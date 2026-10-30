Say đắm sắc vàng hoa dã quỳ trên núi lửa Chư Đăng Ya

Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, núi lửa Chư Đăng Ya hiện lên như một dấu ấn đặc biệt của thiên nhiên trên vùng đất Gia Lai. Ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động từ hàng triệu năm trước không chỉ mang giá trị địa chất mà còn sở hữu cảnh quan hoang sơ, thơ mộng, thu hút du khách gần xa.

Theo thời gian, những dấu tích dung nham núi lửa dần được phủ xanh bởi thảm thực vật phong phú. Sự thô ráp của địa hình núi lửa hòa quyện cùng màu xanh cây lá, tạo nên bức tranh thiên nhiên mang đậm vẻ đẹp đặc trưng của Tây Nguyên.

Từ trên cao nhìn xuống, Chư Đăng Ya nổi bật với địa hình lòng chảo độc đáo, bao quanh là những triền đồi xanh mướt. Không gian rộng mở, khoáng đạt cùng cảnh sắc yên bình mang đến cho du khách cảm giác thư thái giữa núi rừng.

Nhằm quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên và nét đẹp văn hóa địa phương, vài năm trở lại đây, tỉnh Gia Lai đã tổ chức thường niên Lễ hội Hoa Dã Quỳ tại chân núi Chư Đăng Ya. Ảnh Việt Cường

Một trong những nét quyến rũ nhất của Chư Đăng Ya là sự thay đổi cảnh sắc theo mùa. Đặc biệt, khi mùa khô đến, những triền đồi nơi đây bắt đầu khoác lên mình sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ.

Hàng nghìn bông hoa dã quỳ đồng loạt bung nở, trải dài trên các con đường, triền đồi và khu vực lòng chảo núi lửa. Sắc vàng nổi bật giữa màu xanh của núi rừng tạo nên khung cảnh ấn tượng, trở thành điểm nhấn thu hút những người yêu thiên nhiên và nhiếp ảnh.

Cảnh sắc kỳ vĩ này là "thời điểm vàng" thu hút hàng ngàn nhiếp ảnh gia và du khách tìm đến săn tìm những khoảnh khắc để đời. Ảnh Việt Cường

Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên, Chư Đăng Ya còn gắn với đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Những nét sinh hoạt truyền thống, sự thân thiện và lòng hiếu khách của người dân địa phương góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho vùng đất này.

Vào mùa hoa dã quỳ, các hoạt động lễ hội tại khu vực Chư Đăng Ya cũng góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. Đây là dịp để du khách khám phá cảnh quan, tìm hiểu phong tục, thưởng thức những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Gia Lai.

Không gian rộn rã tiếng cồng, tiếng chiêng vang vọng, các nghệ nhân trình diễn nghệ thuật dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng gỗ truyền thống. Ảnh Tuấn - Chính

Với những người yêu thích khám phá, Chư Đăng Ya là điểm dừng chân để tận hưởng không khí trong lành, lưu lại những khoảnh khắc đẹp giữa thiên nhiên và tìm hiểu đời sống bản địa. Đặc biệt, mùa hoa dã quỳ mang đến một diện mạo rực rỡ, khiến vùng núi lửa vốn đã độc đáo càng thêm cuốn hút.

Đến với Chư Đăng Ya là đến với nơi tâm hồn tìm lại sự tĩnh lặng. Giữa đất trời bao la, sắc hoa rực rỡ và lòng hiếu khách của người dân Tây Nguyên, mọi bận rộn thường nhật như vơi đi .Ảnh Hà Chính

Giữa đất trời Tây Nguyên rộng lớn, sắc vàng dã quỳ hòa cùng màu xanh núi rừng và nhịp sống bình dị của người dân tạo nên nét quyến rũ riêng cho Chư Đăng Ya. Không chỉ là điểm đến khám phá thiên nhiên, nơi đây còn đem lại cho du khách những phút giây lắng lại, tạm rời xa nhịp sống ồn ào thường nhật.