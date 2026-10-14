Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX) đã hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng.

Theo đó, toàn bộ 10.000 tỷ đồng vốn của SCEX được góp bằng tiền mặt, đến từ khu vực tư nhân trong nước, không có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài.

Việc SCEX tăng vốn điều lệ nhằm đáp ứng Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản số tại Việt Nam, với yêu cầu sàn giao dịch tài sản số cần có vốn điều lệ đã góp tối thiểu là 10.000 tỷ đồng.

Trong đó, có tối thiểu 65% vốn điều lệ do các cổ đông, thành viên là tổ chức góp vốn, đồng thời có trên 35% vốn điều lệ do ít nhất 2 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn.

Cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức kinh doanh có lãi trong 2 năm liền trước năm đề nghị cấp giấy phép. Báo cáo tài chính 2 năm liền trước của tổ chức góp vốn phải được kiểm toán và ý kiến kiểm toán là ý kiến chấp thuận toàn phần.

SCEX tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng. Ảnh: Conviction

Hiện SCEX là một trong 5 doanh nghiệp có hồ sơ được Bộ Tài chính đánh giá đầy đủ, hợp lệ để xem xét cấp phép sàn giao dịch tài sản số, tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP.

SCEX tiền thân là Công ty Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX). Hiện ông Nguyễn Duy Khoa giữ chức Chủ tịch SCEX, ông Nguyễn Xuân Thái là Phó chủ tịch. Các thành viên HĐQT gồm ông Doãn Trung Kiên, ông Nguyễn Bá Phước, ông Huỳnh Thi Hải và bà Nguyễn Minh Hương, Tổng giám đốc.

"Chúng tôi không xem tài sản số, tài sản mã hóa chỉ là một xu hướng công nghệ, mà là hạ tầng của nền tài chính và kinh tế số trong tương lai", bà Nguyễn Minh Hương, Tổng giám đốc SCEX nói với TheLEADER.

Nữ tổng giám đốc tin rằng, SCEX có đầy đủ chiến lược để chuẩn bị cho giai đoạn thí điểm sắp tới, ngay khi sàn giao dịch được cơ quan quản lý cấp phép.

Theo định hướng phát triển, SCEX không chỉ tập trung xây dựng nền tảng giao dịch tài sản số mà còn hướng tới hệ sinh thái tài chính số tích hợp công nghệ blockchain, quản trị rủi ro và tiêu chuẩn vận hành theo thông lệ quốc tế.

Công ty định vị theo hướng nền tảng giao dịch chú trọng tính minh bạch, an toàn hệ thống và tuân thủ pháp lý nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Hợp tác chiến lược với LPS

Động thái tăng vốn của sàn tài sản số này diễn ra sau khi HĐQT Chứng khoán LPS gần đây đã thông qua chủ trương mua cổ phần phát hành thêm trong đợt tăng vốn điều lệ của SCEX.

Trước đó, LPS cũng thông qua giao dịch với CTCP Bảo hiểm Nhân thọ Sacom (Sacom Life), với tổng giá trị tối đa 122,94 tỷ đồng. Giao dịch gồm hai phần: đầu tư cổ phiếu và nhận chuyển nhượng quyền mua trái phiếu chuyển đổi do Sacom Life phát hành. Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận, dự kiến hoàn tất trước ngày 6/10.

Ít ngày sau, LPS tiếp tục thông qua chủ trương mua cổ phần phát hành thêm trong đợt tăng vốn của CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Sacom (SCEX). Theo LPS, khoản đầu tư nằm trong định hướng phát triển mô hình quản lý tài sản, bên cạnh nền tảng đầu tư số Loop và các sản phẩm tài chính hiện có.

Hai thương vụ gần nhất đánh dấu sự kết nối của chứng khoán LPS với hệ sinh thái tài chính rộng lớn. Với Sacom Life, LPS không chỉ mua cổ phiếu mà còn nhận chuyển nhượng quyền mua trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển thành cổ phiếu.

Trước đó, ngày 3/6, Sacombank và Chứng khoán LPBank ký thỏa thuận hợp tác toàn diện. Theo công bố của Sacombank, hai bên kết nối sản phẩm ngân hàng, đầu tư chứng khoán và quản lý tài sản, tập trung vào giải pháp quản lý tài sản toàn diện cho khách hàng cá nhân cao cấp và khách hàng ưu tiên của hai bên.

Bên cạnh đó, điểm đáng chú là bên mua và bên nhận vốn có chung những nhân sự chủ chốt ở các vị trí lãnh đạo.

Với việc bổ sung các mảnh ghép, LPS tiếp tục từng bước hoàn thiện mô hình quản lý tài sản toàn diện, hướng tới hệ sinh thái sản phẩm tài chính đồng bộ cho khách hàng.

Các mảng này tạo thành một chuỗi dịch vụ tài chính trải từ ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm đến tài sản số và quản lý tài sản.