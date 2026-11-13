Scarlet Witch trở lại bùng nổ toàn cầu, giúp Marvel kiếm hàng nghìn tỷ tiền vé

Tóm tắt nhanh: Cơn sốt phòng vé: Hơn 60.000 vé suất chiếu sớm tại Bắc Mỹ của bom tấn Avengers: Doomsday được tẩu tán ngay sau màn tái xuất bất ngờ của Scarlet Witch.

Sự cố đặt vé: Ứng dụng của cụm rạp AMC ghi nhận tình trạng giật lag, quá tải cục bộ do lượng người hâm mộ đổ xô săn vé tăng đột biến.

Cú hích từ VisionQuest: Cảnh after-credit tập cuối phát sóng ngày 10/11 xác nhận Wanda Maximoff vẫn còn sống và có cuộc chạm trán định mệnh với phản diện Doctor Doom.

Cộng đồng người hâm mộ Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) toàn cầu đang rơi vào trạng thái bùng nổ trước màn trở lại đầy bất ngờ của nhân vật Scarlet Witch. Theo các báo cáo theo dõi doanh thu phòng vé không chính thức, bom tấn Avengers: Doomsday đã bán được hơn 60.000 vé cho các suất chiếu sớm tối thứ Năm tại khu vực Bắc Mỹ chỉ trong thời gian ngắn ngay sau khi thông tin này được hé lộ.

Cụ thể, làn sóng săn vé cuồng nhiệt từ khán giả lớn đến mức ứng dụng đặt vé của chuỗi rạp AMC rơi vào tình trạng chậm trễ và quá tải cục bộ do lưu lượng truy cập tăng vọt bất thường. Thực tế, trước khi tạo ra cơn sốt nhờ Scarlet Witch, Avengers: Doomsday vốn đã chứng tỏ sức hút khổng lồ của một thương hiệu tỷ đô. Giám đốc tài chính của Disney, ông Hugh Johnston, từng xác nhận bộ phim đã thu về hơn 50 triệu USD (hơn 1.283 tỉ đồng) tiền vé đặt trước tính đến tháng 9.

Trong khi đó, nhiều nguồn tin trong ngành tiết lộ tổng doanh thu vé bán trước trên toàn cầu của tác phẩm đã vượt ngưỡng 125 triệu USD (hơn 3.200 tỉ đồng) vào cuối tháng 10, dù hãng phim vẫn giữ kín số liệu chính thức.

Khán giả tại Mỹ ra đường thông báo "Wanda trở lại", tạo nên trào lưu dở khóc dở cười. Nguồn: @jvmie_chidiac

Cơn địa chấn truyền thông này bắt nguồn từ tập cuối của loạt phim VisionQuest, lên sóng ngày 10/11 vừa qua. Trong phân cảnh after-credit, nữ diễn viên Elizabeth Olsen chính thức tái xuất với vai diễn Wanda Maximoff, xóa tan mọi đồn đoán về cái chết của nhân vật sau sự kiện Doctor Strange in the Multiverse of Madness năm 2022. Đáng chú ý, phân đoạn hé lộ cảnh tượng ác nhân Doctor Doom do tài tử Robert Downey Jr. thủ vai, tiếp cận Wanda dưới đống đổ nát của ngọn núi Wundagore và đánh thức sức mạnh của nữ phù thủy.

Ngay sau khi tập phim khép lại, từ khóa về Scarlet Witch, Elizabeth Olsen và Avengers: Doomsday lập tức chiếm lĩnh các bảng xếp hạng xu hướng trên mạng xã hội. Hàng triệu lượt thảo luận, chia sẻ cảm xúc vỡ òa của khán giả sau nhiều năm chờ đợi đã biến màn cameo chớp nhoáng này thành chiến dịch quảng bá tự nhiên hiệu quả bậc nhất cho Marvel Studios.

Wanda gia nhập phe Doctor Doom.

Được cầm trịch bởi bộ đôi đạo diễn lừng danh Anthony và Joe Russo, Avengers: Doomsday hứa hẹn là sự kiện khủng và tham vọng bậc nhất lịch sử điện ảnh siêu anh hùng. Sức nóng của phim càng được đẩy lên đỉnh điểm nhờ màn tái xuất gây sốc của Robert Downey Jr. trong diện mạo phản diện Doctor Doom. Hiện tại, phe Doom đã xác nhận sự tham gia của Scarlet Witch và người khổng lồ xanh Hulk, cũng như tin đồn về Doctor Strange, Sylvie và Clea. Nhiều khán giả gọi vui đây là phần phim "lễ tang nhóm Avengers", khi phe chính diện hoàn toàn yếu thế trước thế lực ác nhân quá lớn.