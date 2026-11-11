Scarlet Witch trở lại trong tập cuối 'VisionQuest', tương lai mịt mù cho nhóm Avengers?

Tóm tắt chính: Màn tái xuất chấn động: Tập cuối VisionQuest khép lại bằng phân cảnh Doctor Doom trực tiếp hồi sinh Scarlet Witch (Wanda Maximoff) từ đống đổ nát của núi Wundagore.

Tín hiệu u tối cho Avengers: Việc Wanda rơi vào tay Doctor Doom khiến liên minh phản diện sở hữu sức mạnh áp đảo, dự báo một tương lai tăm tối và nguy cơ thất bại hiển hiện của nhóm siêu anh hùng trong Avengers: Doomsday.

Điểm nhấn tập cuối: Ultron tái sinh và thoát ra thế giới bên ngoài, Vision được hai con trai cứu sống và giải phóng tâm trí, gia đình Maximoff chính thức đoàn tụ.

Tập cuối của loạt phim truyền hình VisionQuest đã chính thức tạo nên "cơn địa chấn" toàn cầu. Không chỉ khép lại hành trình tìm lại bản ngã của Vision, phim còn là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện bộ ba tác phẩm (WandaVision, Agatha All Along và VisionQuest). Tâm điểm chú ý của khán giả còn dồn trọn vào những giây cuối cùng với sự trở lại của Scarlet Witch (Wanda Maximoff) - một trong những nhân vật được yêu thích và trông chờ nhất Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU).

Kể từ sau sự kiện trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness, số phận của Wanda vẫn là một dấu hỏi lớn, khi cô bị chôn vùi dưới đống đổ nát của núi Wundagore. Tuy nhiên, phân cảnh "ngoại truyện" của VisionQuest đã chính thức xác nhận cô còn sống. Khi này, Doctor Doom đã xuất hiện tại Wundagore, dùng phép thuật nâng các tảng đá lớn và cất lời: "Scarlet Witch, hãy tỉnh giấc. Sức mạnh của ngươi sẽ thuộc về ta". Ngay lập tức, Wanda choàng tỉnh với hơi thở gấp gáp.

Doctor Doom hồi sinh Scarlet Witch.

Sự kiện Scarlet Witch trở lại dưới sự kiểm soát hoặc hợp tác với Doctor Doom đang báo hiệu một tương lai mịt mù cho phe chính diện trong Avengers: Doomsday. Nhìn vào tương quan lực lượng của phe phản diện hiện tại, Doctor Doom nắm trong tay "vũ khí hủy diệt hàng loạt" mang tên Scarlet Witch. Trước đó, Doom cũng đã chiêu mộ được Hulk, cũng như được đồn đoán có sự gia nhập của Doctor Strange, Clea, The Ancient One, Sylvie... từ vũ trụ khác.

Phe Doctor Doom nhiều khả năng báo hiệu "ngày tàn" của nhóm Avengers.

Bên cạnh màn tái xuất của Wanda, tập cuối VisionQuest cũng mang đến hàng loạt diễn biến dồn dập. Khán giả được gặp gỡ Virgil Horton - người đã dùng mã nguồn của ông nội để cải tạo White Vision và mưu đồ dùng hàng tỷ nanobot thao túng tâm trí nhân loại. Để ngăn chặn thảm họa, Vision đã chấp nhận nhốt mình và Ultron vào một thực tại mô phỏng phim truyền hình hài kéo dài 500 tập mang tên UltraVision.

Cuối cùng, nhờ sự hỗ trợ kỹ thuật từ Paladin, Lisa, E.D.I.T.H và đặc biệt là sự kết hợp phép thuật giữa hai anh em Tommy và Billy Maximoff, Vision đã được cứu sống và thoát khỏi "cung điện tâm trí" của mình. Khoảnh khắc ba cha con tái hợp cũng khiến khán giả vô cùng xúc động.

Giữa bối cảnh đen tối khi Wanda rơi vào tay Doctor Doom, điểm sáng duy nhất mở ra hy vọng cho vũ trụ Marvel chính là sự đoàn tụ của gia đình Maximoff. Cả Vision, Billy và Tommy đều đã trở lại và tìm thấy nhau. Tình yêu gia đình, đặc biệt là tình mẫu tử thiêng liêng từ hai người con Tommy và Billy, được nhận định sẽ là chìa khóa duy nhất có đủ sức mạnh thức tỉnh Wanda, giúp cô "hoàn lương" và quay về sát cánh cùng phe chính diện.