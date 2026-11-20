Cụ thể, doanh nghiệp nhận hai giải thưởng Corporate Excellence Award (Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á) và Corporate Integrity and Governance Excellence Award (Giải thưởng Doanh nghiệp Quản trị Bền vững & Minh bạch). Bên cạnh đó, ông Paul William McLaughlan, Tổng Giám đốc SBO Precision Technology Vietnam được trao giải Master Entrepreneur Award (Doanh nhân xuất sắc Châu Á).

Đây là năm thứ ba liên tiếp SBO Precision Technology Vietnam được ghi nhận tại APEA, tiếp nối hành trình khẳng định năng lực và những đóng góp của doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên công ty nhận giải thưởng Corporate Integrity & Governance Excellence, ghi nhận thêm một dấu mốc trong quá trình xây dựng và nâng cao các tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp.

Ba hạng mục phản ánh những khía cạnh khác nhau trong quá trình phát triển của SBO Precision Technology Vietnam. Nếu Corporate Excellence ghi nhận thành tựu và năng lực hoạt động của doanh nghiệp, Corporate Integrity & Governance Excellence đề cao tính minh bạch và chất lượng quản trị thì Master Entrepreneur là sự ghi nhận dành cho vai trò lãnh đạo và những đóng góp của cá nhân đứng đầu doanh nghiệp.

Đối với SBO Precision Technology Vietnam, những thành tựu này không chỉ là sự ghi nhận dành cho ban lãnh đạo mà còn là kết quả từ sự nỗ lực và đóng góp của toàn thể đội ngũ nhân sự tại Việt Nam. Tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm trong công việc và định hướng phát triển bền vững tiếp tục là những yếu tố quan trọng trong hành trình phát triển của doanh nghiệp.

Chia sẻ về dấu mốc này, đại diện SBO Precision Technology Vietnam bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của tập thể nhân viên, đồng thời gửi lời cảm ơn đến khách hàng và đối tác đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt thời gian qua.

Với ba hạng mục giải thưởng tại APEA 2026 và ba năm liên tiếp được vinh danh, SBO Precision Technology Vietnam tiếp tục khẳng định những nỗ lực trong việc theo đuổi sự xuất sắc trong kinh doanh, nâng cao tiêu chuẩn quản trị và hướng đến tăng trưởng bền vững.