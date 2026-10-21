Say mê sáng tạo, làm chủ công nghệ

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin năm 2016, sau thời gian làm việc tại ngân hàng, tháng 4/2020, anh Nguyễn Giang Tuấn về công tác tại Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Bắc Ninh. Phát huy tinh thần tự học, anh chủ động tìm tòi, tích cực tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức về an toàn thông tin, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo. Quá trình tự học không chỉ giúp nâng cao năng lực cá nhân mà còn tạo nền tảng để anh tiếp cận những nhiệm vụ mới, đề xuất giải pháp phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số.

Anh Nguyễn Giang Tuấn.

Trong lĩnh vực an toàn thông tin, anh trực tiếp tham mưu hoàn thiện hồ sơ và triển khai phương án bảo vệ, góp phần giúp thành phố đạt tỷ lệ 97% hệ thống thông tin được phê duyệt theo cấp độ (37/38 hệ thống). Bên cạnh đó, anh chủ trì ứng dụng thành công trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động công vụ năm 2025. Tiêu biểu là hệ thống trợ lý ảo phục vụ khối Văn phòng Sở, giúp cán bộ, công chức tối ưu thời gian tìm kiếm thông tin, soạn thảo văn bản và tổng hợp báo cáo.

Đánh giá về quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Đức Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số Bắc Ninh nhấn mạnh: “Đồng chí Nguyễn Giang Tuấn có tinh thần trách nhiệm và tư duy đổi mới, những sáng kiến ứng dụng công nghệ của đồng chí Tuấn đã thiết thực nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị”.

Không chỉ hoàn thành tốt chuyên môn, anh Nguyễn Giang Tuấn còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động đoàn thể, chia sẻ kiến thức với đồng nghiệp. Anh luôn xác định việc tự học, đổi mới phương pháp làm việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là cách thiết thực để phát huy vai trò nêu gương của người đảng viên. Với những thành tích đạt được, năm 2024, 2025, anh vinh dự được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen; là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu thành phố Bắc Ninh năm 2025.