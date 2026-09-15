Say xỉn 'đại náo' bệnh viện, nam thanh niên 19 tuổi bị khởi tố tội gây rối trật tự công cộng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, ngày 8/9/2026 tại Bệnh viện Đa khoa Tam Đường, Lò Văn Dũng đi đến bệnh viện trong tình trạng đã sử dụng rượu bia, không còn khả năng làm chủ hành vi và nhận thức.

Đối tượng Lò Văn Dũng (áo đen) - Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Tại đây, Dũng liên tục la hét, chửi bới, có lời lẽ thô tục xúc phạm danh dự của các y bác sĩ và lực lượng bảo vệ đang làm nhiệm vụ. Bất chấp sự can ngăn, nam thanh niên 19 tuổi vẫn tiếp tục quậy phá, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng tại khu vực khám chữa bệnh.

Hành vi manh động, coi thường pháp luật của Lò Văn Dũng không chỉ trực tiếp đe dọa đến sự an toàn, danh dự của đội ngũ cán bộ y tế mà còn làm gián đoạn, trì trệ hoạt động khám, chữa bệnh và công tác cấp cứu bệnh nhân. Sự việc đã gây tâm lý hoang mang, bức xúc cho các bệnh nhân đang điều trị và người nhà có mặt tại cơ sở y tế lúc bấy giờ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc, lực lượng Công an xã Bình Lư đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đối tượng. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an xã Bình Lư đã khẩn trương thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ ban đầu và chuyển giao cho Công an tỉnh Lai Châu thụ lý theo đúng thẩm quyền.

Hiện Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.