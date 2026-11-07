Say rượu nhìn nhầm bạn thân thành vợ, việc làm đêm hôm đó khiến tôi day dứt mãi

Tôi năm nay 38 tuổi, có một người vợ hiền và cô con gái vừa tròn 10 tuổi. Vợ chồng tôi kết hôn đã hơn 10 năm, cuộc sống không quá giàu có nhưng tương đối ổn định. Vợ tôi là người phụ nữ chu đáo, luôn hết lòng chăm lo cho gia đình. Con gái tôi cũng ngoan ngoãn, tình cảm, từ nhỏ đã đặc biệt quấn bố. Mỗi khi đi làm về, chỉ cần nghe tiếng cửa mở, con bé sẽ chạy ra ôm tôi, líu lo kể đủ chuyện ở trường.

Tôi từng nghĩ mình là một người chồng, người cha khá tốt. Tôi không có thói quen tụ tập quá nhiều, phần lớn thời gian đều dành cho công việc và gia đình. Dù đôi khi phải tiếp khách, uống rượu với đối tác, tôi vẫn cố gắng về nhà sớm để chơi với con. Tôi luôn cho rằng mình biết điểm dừng, rằng dù bên ngoài có bao nhiêu cám dỗ, tôi cũng sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ.

Nhưng tôi không ngờ, chỉ một đêm say rượu, tôi lại khiến mối quan hệ với con gái thay đổi hoàn toàn.

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Vợ tôi có một chuyến công tác kéo dài vài ngày. Vì không yên tâm để con gái ở nhà một mình vào buổi tối, tôi đã nhờ một người bạn thân sang ở cùng con giúp mình. Cô ấy và tôi quen nhau từ thời còn trẻ, đã chơi với nhau nhiều năm, hiểu khá rõ tính cách của nhau. Cô ấy cũng từng giúp đỡ gia đình tôi không ít lần nên vợ tôi rất tin tưởng.

Có một chuyện tôi biết từ lâu nhưng chưa bao giờ muốn nhắc đến: cô ấy từng thích tôi.

Ngày còn trẻ, cô ấy đã vài lần bóng gió về tình cảm của mình. Tôi hiểu nhưng chỉ coi cô ấy là bạn. Sau khi gặp và yêu vợ tôi, tôi quyết định kết hôn. Cô ấy cũng dần chấp nhận chuyện đó, không còn nhắc đến tình cảm ngày trước.

Sau này, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng gặp nhau ăn uống, trò chuyện. Tôi luôn nghĩ tình cảm đơn phương năm nào đã qua, giữa chúng tôi chỉ còn lại tình bạn lâu năm.

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Hôm vợ đi công tác, tôi có buổi tiếp đối tác quan trọng. Bữa ăn kéo dài hơn dự kiến, mọi người liên tục mời rượu. Vì muốn giữ quan hệ làm ăn, tôi cũng uống nhiều hơn bình thường. Đến lúc kết thúc, đầu óc tôi đã quay cuồng, bước đi không vững. Tôi gọi điện báo với bạn thân rằng mình sắp về, nhờ cô ấy để ý con gái giúp.

Khi về đến nhà, tôi gần như không còn tỉnh táo. Con gái đang ở trong phòng học, còn bạn tôi ở trong nhà để trông con giúp tôi. Nghe thấy tiếng động, cô ấy bước ra xem.

Ánh đèn trong nhà không quá sáng, đầu óc tôi lại mơ hồ vì rượu. Vừa nhìn thấy bóng người trước mặt, tôi đã nhầm cô ấy thành vợ mình. Tôi tiến đến ôm lấy cô ấy, còn nói những lời tình cảm như thể người đang đứng trước mặt chính là người phụ nữ mình yêu thương.

Cô bạn thân không chống trả cũng không đẩy tôi ra hay nói cho tôi biết mình đã nhận nhầm người. Cô ấy cứ để tôi ôm như vậy. Còn tôi, trong cơn say không biết trời đất là gì, hoàn toàn không nhận ra người mình đang ôm không phải vợ.

