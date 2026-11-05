Savills: Việt Nam có cơ hội đón dòng tài sản mới

Savills xác định Việt Nam cùng Ấn Độ là những thị trường có tiềm năng tiếp tục tạo lập tài sản. Ảnh minh họa.

Báo cáo Spotlight on Wealth Trends 2026 của Savills xác định Việt Nam cùng Ấn Độ là những thị trường có tiềm năng tiếp tục tạo lập tài sản. Trong bảng xếp hạng các trung tâm tài sản thế hệ mới tại châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam có hai đại diện là Hội An xếp thứ 15 và TP. Hồ Chí Minh ở vị trí thứ 16. Các chuyên gia của Công ty Savills nhận định, sự hình thành thế hệ người giàu mới và quá trình chuyển giao tài sản toàn cầu mở ra cơ hội cho Việt Nam thu hút doanh nhân, nhà đầu tư quốc tế, nhưng sức hấp dẫn không chỉ nằm ở tiềm năng kinh tế mà còn ở chất lượng sống và hệ thống dịch vụ.

* Cơ hội từ thế hệ người sở hữu tài sản mới

Theo các chuyên gia của Savills, Việt Nam đang có cơ hội nâng cao vị thế trong mạng lưới các trung tâm tài sản tại châu Á - Thái Bình Dương khi nhiều nguồn tài sản mới được hình thành từ khởi nghiệp, công nghệ, sản xuất, dịch vụ tài chính và bất động sản. Cùng đó, quá trình chuyển giao tài sản giữa các thế hệ đang làm thay đổi nhu cầu về nơi sinh sống, kinh doanh và đầu tư của nhóm người giàu toàn cầu.

Tiềm năng tạo lập tài sản của Việt Nam đến từ sự phát triển của nhiều lĩnh vực như khởi nghiệp, công nghệ, sản xuất, dịch vụ tài chính và bất động sản. Đây là những ngành có khả năng mở rộng nguồn tài sản mới, đồng thời góp phần thu hút doanh nhân và nhà đầu tư quốc tế.

Cơ hội này xuất hiện trong bối cảnh bản đồ tài sản toàn cầu đang có những chuyển dịch đáng kể. Năm 2025, tổng tài sản cá nhân toàn cầu tăng 10,8%, đưa gần một triệu người gia nhập nhóm triệu phú USD. Thế giới hiện có 510.810 cá nhân siêu giàu, sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên, với tổng tài sản khoảng 60.000 tỷ USD.

Trong hai thập kỷ tới, khoảng 84.000 tỷ USD dự kiến được chuyển giao giữa các thế hệ. Bên cạnh tài sản thừa kế, các doanh nhân trẻ tự tạo dựng tài sản từ công nghệ, trí tuệ nhân tạo và hoạt động khởi nghiệp cũng đang hình thành một nhóm người giàu mới.

Nhóm này có xu hướng duy trì hoạt động kinh doanh, sinh sống và đầu tư tại nhiều quốc gia. Khoảng 80% cá nhân siêu giàu tự thân hiện sống ngoài quốc gia nơi họ tạo dựng tài sản. Vì vậy, quyết định lựa chọn điểm đến không còn chỉ dựa trên cơ hội kinh doanh hay lợi thế đầu tư, mà ngày càng gắn với nhu cầu sinh sống dài hạn của cá nhân và gia đình.

Đối với Việt Nam, điều này mở ra dư địa thu hút dòng tài sản quốc tế, đặc biệt khi thị trường có khả năng cung cấp đồng thời môi trường kinh doanh, cơ hội đầu tư và điều kiện sinh sống phù hợp.

* Chất lượng sống trở thành yếu tố cạnh tranh

Khi nhóm người sở hữu tài sản mới có khả năng dịch chuyển xuyên biên giới, yêu cầu đối với các thị trường tiếp nhận cũng thay đổi. Bên cạnh nền tảng kinh tế, họ quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sống, chăm sóc sức khỏe, an ninh, giáo dục, môi trường địa phương và khả năng kết nối quốc tế.

