SCEX tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng, tiến gần điều kiện cấp phép sàn tài sản mã hóa

Theo thông tin công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 14/10/2026, Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Sacom (SCEX) được ghi nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong đó đáng chú ý là việc tăng vốn điều lệ thêm 5.000 tỷ đồng.

Sau điều chỉnh, vốn điều lệ của SCEX tăng từ 5.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 100%. Đây cũng là mức vốn điều lệ đã góp tối thiểu theo quy định đối với doanh nghiệp đề nghị cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Vốn điều lệ tăng gấp đôi, đạt 10.000 tỷ đồng

Theo nội dung đăng ký thay đổi, toàn bộ vốn điều lệ của SCEX được ghi nhận thuộc nguồn vốn tư nhân trong nước, chiếm tỷ lệ 100%, không có vốn nước ngoài hoặc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Về cơ cấu cổ phần, số lượng cổ phần phổ thông của doanh nghiệp tăng từ 500 triệu lên 1 tỷ cổ phần, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá tương ứng 10.000 tỷ đồng.

SCEX được thành lập ngày 30/9/2025, có mã số doanh nghiệp 0111235712, trụ sở chính đặt tại tầng 3, cao ốc văn phòng số 257 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Duy Khoa, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trước khi mang tên SCEX, doanh nghiệp hoạt động với tên gọi Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX).

Lễ ký kết giữa Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX) và Công ty TNHH IVY tại họp báo Conviction 2026

Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 6,8 tỷ đồng. Đến tháng 2/2026, vốn điều lệ được nâng lên 360 tỷ đồng, trước khi tiếp tục tăng lên 5.000 tỷ đồng vào tháng 8/2026.

Như vậy, sau hơn một năm thành lập, vốn điều lệ đăng ký của doanh nghiệp đã tăng gần 1.471 lần, từ 6,8 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng.

Về cơ cấu lãnh đạo, ngoài Chủ tịch HĐQT Nguyễn Duy Khoa, SCEX còn có ông Nguyễn Xuân Thái giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT. Ông Thái là con trai ông Nguyễn Đức Thụy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Các thành viên HĐQT khác gồm ông Doãn Trung Kiên, bà Nguyễn Minh Hương, ông Nguyễn Bá Phước và ông Huỳnh Thi Hải.

Tăng vốn để đáp ứng yêu cầu tham gia thị trường tài sản mã hóa

Động thái tăng vốn của SCEX diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ.

Theo quy định tại Điều 8 Nghị quyết này, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa phải có vốn điều lệ đã góp tối thiểu 10.000 tỷ đồng bằng Đồng Việt Nam.

Bên cạnh yêu cầu về vốn, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông. Cụ thể, tối thiểu 65% vốn điều lệ phải do các tổ chức góp vốn, trong đó trên 35% vốn điều lệ do ít nhất hai tổ chức thuộc nhóm ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, nhân sự chuyên môn, an toàn thông tin và quản trị rủi ro trong quá trình cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Đáng chú ý, việc đạt mức vốn điều lệ đăng ký 10.000 tỷ đồng không đồng nghĩa doanh nghiệp mặc nhiên được cấp phép hoạt động. Theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, hồ sơ cấp phép còn phải có tài liệu chứng minh vốn góp và báo cáo tài chính hoặc báo cáo vốn điều lệ đã góp được kiểm toán.

Thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp ngày 14/10/2026 của SCEX chưa thể hiện chi tiết danh sách cổ đông sau tăng vốn cũng như tỷ lệ sở hữu của từng tổ chức, cá nhân.

Do đó, dù đã đạt ngưỡng vốn điều lệ đăng ký 10.000 tỷ đồng, việc SCEX có đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa hay không vẫn phụ thuộc vào kết quả xem xét, thẩm định của cơ quan quản lý.

Việc liên tiếp tăng vốn trong thời gian ngắn cho thấy SCEX đang mở rộng quy mô vốn đăng ký, chuẩn bị cho quá trình tham gia thị trường tài sản mã hóa được quản lý theo khuôn khổ pháp lý tại Việt Nam.