Với sự góp mặt của Anh Trai "Say Hi" 2024, Anh Trai "Say Hi" 2025, Em Xinh "Say Hi" và Tinh Hà "Say Hi", chương trình hứa hẹn mang đến những màn kết hợp mới cùng các bản phối lần đầu xuất hiện trong Vũ trụ "Say Hi".

Đây cũng là concert cuối cùng của Vũ trụ "Say Hi" trong năm 2026. Sau nhiều mùa chương trình với những dàn nghệ sĩ và màu sắc âm nhạc riêng, SAY HI 2027 mở ra cơ hội để các gương mặt từng thuộc những mùa khác nhau gặp gỡ trên cùng một sân khấu. Danh sách nghệ sĩ tham gia sẽ được Ban Tổ chức công bố trong thời gian tới.

Những màn kết hợp mới từ bốn mùa "Say Hi"

Một trong những điểm đáng chờ đợi của SAY HI 2027 là những màn kết hợp giữa các nghệ sĩ vốn chưa từng cùng biểu diễn trong một chương trình. Bên cạnh những ca khúc đã gắn liền với từng mùa, đêm nhạc sẽ giới thiệu các bản phối mới và tiết mục kết hợp lần đầu tiên xuất hiện tại Vũ trụ "Say Hi", được chuẩn bị riêng cho đêm diễn ngày 26/12.

Phần âm nhạc do Giám đốc âm nhạc Hoài Sa cùng ban nhạc Hoài Sa đảm nhận. Đêm diễn có sự kết hợp giữa live band và dàn symphony, mang đến cách thể hiện mới cho những ca khúc quen thuộc. Sự giao thoa giữa các nghệ sĩ cùng màu sắc âm nhạc đa dạng cũng là yếu tố tạo nên diện mạo riêng cho đại nhạc hội lần này.

Ba chương âm nhạc kể chuyện về thành phố

Với thông điệp "Nghe Thành phố kể chuyện bằng ngôn ngữ nghệ thuật", SAY HI 2027 được xây dựng thành ba chương, dẫn dắt khán giả qua những nhịp cảm xúc khác nhau trước thời khắc bước sang năm mới.

Mở đầu là Thành phố mở, mang đến không khí trẻ trung, cởi mở của một đêm hội cuối năm. Tiếp đó, City in Motion - Bắt nhịp thành phố đưa nhịp điệu chương trình lên cao hơn với những tiết mục sôi động và màn giao thoa phong cách giữa các nghệ sĩ. Khép lại hành trình là Say Hi 2027 - Giao thoa rực rỡ 2027, chương cao trào nơi nghệ sĩ và khán giả cùng hướng đến khoảnh khắc chào đón năm mới.

Thêm một điểm hẹn âm nhạc cuối năm tại TP.HCM

Không chỉ là dịp hội ngộ của nghệ sĩ thuộc bốn mùa chương trình, SAY HI 2027 còn mang đến cho người dân và du khách thêm một lựa chọn giải trí trong những ngày cuối năm. Đây là hoạt động văn hóa - giải trí đồng hành cùng định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của TP.HCM tiếp nối hành trình đưa Vũ trụ "Say Hi" từ các chương trình truyền hình đến những sự kiện biểu diễn trực tiếp.

Với những màn kết hợp mới, các bản phối được chuẩn bị riêng và sân khấu quy tụ nghệ sĩ từ nhiều mùa, SAY HI 2027 hứa hẹn trở thành điểm hẹn đáng chú ý của khán giả yêu âm nhạc trước thềm năm mới. SAY HI 2027 diễn ra ngày 26/12/2026 tại TP.HCM. Thông tin về vé, danh sách nghệ sĩ và các hoạt động tiếp theo sẽ được cập nhật trên những kênh chính thức của chương trình.