Sau đó, tôi ngủ gục lúc nào không hay, gần như không còn biết chuyện gì xảy ra xung quanh. Tôi không hề biết rằng con gái mình đã nhìn thấy cảnh tượng ấy.

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Đêm đó, sau khi học xong, con gái ra ngoài lấy nước uống. Có lẽ con đã vô tình nhìn thấy bố đang ôm cô ấy một cách tình cảm nên không hài lòng.

Tôi vẫn còn choáng váng vì rượu, hoàn toàn không hay biết con gái đã nhìn thấy mình ôm người khác.

Bạn tôi cũng không nhắc lại chuyện đó. Tôi càng không ngờ rằng một hành động xảy ra trong lúc mình say xỉn lại khiến con gái tổn thương đến vậy.

Sáng hôm sau, tôi nhận ra con bé có gì đó khác thường. Con không còn ríu rít trò chuyện với tôi như mọi ngày, cũng không chủ động lại gần hay ôm bố. Khi tôi hỏi, con chỉ trả lời qua loa rồi lặng lẽ đi làm việc của mình.

Ban đầu, tôi nghĩ con đang giận dỗi chuyện gì đó ở trường hoặc đơn giản là tâm trạng không tốt. Nhưng thái độ lạnh nhạt ấy không chỉ kéo dài một buổi sáng mà còn tiếp diễn trong những ngày sau đó.

Mỗi lần tôi muốn trò chuyện, con đều tìm cách tránh né. Tôi gọi, con không muốn đáp lời. Tôi hỏi chuyện ở trường, con chỉ nói vài câu ngắn ngủi rồi quay đi. Đáng sợ nhất là con bắt đầu tỏ ra ghét cả người bạn thân mà trước đây vẫn rất quý mến.

Tôi càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Tôi đã gặng hỏi con nhiều lần, cuối cùng con cũng không nhịn được nữa mà nói ra sự thật.

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Hôm ấy, tôi ngồi xuống bên cạnh con, nhẹ nhàng hỏi tại sao gần đây con lại đối xử với bố như vậy, có phải bố đã làm điều gì khiến con buồn hay không.

Con nhìn tôi, ánh mắt vừa thất vọng vừa xa cách, rồi nói:

“Con nhìn thấy bố ôm cô ấy. Hai người ôm nhau tình cảm lắm. Con không thích cô ấy nữa, con cũng ghét bố”.

Tôi sững người, không biết phải nói gì.

Tôi không ngờ con gái đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó. Trong khoảnh khắc ấy, tôi vừa xấu hổ vừa hoảng hốt. Tôi cố gắng giải thích rằng tối hôm đó mình đã uống quá nhiều rượu, đầu óc không tỉnh táo nên nhìn nhầm cô ấy thành mẹ. Tôi nói mình không cố ý, rằng lúc ấy thực sự tưởng người đứng trước mặt là vợ.

Tôi liên tục nói với con rằng bố đã say, rằng đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Nhưng con không muốn nghe. Con chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng rồi quay đi.

Tôi càng cố giải thích, con càng tỏ ra xa cách. Tôi nhận ra những lời mình nói không thể khiến con lập tức tin tưởng trở lại. Trong mắt con, hình ảnh người bố luôn yêu thương gia đình, người mà con từng hết lòng tin cậy, dường như đã không còn nguyên vẹn như trước.

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Tôi từng nghĩ con còn nhỏ, có lẽ chỉ cần giải thích rõ ràng thì con sẽ hiểu. Nhưng tôi đã nhầm. Dù chỉ mới 10 tuổi, con vẫn có cảm xúc và cách nhìn nhận của riêng mình. Con có thể chưa hiểu hết những chuyện giữa người lớn, nhưng con hiểu rằng bố đã làm một việc khiến con thất vọng.

Tôi cũng không thể trách con vì đã ghét người bạn thân ấy. Trong mắt con, cô ấy vốn là người quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trong gia đình, được bố mẹ tin tưởng. Vậy mà chỉ sau một đêm, con lại tận mắt chứng kiến cô ấy ôm bố mình trong một tình huống khiến con không thể chấp nhận.

Tôi thật khó nói chuyện với con gái.

Tâm sự từ độc giả hoanghai...