáng chú ý của LSP trong bối cảnh ngành hóa dầu chịu tác động từ biến động giá nguyên liệu và nguồn cung trên thị trường quốc tế.

Ở lĩnh vực bao bì, tháng 5/2026, SCGP công bố khoản đầu tư 604 tỷ đồng để mở rộng năng lực sản xuất bao bì chất lượng cao tại TP.HCM. Nhà máy ứng dụng công nghệ tự động hóa, dự kiến bổ sung công suất 26.800 tấn mỗi năm khi đi vào vận hành từ tháng 9/2027.

Việc mở rộng công suất diễn ra trong bối cảnh nhu cầu về bao bì chất lượng cao và các giải pháp đóng gói ngày càng đa dạng. Khoản đầu tư này cũng nhằm nâng cao khả năng đáp ứng đơn hàng và hiệu quả cung ứng của SCGP tại Việt Nam và khu vực.

Trong lĩnh vực xi măng và vật liệu xây dựng, doanh nghiệp tập trung vào các giải pháp giảm phát thải và tự động hóa. Theo SCG, hoạt động sản xuất xi măng của tập đoàn tại miền Trung Việt Nam đã giúp giảm khoảng 9% lượng phát thải CO₂ trong năm 2025 so với năm 2020.

Bên cạnh đó, Xi măng Sông Gianh công bố kế hoạch đầu tư khoảng 3,5 triệu USD vào hệ thống xếp bao tự động nhằm cải thiện hiệu quả logistics, giảm các công đoạn thủ công và tối ưu hoạt động sản xuất.

Những dự án trên cho thấy hoạt động đầu tư của SCG tại Việt Nam không chỉ hướng đến tăng công suất mà còn chú trọng kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu suất và đáp ứng các yêu cầu về môi trường. Đây cũng là những vấn đề ngày càng tác động trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu nâng cao tiêu chuẩn đối với hàng hóa và quy trình sản xuất.

VIỆT NAM TRONG MẠNG LƯỚI SẢN XUẤT KHU VỰC

Theo ông Thammasak Sethaudom, Việt Nam là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất khu vực của SCG. Tập đoàn nhìn nhận cơ hội phát triển thông qua ứng dụng công nghệ, hợp tác với doanh nghiệp trong nước và nâng cao năng lực của các nhà cung ứng nội địa.

SCG củng cố vị thế là doanh nghiệp hàng đầu khu vực khi xếp thứ 22 trong danh sách Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 – đánh dấu năm thứ ba liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng này

Lãnh đạo SCG cho rằng nguồn nhân lực có kỹ năng và năng lực cạnh tranh của các nhà cung ứng trong nước sẽ là những yếu tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp bền vững. Đây cũng là vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp FDI trong quá trình mở rộng hoạt động tại Việt Nam: bên cạnh đầu tư nhà máy và công nghệ, cần tăng cường khả năng kết nối với hệ sinh thái sản xuất trong nước.

SCG hiện hoạt động trong ba lĩnh vực chính gồm xi măng và vật liệu xây dựng, hóa dầu và bao bì, với mạng lưới kinh doanh tại nhiều quốc gia ASEAN. Theo kết quả kinh doanh năm 2025, tập đoàn đạt doanh thu 15,127 tỷ USD, lợi nhuận ròng 428,5 triệu USD và tổng tài sản 26,115 tỷ USD.

Tại bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, SCG đứng thứ 22, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp góp mặt trong danh sách này. Được thành lập năm 1913 tại Thái Lan, tập đoàn đang tiếp tục điều chỉnh hoạt động theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng cường liên kết khu vực.

Trong bối cảnh cạnh tranh công nghiệp ngày càng gắn với công nghệ, hiệu quả sử dụng nguồn lực và khả năng tham gia chuỗi cung ứng, việc nâng cấp năng lực sản xuất tại Việt Nam tiếp tục là một phần trong định hướng hoạt động của SCG tại Đông Nam Á.