Savimex vượt kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng

Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (Savimex, HOSE: SAV) đã chính thức công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với những con số tài chính đầy khởi sắc. Đáng chú ý, lợi nhuận luỹ kế 9 tháng trước thuế của công ty đạt 50,2 tỷ đồng, vượt qua chỉ tiêu 48 tỷ đồng cả năm đề ra.

Savimex là một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu đồ gỗ nội thất, chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán từ năm 2002. Vốn điều lệ của SAV đạt hơn 277 tỷ đồng. Ngoài phân phối sản phẩm ở trong nước, doanh nghiệp còn xuất khẩu đi các thị trường như Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Để đạt được thành tích kinh doanh nêu trên, trong quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 291,68 tỷ đồng, tăng trưởng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ xuất khẩu hàng hoá tăng 17%.

Doanh thu quý III/2026 của Savimex tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước (Ảnh: SAV).

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 17% khiến lợi nhuận gộp trong quý chỉ cải thiện 8%, đạt 46,53 tỷ đồng. Tính riêng quý III, lợi nhuận sau thuế đạt 16,14 tỷ đồng, giảm so với mức 17,17 tỷ đồng của cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của công ty đạt 895,19 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2025. Đặc biệt, nhờ cắt giảm chi phí tài chính, lợi nhuận luỹ kế của doanh nghiệp đã cải thiện rõ rệt và vượt chỉ tiêu doanh nghiệp đề ra cho cả năm.

Cụ thể, chi phí tài chính của Savimex đã giảm sâu từ 44,04 tỷ đồng xuống còn 23,05 tỷ đồng. Nhờ đó mà lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt 50,2 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3,2 lần so với con số 15,5 tỷ đồng của 9 tháng năm trước.

Năm 2026, Savimex đặt mục tiêu cả năm bao gồm doanh thu thuần đạt 1.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 48 tỷ đồng. Với kết quả thực hiện sau 9 tháng, công ty đã thực hiện được khoảng 74,6% kế hoạch doanh thu của cả năm và vượt kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của công ty đạt 694,11 tỷ đồng, thu hẹp so với đầu năm là 725,96 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 68%, với 473,42 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm từ hơn 375 tỷ đồng ở năm ngoái xuống còn 330,92 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 363,19 tỷ đồng, bao gồm 76 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Trong một diễn biến khác mới đây, ông Nguyễn Thanh Sơn - Thành viên Hội đồng Quản trị Savimex đã đăng ký mua vào 100.000 cổ phiếu SAV nhằm mục đích đầu tư tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 23/10/2026 đến ngày 20/11/2026.

Trước khi giao dịch diễn ra, ông Sơn sở hữu 1.310.400 cổ phiếu, tương đương 4,793% vốn điều lệ. Nếu giao dịch mua hoàn tất thành công, lượng nắm giữ của ông sẽ tăng lên 1.410.400 cổ phiếu, nâng tỉ lệ sở hữu tại SAV lên 5,159% và chính thức trở thành cổ đông lớn của công ty.