Báo cáo Savills phân tích, hơn 100 trung tâm tài sản trên thế giới dựa trên 48 yếu tố, thuộc bốn nhóm chính: kinh doanh, quản trị và kết nối; mức độ tập trung tài sản và môi trường địa phương; quản lý tài sản và thuế; phong cách sống.

Phố cổ Hội An sở hữu nhiều nét văn hóa độc đáo được gìn giữ nguyên vẹn qua nhiều thập kỷ cùng vẻ đẹp nên thơ, từ lâu đã là điểm đến yêu thích của du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: TTXVN

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và Tokyo dẫn đầu bảng xếp hạng. Hội An và TP. Hồ Chí Minh lần lượt đứng thứ 15 và 16. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của một điểm đến không chỉ được đánh giá qua quy mô kinh tế hay mức độ tập trung vốn, mà còn ở khả năng đáp ứng các nhu cầu đa dạng của người sở hữu tài sản.

Bà Đỗ Thị Hương - Giám đốc Toàn quốc Bộ phận Kinh doanh Nhà ở và Private Office (đơn vị tư vấn bất động sản cá nhân hóa và chuyên biệt của Savills) Savills Việt Nam nhận định, khi tài sản ngày càng được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau và dịch chuyển giữa các thế hệ, tiêu chí lựa chọn nơi sinh sống và đầu tư của nhóm người sở hữu tài sản mới cũng trở nên đa dạng hơn.

Theo bà Hương, bên cạnh nền tảng kinh tế và môi trường kinh doanh, chất lượng sống, khả năng kết nối quốc tế và các dịch vụ hỗ trợ ngày càng có vai trò quan trọng. Điều này đặt ra yêu cầu cho thị trường bất động sản không chỉ tạo ra cơ hội đầu tư mà còn cần phát triển những điều kiện phù hợp để thu hút và duy trì nhóm cư dân, doanh nhân và nhà đầu tư quốc tế.

Đồng quan điểm, ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội cho rằng, Việt Nam có nhiều lợi thế thu hút giới sở hữu tài sản lớn nhờ nằm ở vị trí chiến lược tại Đông Nam Á, nền kinh tế tăng trưởng nhanh, cảnh quan thiên nhiên và lịch sử hấp dẫn, chất lượng sống đang được cải thiện, cùng bản sắc văn hóa và tiềm năng đầu tư bất động sản.

Tuy nhiên, để giữ chân nhóm khách hàng này, Việt Nam cần phát triển hệ sinh thái sống đạt tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Khi các cá nhân giàu có và gia đình được đáp ứng đầy đủ tiện nghi, dịch vụ chuyên nghiệp, họ không chỉ quay trở lại mà còn có thể trở thành những người quảng bá hình ảnh quốc gia - ông Matthew Powell phân tích.

Với bất động sản, sự thay đổi này có thể mở rộng nhu cầu ở nhiều phân khúc, từ nhà ở chất lượng cao, bất động sản phục vụ chuyên gia, doanh nhân đến các sản phẩm gắn với nghỉ dưỡng và phong cách sống. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của một thị trường không đồng nghĩa với hiệu quả đầu tư của mọi loại hình. Triển vọng dài hạn vẫn phụ thuộc vào quy hoạch, pháp lý, chất lượng phát triển, năng lực vận hành và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế.

Việt Nam có cơ hội đón dòng tài sản mới, nhưng để chuyển tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh bền vững, thị trường cần kết hợp năng lực tạo lập tài sản với môi trường sống, hạ tầng và hệ thống dịch vụ chất lượng. Đây sẽ là những yếu tố quan trọng để thu hút và giữ chân cộng đồng doanh nhân, nhà đầu tư quốc tế trong dài hạn.